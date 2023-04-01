牙醫揭刷牙3大禁忌　愈大牙刷愈乾淨？隨時牙齦萎縮｜附衛生署3招防蛀牙貼士

刷牙｜刷牙愈大力愈乾淨？錯誤的刷牙方式不但會傷害保護牙齒的珐瑯質，嚴重甚至可致牙齦萎縮。有台灣牙醫在節目時表示，有3種常見的刷牙方式原來一直做錯，牙刷刷頭非愈大愈好！要保護牙齒健康，必先改正刷牙習慣，即睇以下正確牙齒清潔步驟！

牙醫揭3大錯誤刷牙方式

台灣牙醫黃偉家在節目《下班經濟學》時表示，蛀牙的產生有三種不可或缺的因素，分別是食物、細菌與牙齒本體，所以每天刷牙的作用就是定期清潔牙齒上的細菌。然而，有三大常見錯誤刷牙習慣人們一直做錯，不但無法發揮刷牙的作用，甚至有機會愈刷愈傷。

1. 忽視牙齦溝

許多人刷牙，習慣用大面積的一字刷法，只刷牙齒表面，忽略了原來接近牙肉的凹陷處才是藏污納垢的地方。黃偉家表示，牙齒和牙齦之間有一條縫隙，稱為牙齦溝。如果不藉由清潔工具轉角度，把牙齦溝刷乾淨，牙垢便會堆積在牙齦溝，導致細菌滋生，甚致牙齦發炎。

牙肉的凹陷處才是藏污納垢的地方（freepik）

2. 沒有局部刷

不少人刷牙只做表面功夫，大面積、大範圍的猛刷牙面，沒有仔細地把每粒牙齒刷乾淨。黃偉家指出，刷牙時必須要局部慢慢地刷，確保每一粒牙齒都有照顧到。

3. 沒使用牙線或牙縫刷

牙線使用是不少人在清潔牙齒時都會忽略的步驟，以為單靠牙刷就能把牙齒刷乾淨。然而，口腔中最不易被徹底清潔的難刷部位便是牙縫，食物殘渣往往暗藏於牙縫間，當中的細菌會進而形成牙菌斑，造成蛀牙與牙周病。牙齒縫隙間的牙菌斑不易用牙刷移除，必須依靠牙線輔助。黃偉家表示，牙縫刷非每個人都適用，通常較適合牙周病患者，沒有牙周病的人清潔牙齒時，使用牙線即可。

牙菌斑不易用牙刷移除，必須依靠牙線輔助清除（freepik）

黃偉家表示，攝取過多糖類食物及唾液量不足往往是人們較容易忽視的蛀牙元凶。人們接觸糖份的時間愈長，蛀牙機率就愈高。他舉例，如果一個人「一分鐘內喝完一杯波霸奶茶」跟「波霸奶茶喝了一整個下午」，後者會讓口腔裡一直處於酸性環境中，對牙齒傷害甚高。而唾液量方面，要保護牙齒，應透過多喝水讓口腔唾液增加，中和口腔中的酸性，減低牙齒負擔。

正確牙齒清潔步驟 7天逆轉蛀牙

針對該如何正確刷牙，黃偉家教刷牙口訣：

1. 「輕」

黃偉家表示，刷牙力道要輕。刷牙力道過重，可能會造成齒頸部磨耗及牙齦受傷，除了會傷害珐瑯質，嚴重甚至可致牙齦萎縮。他分享了力度測量方法，假如用以往習慣的刷牙力度，把牙刷放在指甲上，如果指甲出現泛白的情況，便代表刷牙力度過大。

刷牙力道要輕（freepik）

2. 「小」

選擇牙刷刷頭時，應盡量選購刷頭較小的牙刷。黃偉家表示，挑選牙刷有三大重點：軟毛、頭小和柄薄。口腔的四周都是肌肉，如果牙刷太大太寬，則無法照顧口腔牙齒每個角落。

3. 「多」

黃偉家表示，刷牙不要只刷兩三下就結束，一個區域最少要刷15下。

4. 「順序」

刷牙要有順序，例如從左邊開始，就從左邊結束，需要回到起點。

黃偉家表示，蛀牙有分很多階段，初期的蛀牙僅存於牙齒表面，受到酸的侵蝕，會脫鈣出現現象。唾液本來就有鈣離子，能夠修復琺瑯質，恢復本來應有的硬度，如果按照正確刷牙方法去清潔牙齒與每日使用牙線，7天後，牙齒就有機會逆轉成功。

黃偉家表示，按照正確刷牙方法去清潔牙齒，7天可逆轉蛀牙（面白牙醫 – 黃偉家＠fb）

3招預防蛀牙

1. 無糖香口膠

衛生署表示， 無糖香口膠可以預防蛀牙。由於無糖香口膠所含的是糖醇和代糖，不能被口腔內的細菌利用作新陳代謝，不會導致蛀牙。而咀嚼無糖香口膠時，會刺激唾液分泌，中和口腔內的酸素，讓流失的礦物質得以補充，從而減少蛀牙的機會。此外，無糖口香糖通常內含木糖醇，可抑制牙菌斑的生成。

2. 減糖

糖份對牙齒的影響未必能夠被即時看見，但過多的糖份必然會大大增加蛀牙風險，應盡量減少糖份攝取，以及避免高糖份食物於口腔內長期停留。

3. 含氟牙膏

衛生署表示， 常見的口腔護理用品如牙膏、漱口水、牙線等，大都加有氟化物。每天用含氟化物牙膏刷牙可減低蛀牙率達20%或以上，證明含氟化物牙膏對預防蛀牙有顯著功效。

（全文完）