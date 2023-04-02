2023超級食物TOP10　牛油果、羽衣甘藍出局！想防癌必食1類食物

超級食物｜都市人注重健康飲食，愈來愈多人會留意食物的營養成分和功效，亦會吃不同的「超級食物」，吸收豐富營養，預防疾病。最近美國註冊營養師就分享了2023年10大超級食物的排名，即睇下文了解2023年10款可能會掀起潮流的「超級食物」吧！

2023超級食物TOP10名單

美國註冊營養師Amy Fischer在美國著名網站《Good Housekeeping》，根據食物的營養成份和功效，分享了2023年10大超級食物的排名。過往歷年「超級食物」排行榜中，牛油果、三文魚、羽衣甘藍等經常入圍，但今年通通出局，一起看看今年有哪些新食物上榜吧！

2023超級食物｜第10位：雅枝竹（Artichoke）

雅枝竹（Artichoke）可能不少人聽到它的名稱，就覺得這種食物有點陌生。雅枝竹其實是地中海飲食文化中常用的蔬菜，含有豐富的膳食纖維、植物蛋白質、植物化學物質、維他命C 、鎂和鉀，有助降低有害的膽固醇和三酸甘油酯水平。

2023超級食物｜第9位：黑朱古力

黑朱古力中含有類黃酮、可可多酚等成分，可以保護心血管健康，有益大腦健康，抗氧化能力甚至比維他命C和E還要出色。加上黑朱古力比其他朱古力擁有更多黃烷醇，對保護心臟、抗炎都有幫助。

2023超級食物｜第8位：石榴

石榴含有豐富的鉀、維他命C和抗氧化劑等成分，對紓緩類風濕性關節炎等炎症有幫助。

2023超級食物｜第7位：黑咖啡

黑咖啡含有抗氧化物質多酚，有助降低罹患第二型糖尿病、子宮內膜癌和肝癌的風險。此外，咖啡亦有豐富的綠原酸，有效防止視網膜損傷，可以預防視力喪失、失明和青光眼。不過，如果患有胃酸倒流、失眠，或對咖啡因敏感的人士，最好少飲或避免飲咖啡。

2023超級食物｜第6位：大麻籽

大麻籽含有9種人體必需的氨基酸，加上含有豐富的植物性蛋白質、膳食纖維、維他命E、礦物質、Omega-3脂肪酸和亞麻酸等成分，有助減少發炎。

2023超級食物｜第5位：豆類

豆類含有豐富纖維，進行高纖飲食對消化有益，亦有助改善腸道健康，同時因為含可溶性纖維，有助降低壞膽固醇，促進新陳代謝，降低患腸癌的風險。

2023超級食物｜第4位：莓果

莓果類例如士多啤梨、藍莓，均具良好的抗氧化效果，加上含有豐富的類黃酮花青素，具有保護神經、延緩腦部退化及防癌的作用。

2023超級食物｜第3位：生薑、薑黃

生薑含有多酚薑辣素和薑酚，可以刺激唾液分泌，改善消化和腸道蠕動，減少嘔吐，對紓緩懷孕不適有幫助。薑黃則具有抗炎功效，具有紓解關節炎等炎症引起的疼痛的功效。

2023超級食物｜第2位：十字花科蔬菜

十字花科蔬菜包括西蘭花、椰菜花、白菜、白蘿蔔等，都含有豐富的葉酸、維他命A、C、K和蘿蔔硫素等抗氧化劑，有良好的抗炎和抗癌功效。

2023超級食物｜第1位：發酵食品

發酵食品包括乳酪、芝士、泡菜、酸菜、味噌、納豆等，都有助增加腸道益生菌，根據研究顯示發酵食品的菌有助對抗抑鬱症，亦可降低患高血壓、糖尿病、炎症的風險。

（全文完）