一線搜查｜台灣消費金2023懶人包　港人遊台最高可獲$5000　5.1起派發限量50萬份｜附領取方法

台灣消費金｜台灣交通部為吸引自由行旅客訪台，宣佈向旅客派發$5,000台幣的觀光消費金，對象包括香港人，日前舉行記者會宣佈由5月1日起派發。《有線生活》為你整理台灣觀光消費金的發放安排及港人領取方法，即看下文了解！

台灣消費金2023懶人包｜發放時間、對象、金額

台灣交通部於2月23日提出「加速擴大吸引國際觀光客方案」，以促進自由行旅客訪台及消費，計劃向國際自由行旅客（包括港澳旅客），發放每人台幣5,000元的觀光消費金，限量50萬份，消費金可用於旅遊、餐飲、購物等行程。

台灣消費金2023懶人包｜領取條件、使用範圍

日前台灣行政院舉行「溫暖及時─疫後特別預算啟動記者會」交代台灣消費金的詳情，宣佈於5月1日起開始派發。港人遊台不論自由行或跟團都有機會獲得觀光消費金，詳情如下：

自由行旅客

金額：台幣5,000元（約港幣1,290元）

數量：50萬份

適用範圍：電子票證／住宿優惠／交通費用

（限用於住宿折扣／悠遊卡／一卡通等消費模式使用）

旅行團

依照停留天數及團體人數，發放台幣5,000元到5萬元（約港幣1,290元至12,905元）金額的資助，預計資助9萬團。

台灣消費金2023懶人包｜領取方法

台灣行政院於記者會表示，消費金不會一次過派發，計劃透過舉辦活動，如與航空公司合作、舉行二人同行買一送一、大抽獎等方式，並會設使用限期。

台灣消費金2023懶人包｜旅客觀光交通優惠

當局表示除了消費金外，亦會推出觀光景點公共運輸接駁優惠，5月起旅客只要持電子票證，例如悠遊卡或一卡通，乘坐公共運輸「台灣好行」就可享半價優惠。7月起乘坐台灣觀光巴士，更可享二人同行一人免費優惠。

（全文完）

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