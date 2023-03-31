人妻嫌老公嚴重口臭揭患癌　醫生驚見脷根藏3cm腫瘤｜附5大徵狀

口臭問題絕不能忽視，隨時可能是患癌警號！有耳鼻喉科醫生分享個案，指一名女子與老公相處時，總是聞到對方口中出現惡臭，一開始以為是扁桃腺結石，但後來愈來愈嚴重，在無法忍受的情況下，決定帶老公去看醫生，結果揭發患上口腔癌（舌癌）。

口臭問題絕不能忽視，隨時可能是患癌警號！（醫師好辣＠YouTube截圖、資料圖片）

50歲男子嚴重口臭 誤以為扁桃腺結石

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬在節目《醫師好辣》中分享個案，表示曾有一名50歲男子被太太帶到門診就醫，她指老公講話時有嚴重口臭，透過刷牙等方法都仍未能解決問題，忍受了足足大半年。男子最初以為自己是扁桃腺結石，但其太太則向醫生透露，男子一天到晚都在摳自己的嘴巴，而男子則補充指出，有一點很奇怪，根據其經驗，之前扁桃腺結石時，摳一摳就會掉，但這個卻怎麽也摳不掉，甚至有時手指伸出來後，上面更會充滿了血絲。

50歲男子被太太帶到門診就醫，被指講話時有嚴重口臭。（資料圖片）

醫生揭患第二期癌症

醫生聽罷後，用壓舌板為男子進行檢查，發現男子右側脷根位置，有一個3cm的腫瘤。醫生隨即為男子安排切片化驗，最終證實男子患上第二期的舌扁桃體癌，亦即是口咽癌。醫生解釋，這跟人類乳突病毒感染有關，並指出，一般人大概有高達8成機會有可能感染到人類乳突病毒。同時亦提到，近年男性患上口咽癌的比例愈來愈高，大家絕對不能忽視。

醫生為男子安排切片化驗，最終證實男子患上第二期的舌扁桃體癌。（freepik）

醫生發現男子右側脷根位置，有一個3cm的腫瘤。（醫師好辣＠YouTube截圖）

根據本港衛生署資料顯示，口腔癌多發生在長者身上，若一旦發現口腔組織出現異常現象，便應立即找醫生或牙科醫生作詳細檢查，尋求適當治療。以下為口腔癌的徵狀及預防方法。

口腔癌5大徵狀

1. 潰瘍長期不癒，表面組織壞死脫落並向周圍擴展，形成中間凹陷或表面凹凸不平的腫塊。

2. 口腔疼痛，並且無故或容易出血。

3. 面部忽然局部麻痺。

4. 頜骨突然腫脹，牙齒無故鬆脫。

5. 頜下或頸部淋巴無故腫脹。

口腔疼痛、面部忽然局部麻痺等，都可能是口腔癌徵狀。（freepik）

口腔癌5大預防方法

1. 不要吸煙。

2. 不要進食過熱的食物。

3. 避免曝曬。

4. 不要長期過量喝酒。

5. 請牙科醫生調校不合戴的假牙或改配另一副合適的。

不要長期過量喝酒。（freepik）

（全文完）