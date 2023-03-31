返回
按輸入鍵開始搜尋

關西機場人員暴力拋包裹影片瘋傳　網民：難怪收到包裹都是凹的　官方有回應

  • 大C
  • 2023年03月31日
關西機場人員暴力拋包裹影片瘋傳　網民：難怪收到包裹都是凹的　官方有回應

不少人都讚日本人做事認真盡責又有禮貌，但最近日本網上流傳一段影片就令人大跌眼鏡！影片見到關西機場一名工作人員暴力拋擲包裹，引來日本網民狠批和傳媒報道，關西機場亦有回應事件。

關西機場人員暴力拋包裹影片瘋傳　網民：難怪收到包裹都是凹的　官方有回應
從影片可見該名職員不論是大大小小物件，都以暴力方式拋擲出去。（YouTube ANNnewsCH 影片截圖）

網民：不喜歡你的工作就辭職

據日本傳媒報道，影片拍攝於3月21日的關西機場，從影片可見該名職員似乎是為了分類，不論是大大小小物件，都以暴力方式拋擲出去，令包裹重重地掉到地上。連拍攝影片的人都表示，擔心包裹內的物品會否損毀，可能有更多類似情況沒有曝光。

影片引起日本網民熱烈討論，有網民留言表示：「這就是為何收到的包裹總是有凹痕和損毀的。」另有網民留言：「如果你不喜歡你的工作，那就應該辭職。」也有網民是承包物流的公司職員行為，既然有片為證，關西機場管理層應可辨別出涉事單位。

🇯🇵 🏯 更多大阪住宿及玩樂資訊
【1】大阪環球影城USJ酒店8間　家庭房／小童免費住／天空SPA浸浴　人均$216起
【2】大阪梅田酒店9間推介　3分鐘到車站／免費溫泉／親子家庭友善／超美夜景　雲石浴缸必打卡
【3】大阪酒店8間星級推介　4分鐘到心齋橋站　住57樓全日本最高 　W酒店／麗思卡爾頓／洲際
【4】大阪親子酒店「美滿如家MIMARU」　新開幕＋2分鐘到車站＋130種桌遊免費玩
【5】大阪10間親子酒店　溫泉任泡／寬敞房間／2分鐘到地鐵／有廚房／小童免費住
【6】大阪堺市新商場LaLaport攻略！ABC MART、Francfranc　212品牌進駐｜附交通方法
【7】大阪4大必吃美食　梅田超厚鰻魚飯＋爆滿海鮮丼＋8層士多啤梨塔｜日圓5算攻略
【8】大阪三井Outlet Park大阪門真4月開幕　BEAMS、COACH等12大必買品牌｜附交通方法

關西機場人員暴力拋包裹影片瘋傳　網民：難怪收到包裹都是凹的　官方有回應
不論物件大小，該名職員一律拋擲。（YouTube ANNnewsCH 影片截圖）

關西機場：片中人非機場人員

影片經傳媒媒報道後，關西機場亦有回應，發言人表示影片中人並非機場人員，而是物流公司人員，而那些是日本國內的包裹，換言之並不是旅客行李。發言人亦有批評有關處理包裹手法，表示會盡力督促物流公司，避免再發生同類事件。

推薦閱讀

機場快綫購票優惠｜必知4大着數　邊個平台訂票最抵？多人同行有優惠　機鐵買飛途徑一文看
京都10間新酒店2023　日式旅館／1分鐘到車站／家庭公寓／免費溫泉　人均$122起
京都酒店8間近車站推介　距離出口1分鐘／有廚房／日式旅館／免費早餐／寬敞房間
京都溫泉酒店9間推介　2分鐘到車站／私人風呂／日式旅館／家庭友善／溫泉別墅　最平$974

（全文完）

有線生活
大阪新酒店13間2023　直達車站／道頓堀商圈／露天溫泉／可住8人　人均$155起
大阪20間新酒店2023　道頓堀直達／車站相連／免費浴場／家庭房8人入住　最平人均$142
問：關西機場發生甚麼事？

答：有影片見到關西機場內有人暴力拋擲包裹…詳情按此

問：網民有甚麼看法？

答：網民都批評粗暴對待包裹手法…詳情按此

其他人也在看
一線搜查｜男子西貢截的士去大圍講價　司機聽到議價即「畀油走」：呢啲地方同我講價？
2023年03月27日
一線搜查｜沙田女子冒雨疑衝紅燈　遭的士撞到飛起　網民：真係害死個司機
2023年03月28日
元朗七旬翁捱斬亡　據悉離開寓所上班時受襲　警追緝一名南亞裔男子
2023年03月29日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月23日
澳企培植長毛象肉丸　烹調後氣味如鱷魚肉　專家禁試食：或對人體有害
2023年03月29日
一線搜查｜青衣超市大媽擅拆包裝逐隻雞蛋換　懶理街坊勸　網民：街市都唔畀你咁揀啦
2023年03月28日