關西機場人員暴力拋包裹影片瘋傳　網民：難怪收到包裹都是凹的　官方有回應

不少人都讚日本人做事認真盡責又有禮貌，但最近日本網上流傳一段影片就令人大跌眼鏡！影片見到關西機場一名工作人員暴力拋擲包裹，引來日本網民狠批和傳媒報道，關西機場亦有回應事件。

從影片可見該名職員不論是大大小小物件，都以暴力方式拋擲出去。（YouTube ANNnewsCH 影片截圖）

網民：不喜歡你的工作就辭職

據日本傳媒報道，影片拍攝於3月21日的關西機場，從影片可見該名職員似乎是為了分類，不論是大大小小物件，都以暴力方式拋擲出去，令包裹重重地掉到地上。連拍攝影片的人都表示，擔心包裹內的物品會否損毀，可能有更多類似情況沒有曝光。

影片引起日本網民熱烈討論，有網民留言表示：「這就是為何收到的包裹總是有凹痕和損毀的。」另有網民留言：「如果你不喜歡你的工作，那就應該辭職。」也有網民是承包物流的公司職員行為，既然有片為證，關西機場管理層應可辨別出涉事單位。

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不論物件大小，該名職員一律拋擲。（YouTube ANNnewsCH 影片截圖）

關西機場：片中人非機場人員

影片經傳媒媒報道後，關西機場亦有回應，發言人表示影片中人並非機場人員，而是物流公司人員，而那些是日本國內的包裹，換言之並不是旅客行李。發言人亦有批評有關處理包裹手法，表示會盡力督促物流公司，避免再發生同類事件。

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（全文完）