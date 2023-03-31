Duffy與好友同萌遊攻略　打卡點+新活動一文看 　5招入園前必知貼士

迪士尼｜香港迪士尼樂園推出的全新主題「Duffy 與好友同萌遊」終於在2023年4月1 日至6月22日期間正式登場！大家除可以親身走入全新「Duffy 與好友遊玩屋」中打卡與好友們互動外，更可選購限定精品和品嘗主題美食。《有線生活》記者率先帶大家體驗迪士尼「Duffy與好友同萌遊」各大新活動，入園前留意以下5大貼士！

「Duffy 與好友同萌遊」終於正式登場（有線生活）

Duffy與好友同萌遊｜走進「Duffy與好友遊玩屋」故事世界

踏入位於廣場匯的「Duffy與好友遊玩屋」，大家旋即置身於Duffy與好友的故事世界！萌粉會先進入Duffy與好友的起居室，以及參觀CookieAnn的廚房。透過擴增實境技術（AR），利用手機，與‘Olu Mel在海岸邊享受音樂、參觀Gelatoni的藝術廊，並在LinaBell的森林迷宮裏數蝴蝶，成為Duffy與好友的故事一部份！另外，大家更能夠與其中一位換上春日新裝的Duffy好友在遊玩屋裏見面！

置身於Duffy與好友的故事世界（迪士尼官網）

能夠與換上春日新裝的Duffy好友在遊玩屋裏見面（迪士尼官網）

（迪士尼官網）

「Duffy 與好友遊玩屋」入場證 ：

銷售日期：2023 年 3 月 9 日至 9 月 29 日

入園日期： 2023年4月1日至9月30日

項目：

於所選日期進入「Duffy 與好友遊玩屋」1 次 於上午 11 時至下午 6 時期間與 1 位指定「Duffy 與好友」會面 1 次

價格（港幣）： $79/張

備注：每日入場名額有限及視乎情況而定

Duffy與好友同萌遊｜《StellaLou夢想起舞吧》表演

熱愛舞蹈的StellaLou即將登上夢想成真的舞台！2023年4月5日至10日及4月14日至16日期間，香港迪士尼與香港芭蕾舞團攜手呈獻的全新「StellaLou夢想起舞吧」表演將會隆重登場。表演歷時30分鐘，每日上演4至5場。屆時，Duffy、Gelatoni及LinaBell更會同台為好友送上鼓勵，讓我們一起見證StellaLou從努力實現夢想的過程！

《StellaLou 夢想起舞吧》連限量版徽章及商品電子消費劵：

預訂日期：即日起至 2023 年 4 月 16 日

入園日期：2023 年 4 月 5 日至 10 日及 4 月 14 日至 16 日

項目：

優先通行《StellaLou 夢想起舞吧》下午 5 時 45 分指定場次 1 次 獲贈限定版 StellaLou 芭蕾舞鞋徽章 1 枚 (於小鎮影院 :「我與 DUFFY 遊歷之旅」換領) 港幣$200 商品電子消費劵 1 張 (可於當天在香港迪士尼樂園度假區內的商店使用一次)

售價：港幣$458/每套

《StellaLou夢想起舞吧》表演（迪士尼官網）

表演歷時30分鐘，每日上演4至5場（迪士尼官網）

Duffy與好友同萌遊｜全新37吋Duffy與好友巨型毛公仔

「Duffy與好友同萌遊」主題活動中，樂園推出了多款以Duffy和好友為主題的精品商品。除了超人氣自選Duffy公仔頭箍外，今次活動中，其中一樣非常矚目的必然是樂園最新推出的37吋超巨型毛公仔，幾乎有人的一半身高！快點率先搶購，把毛茸茸、軟綿綿的巨型Duffy好友毛公仔帶回家中。

樂園推出了多款以Duffy和好友為主題的精品商品（迪士尼官網）

最新推出的37吋超巨型毛公仔（有線生活）

Duffy與好友同萌遊｜「Duffy與好友下午茶」主題美食

如果你和CookieAnn一樣熱愛美食，則絕對不能錯過迪士尼全新推出的「Duffy與好友下午茶」，一嚐打卡滿分的春日滋味！大家可以在大街餅店、戶外小食亭以及小鎮雪糕店品嚐超萌造型蛋糕、麵包及人氣軟雪糕。另外，迪士尼樂園大街餐廳特別推出「Duffy與好友歡聚春日下午茶」，為萌粉們推出了全新主題三層Tea Set和甜點，款款賣相精緻可愛，特飲上的奶泡更印有Gelatoni、’Olu Mel及StellaLou的樣子，由視覺以至味覺，讓你全情投入同萌遊！

全新推出的「Duffy與好友下午茶」（迪士尼官網）

款款賣相精緻可愛（迪士尼官網）

Duffy與好友同萌遊｜繪畫復活節主題Duffy與好友

美國小鎮大街上的「動畫藝術廊」都已經變成復活節主題！大家可以學習繪畫復活節主題Duffy與好友，並把自己的畫作帶回家中紀念，千萬不要錯過！

Duffy與好友同萌遊｜「LinaBell萌粉世界」主題客房

在樂園玩完一日覺得未夠滿足？要延續Fans-tasy之旅，記得預訂於香港迪士尼樂園酒店的「LinaBell萌粉世界」主題客房！客房中四處都遍佈這隻小萌狐的身影，相信絕對能夠滿足一種粉絲的打卡心願！大家亦可於酒店參與一系列戶外遊戲及手工藝工作坊，讓住宿體驗更歡樂！訂購「Duffy與好友同萌遊」酒店套票的賓客，可得到兩張「Duffy與好友遊玩屋」入場證到樂園暢玩，一於一家大小來個春季「小旅行」，立即投入香港迪士尼樂園度假區Duffy Fans-tasy的春日世界！

手工藝工作坊（有線生活）

入場前要知5大貼士

1. 入園後領取預約等候卡/選購入場證

「Duffy與好友遊玩屋」遊玩屋免費開放與所有遊客排隊進入，大家入園後可以先領取等候預約卡。然而由於人數眾多，遊玩屋每日設入場人數名額限制，如果不想失望而回，可以考慮選購香港迪士尼官方網站現推出「Duffy與好友遊玩屋」入場證（不包樂園門票），除了可以入「Duffy與好友遊玩屋」玩，更可以在裡面與隨機指定的Duffy與好友見面！

「Duffy 與好友遊玩屋」入場證

預訂日期：即日起至 2023 年 9 月 29 日

入園日期：2023 年 4 月 1 日至 9 月 30 日

價錢：$79/張

銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站

2. 預先下載迪士尼官方APP

迪士尼官方APP除了可以即時查看遊樂設施預計等候時間、瀏覽地圖、查看時間表，還是遊玩「Duffy 與好友遊玩屋」時的必備APP！遊玩屋利用擴增實境技術（AR）讓遊客透過手機與Duffy好友們互動，強烈建議大家在入園事先下載並更新APP，省卻等待更新的時間，進入遊玩屋後就可以用AR科技直接與好友們互動啦！

可以用AR科技直接與好友們互動（有線生活）

3. 穿着粉嫩色系衣服

園區四處都是Duffy與好友們的蹤影，色彩相當粉嫩繽紛。想拍到美照，建議穿着顏色粉嫩的衣服便一定不會出錯，展現出活潑、青春的氣息，和Duffy與好友們夾dresscode！

4. 留意園區各大Duffy主題全新打卡位

最近樂園新更換上不少Duffy主題裝飾，絕對是今次主題的人氣打卡位，大家千萬不要錯過。除了近日引起網民討論的樂園正門的藍白色Duffy巨型花圃，小鎮廣場內亦擺放了一個色彩繽紛的立體花卉裝飾，有齊7位人氣角色，齊齊企定定，與大家拍照打卡！另外，商店、餐廳等地方都是不可錯過的打卡熱點，大家購買完心水精品後記得順與Duffy好友們拍照打卡，尋找Duffy好友們的蹤影！

立體花卉裝飾（有線生活）

5. 與打卡小夥伴共遊

近年獨遊景點越來越興起，然而如果想在迪士尼打卡拍照，記得邀約身邊的好友共遊樂園，一起拍美照！園區內熱門打卡位眾多，但身旁沒有打卡夥伴能幫自己拍照，附近又沒有職員能夠幫忙，情況真的會讓人比較尷尬，甚至錯失很多打卡機會！

（全文完）