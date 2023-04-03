男子每天運動8小時　堅持了20年突然無法正常走路　求醫後被揭做錯1事

俗語有云「日日運動身體好」，但都要量力而為，因為過量運動對身體造成的傷害可能影響更深！內地一名年約60歲的老翁，因為注重健康的關係，自40歲起每天運動8小時，包括游泳、跑步、仰臥起坐、俯臥撐、引體向上、打拳等，堅持運動習慣20年之久，本應身體強壯，但卻因關節痛無法正常走路而需求醫，負責為其診治的洛陽正骨醫院頸肩腰腿痛科醫生廉杰分析，老翁是因做錯一件事而導致現在的苦況。

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內地一名年約60歲的老翁，每天運動8小時堅持運動20年，本應身體強壯，但卻因關節劇痛無法正常走路而需求醫。（Ｍatthias Zomer＠Pexels）

過量運動｜男子每天運動8小時堅持20年

內地媒體《民生頻道》報道，河南鄭州一名年約60歲的老翁，在過往20年來，每天起床後至少運動兩個半小時左右，運動種類多元化，包括游泳、跑步、仰臥起坐、俯臥撐、引體向上、打拳等。

河南鄭州一名年約60歲的老翁，在過往20年來，每天起床後至少運動兩個半小時左右。（報道影片截圖）

老翁運動種類多元化，包括游泳、跑步、仰臥起坐、俯臥撐、引體向上、打拳等。（報道影片截圖）

午飯過後，會稍稍午睡，然後又開始鍛鍊身體，一般會打兩至三個小時的羽毛球，甚至四至五個小時。然而老翁在晚飯過後，還會去散步，甚至跑步，持續帶氧運動達兩個半小時左右。老翁一天24小時中，接近三分一的時間，至少8小時都在做運動。

老翁一天24小時中，接近三分一的時間，至少8小時都在做運動。（報道影片截圖）

過量運動｜運動過量致嚴重骨性關節炎

老翁近日因為膝蓋和肘部異常疼痛，情況嚴重致雙腿無法正常走路，最後到洛陽正骨醫院求醫，負責診治的頸肩腰腿痛科醫生廉杰為老翁進行詳細檢查，檢查結果顯示老翁關節劇痛的成因是嚴重退化性關節炎。

老翁近日因為膝蓋和肘部異常疼痛，情況嚴重致雙腿無法正常走路，最後到醫院求醫。（報道影片截圖）

由於老翁過量運動，令肘關節增生退變，導致膝頭關節半月板受損、關節積水、骨結構勞損十分嚴重，惡化成嚴重骨性關節炎，最終老翁關節劇痛得無法正常走路，需要住院接受治療。

由於老翁過量運動，令肘關節增生退變。（報道影片截圖）

嚴重骨性關節炎令老翁關節劇痛得無法正常走路，需要住院接受治療。（報道影片截圖）

過量運動｜醫生勸喻把握適當運動量、循序漸進

洛陽正骨醫院頸肩腰腿痛科醫生廉杰表示每星期運動次數最好為3至5次，每次運動時間1個半小時左右，勸大家運動要適量、循序漸進，做適合自己的運動種類，切勿過量運動，以免像老翁一樣適得其反。

洛陽正骨醫院頸肩腰腿痛科醫生廉杰勸喻大家把握好運動量、循序漸進，切勿過量運動，以免適得其反。（報道影片截圖）

（全文完）