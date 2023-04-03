返回
按輸入鍵開始搜尋

男子每天運動8小時　堅持了20年突然無法正常走路　求醫後被揭做錯1事

  • Yanco
  • 2023年04月03日
男子每天運動8小時　堅持了20年突然無法正常走路　求醫後被揭做錯1事

俗語有云「日日運動身體好」，但都要量力而為，因為過量運動對身體造成的傷害可能影響更深！內地一名年約60歲的老翁，因為注重健康的關係，自40歲起每天運動8小時，包括游泳、跑步、仰臥起坐、俯臥撐、引體向上、打拳等，堅持運動習慣20年之久，本應身體強壯，但卻因關節痛無法正常走路而需求醫，負責為其診治的洛陽正骨醫院頸肩腰腿痛科醫生廉杰分析，老翁是因做錯一件事而導致現在的苦況。

推薦閱讀
啡｜女主管常喝1款咖啡年增22磅　營養師揭奶精成份增罹癌風險　附3種有效提神食物
脂肪肝｜婦人戒1種食物逆轉脂肪肝　不靠運動一年減22磅　醫生點名11種人屬高危

男子每天運動8小時　堅持了20年突然無法正常走路　求醫後被揭做錯1事
內地一名年約60歲的老翁，每天運動8小時堅持運動20年，本應身體強壯，但卻因關節劇痛無法正常走路而需求醫。（Ｍatthias Zomer＠Pexels）

過量運動｜男子每天運動8小時堅持20年

內地媒體《民生頻道》報道，河南鄭州一名年約60歲的老翁，在過往20年來，每天起床後至少運動兩個半小時左右，運動種類多元化，包括游泳、跑步、仰臥起坐、俯臥撐、引體向上、打拳等。

男子每天運動8小時　堅持了20年突然無法正常走路　求醫後被揭做錯1事
河南鄭州一名年約60歲的老翁，在過往20年來，每天起床後至少運動兩個半小時左右。（報道影片截圖）
男子每天運動8小時　堅持了20年突然無法正常走路　求醫後被揭做錯1事
老翁運動種類多元化，包括游泳、跑步、仰臥起坐、俯臥撐、引體向上、打拳等。（報道影片截圖）

午飯過後，會稍稍午睡，然後又開始鍛鍊身體，一般會打兩至三個小時的羽毛球，甚至四至五個小時。然而老翁在晚飯過後，還會去散步，甚至跑步，持續帶氧運動達兩個半小時左右。老翁一天24小時中，接近三分一的時間，至少8小時都在做運動。

男子每天運動8小時　堅持了20年突然無法正常走路　求醫後被揭做錯1事
老翁一天24小時中，接近三分一的時間，至少8小時都在做運動。（報道影片截圖）

過量運動｜運動過量致嚴重骨性關節炎

老翁近日因為膝蓋和肘部異常疼痛，情況嚴重致雙腿無法正常走路，最後到洛陽正骨醫院求醫，負責診治的頸肩腰腿痛科醫生廉杰為老翁進行詳細檢查，檢查結果顯示老翁關節劇痛的成因是嚴重退化性關節炎。

男子每天運動8小時　堅持了20年突然無法正常走路　求醫後被揭做錯1事
老翁近日因為膝蓋和肘部異常疼痛，情況嚴重致雙腿無法正常走路，最後到醫院求醫。（報道影片截圖）

由於老翁過量運動，令肘關節增生退變，導致膝頭關節半月板受損、關節積水、骨結構勞損十分嚴重，惡化成嚴重骨性關節炎，最終老翁關節劇痛得無法正常走路，需要住院接受治療。

男子每天運動8小時　堅持了20年突然無法正常走路　求醫後被揭做錯1事
由於老翁過量運動，令肘關節增生退變。（報道影片截圖）
男子每天運動8小時　堅持了20年突然無法正常走路　求醫後被揭做錯1事
嚴重骨性關節炎令老翁關節劇痛得無法正常走路，需要住院接受治療。（報道影片截圖）

過量運動｜醫生勸喻把握適當運動量、循序漸進

洛陽正骨醫院頸肩腰腿痛科醫生廉杰表示每星期運動次數最好為3至5次，每次運動時間1個半小時左右，勸大家運動要適量、循序漸進，做適合自己的運動種類，切勿過量運動，以免像老翁一樣適得其反。

男子每天運動8小時　堅持了20年突然無法正常走路　求醫後被揭做錯1事
洛陽正骨醫院頸肩腰腿痛科醫生廉杰勸喻大家把握好運動量、循序漸進，切勿過量運動，以免適得其反。（報道影片截圖）

（全文完）

有線健康
2023超級食物TOP10　牛油果、羽衣甘藍出局！想防癌必食1類食物
污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、豆角等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
長時間運動會引致什麼問題？

河南鄭州一名年約60歲的老翁，在過往20年來，每天起床後至少運動兩個半小時左右，近日…詳情

醫生建議適當的運動時間是多少？

洛陽正骨醫院頸肩腰腿痛科醫生廉杰表示每星期運動次數最好為…詳情

其他人也在看
一線搜查｜跑馬地豪宅1,000萬裝修被指「家徒四壁」　網民拆解3大矜貴之處
2023年03月30日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月20日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
今天
一線搜查｜香港國際七人欖球賽2023　即睇港隊賽程+交通安排｜附免費直播連結
2023年03月30日
一線搜查｜澳門金巴懶人包　車票買一送一優惠延至6月！購票方法＋上車地點一文看
2023年03月27日
勞工處大灣區招聘會　400職位月薪萬八起　內地港生：薪假跟香港很好
2023年03月30日