一返工就頭痛、胃痛　營養師警告神經出問題　多吃4類食物可改善｜附10大身體警號

胃痛、頭痛、便秘、失眠，相信很多人經常都會出現這些情況，不過原來可能是一種病！有營養師指出，若果發現自己有以上小病纏身，去醫院檢查都無法找出病因，放假放鬆後則痊癒，可能是患有「自律神經失調」。以下為10大「自律神經失調」的警號，如果察覺自己中了多項症狀，就是時候該好好放鬆休息了！

經常頭痛、便秘、失眠，原來可能是一種病。（freepik）

台灣營養師高敏敏在facebook專頁發文指，有時感覺身體不適，去醫院檢查後又無法找出病因，當放假、放鬆後卻有改善，這可能是患有「自律神經失調」。她解釋，平時「自律神經」會維持生理正常功能、「交感神經」負責警戒跟緊張、而「副交感神經」則負責放鬆。如果它們失衡，便會造成各種身體不適。換句話說，就是因為壓力大會令身體疲累失衡。

「自律神經」會維持生理正常功能、「交感神經」負責警戒跟緊張、而「副交感神經」則負責放鬆。（freepik）

高敏敏指出，一旦自律神經失調，就可能會出現一些常見的小病，令人渾身不對勁。以下為自律神經失調10大警號，大家不妨留意一下。

自律神經失調警號｜1. 胃酸逆流

症狀：胃脹、胃痛、火燒心。

胃脹、胃痛、火燒心。（freepik）

自律神經失調警號｜2. 睡眠品質下降

症狀：失眠、半夜驚醒、太早醒。

失眠、半夜驚醒、太早醒。（freepik）

自律神經失調警號｜3. 姿態性低血壓

症狀：蹲下再站起來時，會頭暈目眩。

蹲下再站起來時，會頭暈目眩。（freepik）

自律神經失調警號｜4. 喉嚨有異物感

症狀：喉嚨感到有壓迫感之外，也不能吞口水。

喉嚨感到有壓迫感之外，也不能吞口水。（freepik）

自律神經失調警號｜5. 心悸、胸悶

症狀：胸口好像被堵住喘不過氣。

胸口好像被堵住喘不過氣。（freepik）

自律神經失調警號｜6. 某部位大量出汗

症狀：例如手腳出汗或頭部流汗。

例如手腳出汗或頭部流汗。（freepik）

自律神經失調警號｜7. 頭痛

症狀：不明原因導致緊縮性頭痛

不明原因導致緊縮性頭痛。（freepik）

自律神經失調警號｜8. 腹瀉、便秘

症狀：肚子痛或是腸躁症。

肚子痛或是腸躁症。（freepik）

自律神經失調警號｜9. 易焦慮、恐慌、緊張

症狀：作息不正常或壓力太大都會導致自律神經失調。

作息不正常或壓力太大都會導致自律神經失調。（freepik）

自律神經失調警號｜10. 眼乾、耳鳴

症狀：平常自律神經會控制眼睛及淚腺，並且幫助耳內血管正常收縮，但當自律神經失調時，則無法正常作用。

平常自律神經會控制眼睛及淚腺，並且幫助耳內血管正常收縮。（freepik）

高敏敏指出，要避免自律神經失調，必須注意飲食，她列出有4類食物宜多吃、4類食物應少碰。

多吃4類食物 避免自律神經失調

1. 維生素B群

維生素B群有助維持神經系統正常運作，避免憂鬱、焦慮。建議多吃各種原型食物，並均衡攝取例如全穀類、肉類、深色蔬菜等。

均衡攝取例如全穀類、肉類、深色蔬菜等。（freepik）

2. 鈣質

鈣質有助放鬆肌肉、舒緩壓力。建議補充鈣質豐富的食物，例如：牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等。

補充鈣質豐富的食物，例如：牛奶。（freepik）

3. 維他命E

缺乏維他命E，容易導致荷爾蒙失衡、引發自律神經失調。建議可以補充蛋黃、植物油、深綠色蔬菜、鮭魚等。

建議可以補充蛋黃。（freepik）

4. 水分

人體血液中有70％是由水分組成，而且身體會以呼吸、流汗等方式，不斷排出水分。因此足夠的水分能幫助生理功能正常運作。

足夠的水分能幫助生理功能正常運作。（freepik）

少吃4類食物 避免自律神經失調

1. 酒精

酒精會令水分流失、睡不好，抑制副交感神經活動，另外，喝酒亦會令身體發炎，從而降低免疫力。

酒精會令水分流失、睡不好，抑制副交感神經活動。（freepik）

2. 精製糖

血糖起伏大會降低自律神經的穩定性，最好避免攝入過多添加精製糖。

血糖起伏大會降低自律神經的穩定性。（freepik）

3. 咖啡因

過量咖啡因會刺激交感神經，加上會影響大腦中的腺苷受體及刺激腎上腺分泌，從而出現焦慮、緊張的症狀。建議每日攝取量在300毫克以下。

過量咖啡因會刺激交感神經，加上會影響大腦中的腺苷受體及刺激腎上腺分泌。（freepik）

4. 高鈉食物

雖然鈉是人體必需的元素之一，有助維持體內電解質平衡、神經傳導，使肌肉正常收縮與放鬆。不過，進食太多高鈉食物可能造成交感神經活性提高，自律神經易調節困難。

進食太多高鈉食物可能造成交感神經活性提高。（freepik）

（全文完）