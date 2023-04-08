染髮千萬別選深色　醫生揭最佳間隔時間　染髮前做多1步減致癌風險｜附5招安全染髮

染髮｜不少人有經常染髮的習慣，有台灣醫生表示，市面上大部分的染髮劑都含有化學成分，容易對體內器官造成影響，長期染髮更會增加致癌風險。如自行染髮，染劑必須小心選擇，以下5大染髮安全貼士，大家染髮前不妨參考一下！

長期染髮會增加致癌風險（freepik）

皮膚科醫師曾德朋在節目《健康2.0》指出，大部分染髮劑含有化學成分，頭皮毛孔較多，當染劑塗抹在頭皮或頭髮時，經由皮膚吸收後，會順著血液循環去到腎臟，最後再透過膀胱排泄出來。若染髮次數過於頻繁，身體會累積過量化學物質，無法代謝及緩解時，化學物質會沾附在器官上，長期累積會產生細胞病變，嚴重可致癌。

大部分染髮劑含有化學成分（freepik）

曾德朋表示，要染得健康，必須減低染髮頻率，建議以「3至6個月」的間隔時間為主，增加身體排泄機率，也可以讓細胞有更多自我修復的時間。

醫生教5招安全染髮

染劑當中的化學物質會被吸入體內，站在健康的立場，不論自行染髮或上髮廊，醫生大多不建議染髮。外科醫師江坤俊在《健康2.0》表示，如果真的有染髮的必要，以下5件事項應要注意：

安全染髮貼士｜1.避免選擇深褐色跟黑色

染髮劑一般分為兩劑，對苯二胺（PPD）就是第一劑染劑中含有的一種化學成分。深色染劑含有較多PPD，而且為了讓染劑更加顯色，會加入些許重金屬。通常深色染劑除了PPD較多，重金屬含量也比較高。染髮時可盡量選擇淺色染髮，則可稍微減少PPD及重金屬成分。

安全染髮貼士｜2.選購含藥化粧品許可證字號的染髮產品

江坤俊表示，染劑一定要選擇合格、具含藥化妝品許可證的產品。可以盡量選擇知名品牌，千萬不可購買來路不明的東西。

安全染髮貼士｜3.頭皮保護液

染頭髮時，當染劑塗抹在頭皮或頭髮時，當中的化學物質會經由皮膚吸收到體內。要減低染髮風險，應使用頭皮保護液，盡量避免讓染劑直接接觸頭皮，保護頭皮免受刺激，減少化學品引致的不適。

安全染髮貼士｜4.染髮前多喝水

江坤俊表示，染劑的化學成分大部分都是經由泌尿系統代謝排出。染髮前後應多喝水、多排尿，有害物質就可能較容易排出，沖淡染劑，幫助排毒，減低形成癌細胞的機會。

染髮前後應多喝水(engin akyurt@unsplash)

安全染髮貼士｜5.一年染髮不超過3次

雖然市面上合格的染髮產品的PPD濃度經過把關後，已經變得很低，但江坤俊建議，一年內染髮次數勿超過3次，且每次染髮時間也應間隔3個月以上。

（全文完）