男子常做運動、不煙不酒竟肺癌末期　醫生揭3種家電肺癌兇手　輕微咳嗽原來是警號

肺癌｜不煙不酒竟患肺癌末期，元兇竟是家庭電器！有台灣醫生分享案例指，一名男子不煙不酒，熱愛運動，到醫院檢查時，卻發現患上末期肺癌。醫生警告，3種常見家電隨時是肺癌元兇，即睇下文！

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫生蘇一峰在Facebook專頁表示，一名男病患沒有煙酒習慣，熱愛運動，作息健康，因連續一個月出現輕微咳嗽，而母親及哥哥都曾確診肺癌，逐求醫進行檢查。結果發現，病患的右肺部有腫瘤，電腦斷層掃描更顯示肺部滿佈白點，屬未期肺癌。沒有煙酒習慣的他感到相當難以置信，「我前一陣子還去跑馬拉松啊…」。

病患的右肺部有腫瘤，電腦斷層掃描更顯示肺部滿佈白點（蘇一峰＠Facebook）

肺癌是無聲殺手 7成人求醫已末期

蘇一峰指出，早期肺癌幾乎沒有任何症狀，有約6、7成的肺癌患者，都會在出現呼吸道明顯不適的症狀時才求醫，但往往已被確診末期肺癌。該病患作息健康，看起來體力相當好，只有出現輕微咳嗽症狀，令人不敢相信已經是癌症末期。過去有不少病人，由家人患上癌症，檢查後才發現自己同患癌。他提醒，如果家族中有肺癌病史，定期檢查是唯一及早發現肺癌之道。

不煙不酒只是預防基本 3大電器可致癌

蘇一峰表示，很多肺癌患者都會驚訝「不吸煙也不喝酒，怎麼會得肺癌」。他提醒，要預防肺癌，不吸煙是基本要件，工作場所和家中電器釋放出的物質，同樣有機會是肺炎元兇，容易被忽略。除了不煙不酒，也要遠離空氣污染、廚房油煙。

3大致癌電器｜1. 影印機

根據環境資訊中心的衛教資料，工作場所常用的影印機，在高速工作下會有部分墨粉飛出，產生細懸浮微粒，是室內空氣最大的污染源之一。人體吸入後，有機會造成氣喘等慢性呼吸性疾病，嚴重的甚至會造成心血管疾病或癌症。

影印機同樣有機會是肺炎元兇（Denise Jan＠unsplash）

3大致癌電器｜2. 氣炸鍋

各類烹調方法中，油炒產生的PM2.5最高。氣炸鍋原理是利用風扇超高溫的熱氣強力往下貫穿，即使不是使用油炸，但運作時風扇的旋風效果，甚至比油炒帶來的PM2.5多，若沒開抽油煙機，油煙濃度更是暴增到1525倍，藏有空氣污染的隱憂，同樣是致癌兇手。

3大致癌電器｜3. 電燒烤爐

在室內使用燒烤爐燒烤，在加熱、燃燒過程中，會產生空氣汙染微粒，會釋放更多一氧化碳、PM2.5等有害空氣物質。而室內燒烤所產生的懸浮粒子2.5比室內火鍋高出約10倍。如通風做得不好，或會吸入大量污染物。使用者暴露於油煙致癌物的時間愈長，罹患肺癌的風險就愈高。

另外，工作場所和家中的許多電器當中，主打「臭氧消毒」的家電，更是會直接成為室內空氣污染的來源，引發呼吸道發炎甚至氣喘。《美國呼吸暨重症照護醫學期刊》的研究亦指出，在使用化學清潔劑（如漂白水、氨等）打掃及清潔家居時，肺功能受損程度相當於每天吸煙20支，不僅肺功能會因此衰退，罹患氣喘的風險也會提高，必須多加注意。

使用化學清潔劑打掃及清潔家居時，肺功能受損程度相當於每天吸煙20支（jeshoots＠unsplash）

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