乳癌｜女子每天喝豆漿竟患乳癌　豆漿不是防癌嗎？營養師稱關鍵是這個｜附18種排解毒素食物

乳癌｜坊間不少人都喜歡喝豆漿補充營養，但有女子卻因為天天喝豆漿補充植物雌激素，而患上乳癌。面對「喝豆漿究竟是防癌還是致癌」的疑問，台灣營養師許睿涵表示，患婦科相關疾病機率，其實與一個關鍵原因有關。

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女子每天喝豆漿竟患乳癌 營養師揭1關鍵原因

坊間有傳豆漿的大豆異黃酮可預防乳癌，台灣營養師許睿涵在其Facebook專頁表示，不論是豆漿中的大豆異黃酮，還是身體自己製造的雌激素，任何進入到體內的分子都會第一步送到肝臟這個中轉站，才決定下一步送往哪個器官。

體內毒素靠肝臟排出

她指，身體吸收的物質，特別是對身體造成致癌性或有害的毒性物質，更需要經過肝臟以分解毒素，將它們轉化為水溶性的化合物，才可以更易隨著大小二便離開人體。如果沒有肝臟，毒素就會在身體不斷累積。

許睿涵解釋，肝臟解毒會經過兩個階段才可以完整解毒。第一階段是肝臟將毒素由大分子切成小分子，改變毒素級性與方便進入第二階段解毒。第二階段會在毒素上添加新分子進行中和，確保毒性可以壓到最低。

肝臟解毒會經過兩個階段才可以完整解毒。 （《浪漫速成班》劇照）

18種對肝臟有益食物

關於婦科相關疾病機率的問題，其實與肝臟解毒功能的好壞息息相關。因此營養師推薦18種肝臟解毒必推的好食物，全都是十字花科植物，含豐富肝臟解毒所需的營養素。

白菜類：大白菜、小白菜、菜心、油菜、小唐菜等。

甘藍類：西蘭花、椰菜花、椰菜、紫甘藍、結球甘藍、羽衣甘藍、孢子甘藍等。

芥菜類：芥菜、雪菜、大頭菜、芥末等。

蘿蔔類：白蘿蔔、櫻桃蘿蔔。

（全文完）