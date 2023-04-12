女生腳痕塗藥膏都無用　醫生驚見皮膚下寄生蟲蠕動｜附3大預防感染寄生蟲方法

寄生蟲｜寄生蟲不單會寄生於內臟之中，如皮膚持續出現痕癢難耐的症狀，亦有可能是寄生蟲在皮膚下蠕動！馬來西亞一名女子日前腳部持續一周出現痕癢症狀，皮膚裏更有異物蠕動的感覺，塗抹藥膏後亦無助舒緩。求醫檢查後發現，竟有寄生蟲鑽入其皮膚中爬行！

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馬來西亞Facebook專頁「Public Health Malaysia」近日發文分享真實案例指，一名女子早前因腳部持續一星期出現痕癢症狀而求醫。患者表示，嘗試過各種藥膏及止癢方法，痕癢症狀依然沒有減退，更會覺得有東西一直在皮膚下蠕動。

痕癢症狀難耐，女子求醫檢查後，被醫生診斷為「皮膚幼蟲移行症（Cutaneous Larva Migrans）」。醫生指出，患者遭受寄生蟲幼蟲鑽入人體皮膚，而幼蟲在生長階段會不停於皮膚移動爬行，令患者感到皮膚相當痕癢。

貼文指，女子平日喜愛園藝活動，醫生懷疑她的花園土壤中，藏有常見於貓、狗等寵物腸道中的「犬鉤蟲（Ancylostoma caninum）」，繼而導致她在進行園藝活動期間受寄生蟲感染，進入人體。受到寄生蟲感染的患者，會造成皮膚薄薄的隆起，出現難以忍受的痕癢症狀，但寄生蟲約5至6周後便會自然死亡。治療皮膚幼蟲移行症的方法相對簡單，該名女子在求醫並服食醫生處方的藥物治療後，很快便已康復。

專頁提醒，可根據以下3大預防感染方法，避免感染寄生蟲：

定期讓寵物服用驅蟲藥 進行園藝活動時佩戴手套 在海灘應穿上鞋，避免赤腳行走

（全文完）