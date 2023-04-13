隔夜菜食後會致癌？食物營養會流失？營養師解答｜附6款適合打工仔帶飯蔬菜

隔夜餸｜在家吃家常飯，不時會食剩飯菜，又不想浪費，便會儲成隔夜餸，隔天再吃。不過坊間有講法食隔夜蔬菜會致癌，又說營養會流失，更有人因為常常吃隔夜餸而食物中毒，究竟應該怎樣處理隔夜餸才好？台灣營養師張瑄筠針對常見的隔夜餸疑問一一解答，教7招正確處理隔夜餸的方法及推介6款適合帶飯蔬菜，即看下文了解！

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營養師7招正確處理隔夜餸

很多家庭都有留下剩菜隔天再吃的習慣，既可以減少浪費，又可以節省購買食材的費用，但如果保存或翻熱不當的話，可能會滋生細菌造成食物中毒。與食物中毒有關的細菌主要是仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌這三種。臺北市立聯合醫院仁愛院區營養科營養師張瑄筠在臺北市政府衛生局網頁上分享7個正確保存及翻熱隔夜餸的方法，讓大家可以食得安心！

正確處理隔夜餸｜1. 先分裝

在烹調大份量的菜式時，例如滷肉、燉雞等，可先行分裝，避免菜餚沾染口水而增加細菌感染風險。

正確處理隔夜餸｜2. 1小時內放進雪櫃

由於夏天是食物中毒的高峰期，建議食飯時該餐未吃完的食物，或是出外用餐打包的餸菜，都要在1小時內放進雪櫃，以免食物變質。

正確處理隔夜餸｜3. 不用電飯煲保溫

有些人會貪方便，把食物放進電飯煲維持保溫狀態，但營養師不建議這樣做，因為電飯煲在保溫狀態下溫度低於60℃，形同在培養細菌，所以建議大家還是把食物放進雪櫃冷藏，食用前再翻熱。

正確處理隔夜餸｜4. 注意保存時間

由於雪櫃的冷藏只可以抑菌，不能滅菌，所以烹煮過的食材只能冷藏最多1至2天，不能超過3天，冷凍期限也頂多是一個月，過期的話緊記要處理掉。

正確處理隔夜餸｜5. 加熱溫度需70℃以上，不可反覆翻熱

翻熱隔夜餸時，中心溫度需達70℃以上，才能消滅大部分的病菌。使用微波爐翻熱的話，可以分段加熱，中途翻一翻食物，令受熱程度更均勻。要注意不論用什麼方式翻熱，食物都不可反覆加熱。

正確處理隔夜餸｜6. 海鮮類不適合隔夜

海鮮類食物，特別是富含組織胺的魚種例如三文魚、吞拿魚、鰹魚，隔日進食可能會引起食物敏感，所以都不宜當做隔夜餸食用，應該當餐食完。

正確處理隔夜餸｜7. 挑選適合的蔬菜

蔬菜類含亞硝酸鹽，營養師表示目前沒有足夠的研究證明會提升致癌率。大家清洗蔬菜時，可以清洗掉表面的亞硝酸鹽，加上蔬菜類含有豐富的植化素、維他命C、E等抗氧化物，不需太過擔心亞硝酸鹽的問題。由於綠色蔬菜翻熱後會變成灰黃色，口感較爛，不建議用綠色蔬菜來帶飯。

6款適合帶飯蔬菜

營養師建議大家可以用茭白筍、玉米筍、椰菜、蘿蔔、菇類或椰菜花等蔬菜來帶飯。

推薦儲存器皿：不鏽鋼、玻璃

而保存隔夜餸的容器也要注意衛生，最好使用不鏽鋼和玻璃材質的器皿會較安全。如果發現膠盒蓋或器皿有刮痕，可能會暗藏污垢，應該棄置，再添購新的容器。另外，盒蓋的膠邊記得要清洗乾淨，因為膠條清潔不當會容易滋生細菌和黴菌，繼而污染食物，一些免疫力低的人士，例如老人、小朋友，吃下不潔食物會引起身體不適。

（全文完）