洗衣機3大禁忌　以為洗衣粉落得多就好？超錯！衣物洗完反而更臭｜附3招洗衣防臭術

洗衣｜潮濕天氣下，衣物不但難以晾乾，更容易滋生細菌，散發出陣陣「噏」味。如何解決噏味煩惱？不少人認為洗衣粉用量越大洗得越乾淨，原來超錯！專家表示，加太多洗衣粉，無法徹底沖洗乾淨，只會導致臭味來源增加。有日本節目分享了3招洗衣防臭術，要洗得乾淨，即看下文了解洗衣3大禁忌！

洗衣粉容量越大洗得越乾淨，原來超錯(freepik)

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洗衣三大禁忌

洗衣三大禁忌｜1. 洗衣粉過量

不少人因為擔心衣物出現污垢和臭味，所以洗衣服時用多點洗衣粉，以為會洗得更乾淨。 然而，日本節目「知りたいッ！」指出，即使加了很多洗衣粉或柔軟劑，也不會成功去除霉味。相反，如果加太多洗衣粉，衣服上會有洗衣粉或柔軟劑殘留，無法徹底沖洗乾淨，導致臭味來源增加，甚至有機會積蓄在洗衣機內，令機身加快損耗。

洗衣三大禁忌｜2. 衣物放滿洗衣袋

洗衣機運作，是用拍打的方式去清洗衣服，如果將所有衣服塞入同一個洗衣袋，會使衣物間的空間縮小，衣物結成球狀，沒有空間洗乾淨，洗淨能力降低至3成。使用洗衣袋時，應該保留三分之一的空間，不要一次塞太多衣物，清潔的效果會最好。

人們經常會將衣物放入洗衣袋中進行清洗。（Istock圖片）

洗衣三大禁忌｜3.沒有將衣物内外翻轉、晾曬時保持距離

衣物接觸到皮膚的那一面，會有更多皮脂、汗漬。如果洗得不乾淨，就會滋生大量莫拉氏菌，附在衣物纖維上並產生糞便，引發嗡味。洗衣服時，應該將衣物内外翻轉；晾曬時，每件衣服之間保持一個拳頭的距離，由長至短往内排列，以改善空氣流通。

3招洗衣防臭術

3招洗衣防臭術｜1. 室內乾衣

最佳晾衫的位置是通風的地方，下雨天不能把衣服晾出時，室內狹小、通風的房間就是最好的乾衣地點。找個通風的位置，可以更有效地降低濕度。

3招洗衣防臭術｜2. 使用抽濕機或浴室烘乾機

抽濕機和空氣循環扇並用，能夠有效加速衣服變乾，減少產生異味的機會。和一般傳統風扇比，循環扇可以更有效地降低室內溫度。使用抽濕機或浴室烘乾機等設備時，在浴室或較細的房間會有更好效果。

抽濕機和空氣循環扇並用，能夠有效加速衣服變乾。（istock圖片）

3招洗衣防臭術｜3. 高溫殺菌

莫拉氏菌是霉味的源頭，一旦附著在衣物上，就很難去除。但是，莫拉氏菌容易受到高溫的影響，洗衣店「洗濯ブラザーズ」表示，要消除莫拉氏菌，洗衣服時，可先在大容器中倒入攝氏40至50度的熱水，溶解洗衣粉，然後浸泡衣物約30分鐘，隨後再進行正常洗衣，可以有效去除細菌。為免產生異味，最重要的是晾乾的時間，導致異味的莫拉氏菌會在洗衣後5小時大量繁殖，因此建議在洗衣後5小時內完成乾衣。

（全文完）