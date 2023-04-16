消委會11款安全漱口水清單　最平$25入手｜揀錯隨時導致牙漬、失味覺

消委會漱口水｜最近更多人脫下口罩，更多人關心口腔健康，疫情期間的口腔問題，例如口臭、牙周病等問題更加需要正視，很多人都有使用口腔健康用品的習慣，例如漱口水。消委會去年12月曾檢測市面上32款漱口水，發現含有兩種成分的樣本，使用後隨時導致牙漬、失味覺，另外亦有11款漱口水成分較安全，即看下文了解11款安全漱口水清單。
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漱口水｜揀錯隨時導致牙漬、失味覺
消委會指是次檢測從超級市場、個人護理用品店、百貨公司等購買32款漱口水樣本，所有樣本中分別標示含有精油、西吡氯銨、氯己定，和聚維酮碘等，有助減少口腔內的細菌。
不過消費者需注意，有些人長時間使用含西吡氯銨或氯己定成分的漱口水後，可能導致牙漬及味覺短暫受影響。另外，有1款樣本標示含有聚維酮碘作為主要殺菌成分，由於其屬於非處方藥物，於發揮作用的過程中會釋出游離碘元素。消委會建議懷孕中的婦女或患有甲狀腺疾病的人士，不要使用含聚維酮碘的漱口水。
漱口水｜含酒精成分不代表殺菌效能更高
坊間不少人都認為含有酒精的漱口水，會有更好的殺菌功效。消委會指出根據世界衞生組織的指引，酒精濃度需要達到60％至80％，才能有效殺死細菌和病毒。然而一般漱口水中的酒精含量都不會達到此濃度，所以含有酒精成分的漱口水不代表殺菌效能更高。
漱口水｜不能單靠漱口水 防止蛀牙及口臭
有些人認為單靠漱口水可以代替牙膏改善口臭，不過根據是次檢測結果顯示，有10款樣本標示含有可以防止蛀牙的氟化物，不過由於一般牙膏的氟化物含量約為1350至1500ppm，而普遍漱口水中氟化物的含量只有約200ppm，漱口水的含量氟化物遠遠較低。
消委會表示消費者不能過度依賴漱口水改善口臭，應該找出造成口臭的真正成因，例如蛀牙及牙周病，以免延誤醫治。消委會向香港牙醫學會專家查詢意見，專家表示正確刷牙及配合牙線是最好及最有效的清潔牙齒方法。
漱口水｜選購漱口水貼士
相信很多人都會好奇，究竟購買漱口水的時候，應該根據什麼標準去選擇？消委會就建議大家選購時，要看清楚漱口水的成分、使用指引和適用年齡。漱口水有適用年齡的限制，因為兒童有機會不小心吞入大量漱口水，造成危險，所以除根據醫生指引外，衛生署並不建議6歲以下兒童使用漱口水。
漱口水｜11款安全漱口水清單
排除含有西吡氯銨或氯己定成分的漱口水樣本，以及部分僅用日文或未有列出重要資訊的產品樣本，有以下11款安全漱口水推介，請留意，消委會報告於2022年12月發表，因此漱口水產品可能有變。
消委會安全漱口水推介｜1. 李斯德林全護配方漱口水
消委會安全漱口水推介｜2. 李斯德林全護zero配方漱口水
消委會安全漱口水推介｜3. dr brite whitening mouthwash
消委會安全漱口水推介｜4. CREST 美白漱口水
消委會安全漱口水推介｜5. ELMEX 專效抗敏漱口水
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消委會安全漱口水推介｜7. BilkaDent 牙齦護理漱口水
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消委會安全漱口水推介｜10. biorepair 貝利達抗菌無酒精漱口水
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（全文完）