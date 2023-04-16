消委會11款安全漱口水清單　最平$25入手｜揀錯隨時導致牙漬、失味覺

消委會漱口水｜最近更多人脫下口罩，更多人關心口腔健康，疫情期間的口腔問題，例如口臭、牙周病等問題更加需要正視，很多人都有使用口腔健康用品的習慣，例如漱口水。消委會去年12月曾檢測市面上32款漱口水，發現含有兩種成分的樣本，使用後隨時導致牙漬、失味覺，另外亦有11款漱口水成分較安全，即看下文了解11款安全漱口水清單。

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消委會去年12月曾檢測市面上32款漱口水。（消費者委員會影片截圖）

漱口水｜揀錯隨時導致牙漬、失味覺

消委會指是次檢測從超級市場、個人護理用品店、百貨公司等購買32款漱口水樣本，所有樣本中分別標示含有精油、西吡氯銨、氯己定，和聚維酮碘等，有助減少口腔內的細菌。

消委會指是次檢測從超級市場、個人護理用品店、百貨公司等購買32款漱口水樣本。（消費者委員會影片截圖）

不過消費者需注意，有些人長時間使用含西吡氯銨或氯己定成分的漱口水後，可能導致牙漬及味覺短暫受影響。另外，有1款樣本標示含有聚維酮碘作為主要殺菌成分，由於其屬於非處方藥物，於發揮作用的過程中會釋出游離碘元素。消委會建議懷孕中的婦女或患有甲狀腺疾病的人士，不要使用含聚維酮碘的漱口水。

漱口水｜含酒精成分不代表殺菌效能更高

坊間不少人都認為含有酒精的漱口水，會有更好的殺菌功效。消委會指出根據世界衞生組織的指引，酒精濃度需要達到60％至80％，才能有效殺死細菌和病毒。然而一般漱口水中的酒精含量都不會達到此濃度，所以含有酒精成分的漱口水不代表殺菌效能更高。

坊間不少人都認為含有酒精的漱口水，會有更好的殺菌功效。（資料圖片）

漱口水｜不能單靠漱口水 防止蛀牙及口臭

有些人認為單靠漱口水可以代替牙膏改善口臭，不過根據是次檢測結果顯示，有10款樣本標示含有可以防止蛀牙的氟化物，不過由於一般牙膏的氟化物含量約為1350至1500ppm，而普遍漱口水中氟化物的含量只有約200ppm，漱口水的含量氟化物遠遠較低。

消委會表示消費者不能過度依賴漱口水改善口臭，應該找出造成口臭的真正成因，例如蛀牙及牙周病，以免延誤醫治。消委會向香港牙醫學會專家查詢意見，專家表示正確刷牙及配合牙線是最好及最有效的清潔牙齒方法。

香港牙醫學會專家表示正確刷牙及配合牙線是最好及最有效的清潔牙齒方法。（消費者委員會影片截圖）

漱口水｜選購漱口水貼士

相信很多人都會好奇，究竟購買漱口水的時候，應該根據什麼標準去選擇？消委會就建議大家選購時，要看清楚漱口水的成分、使用指引和適用年齡。漱口水有適用年齡的限制，因為兒童有機會不小心吞入大量漱口水，造成危險，所以除根據醫生指引外，衛生署並不建議6歲以下兒童使用漱口水。

消委會提醒家長要將漱口水存放在兒童不能輕易觸及的地方。（消費者委員會影片截圖）

漱口水｜11款安全漱口水清單

排除含有西吡氯銨或氯己定成分的漱口水樣本，以及部分僅用日文或未有列出重要資訊的產品樣本，有以下11款安全漱口水推介，請留意，消委會報告於2022年12月發表，因此漱口水產品可能有變。

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（全文完）