補鈣｜鈣質可改善皮膚暗啞粗糙　食紫菜原來都得　醫生薦7種高鈣蔬菜養出美肌

高鈣蔬菜｜很多愛美人士都注重食物營養為身體帶來的好處，最近台灣整形外科醫生就分享，原來充足鈣質對皮膚有很大好處，可助皮膚改善暗沉粗糙問題！一般人提起補充鈣質都會想到喝牛奶，不過醫生就推介7種比牛奶鈣含量更豐富的高鈣蔬菜，加上3招補鈣貼士，讓大家一邊補鈣一邊美肌養顏，即看下文了解！

高鈣蔬菜｜鈣質可改善皮膚暗啞粗糙

台灣新北板橋土城長庚整形外科醫生李秉勳在其Facebook專頁上分享，原來鈣質是對皮膚十分重要的營養，身體補充充足的鈣質不單對改善皮膚乾燥、紅斑有幫助，還可以令皮膚回復光澤，改善暗沉粗糙問題。

高鈣蔬菜｜醫生推介7種高鈣蔬菜

李秉勳醫生表示除了牛奶（每100克的鈣含量為104毫克）這種奶製品可以補鈣外，其實可以透過進食高鈣蔬菜補充鈣質，附上7種蔬菜每100克的鈣含量作參考，有以下7種推介。

值得留意，雖然髮菜是最高鈣蔬菜，但由於它有高的生態價值，一旦過度採集會造成嚴重破壞，加速沙漠化， 如果想支持環保，還是少吃為妙。

7種高鈣蔬菜｜1. 髮菜｜鈣含量：1,187毫克

7種高鈣蔬菜｜2. 紫菜｜鈣含量：342毫克

7種高鈣蔬菜｜3. 野莧菜｜鈣含量：336毫克

7種高鈣蔬菜｜4. 芥蘭｜鈣含量：181毫克

7種高鈣蔬菜｜4. 芥蘭｜鈣含量：181毫克（iStock）

7種高鈣蔬菜｜5. 川七｜鈣含量：115毫克

7種高鈣蔬菜｜6. 番薯葉｜鈣含量：105毫克

7種高鈣蔬菜｜7. 有機小白菜｜鈣含量：104毫克

高鈣蔬菜｜鈣質建議攝取量

李秉勳醫生根據台灣膳食營養素參考攝取量，建議一天的鈣質攝取量最好達到：

7-9歲：800毫克

10-12歲：1,000毫克

13-18歲：1,200毫克

成年人：1,000毫克

高鈣蔬菜｜3招補鈣貼士

李秉勳醫生亦提供3招補鈣小貼士，讓大家可以更有效地吸收鈣質。

維他命C有助鈣質吸收，因此建議可於飯後吃番石榴、橙類這些含豐富維他命C的水果 蛋白質亦有助鈣質吸收，吃飯時可以攝取優質蛋白質，例如肉類 鈣質有助安定神經、放鬆肌肉，睡前補鈣對改善睡眠品質亦有幫助

鈣質有助安定神經、放鬆肌肉，睡前補鈣對改善睡眠品質亦有幫助。（《海岸村恰恰恰》劇照）

（全文完）