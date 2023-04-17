一線搜查｜消委會1匹半窗口式冷氣機評測　9款高評測名單　$4,790貨又平又靜｜附8大慳電貼士

一線搜查｜初夏來了，近日不少人在家中已開動冷氣機降溫，天文台預測，明天（4月18日）市區氣溫高達攝氏29度。消委會最新測試了13款俗稱「1匹半」的淨冷型窗口式冷氣機，並按製冷量、能源標籤標示、估計每年製冷所需電費及寧靜程度等做測試，結果有9款獲得消委會高評分肯定，其中一款高性價比的機款，只需$4,790便可入手，即看下文了解！

天文台指，4月18日市區溫度達攝氏29度，相信不少人都會開冷氣消消暑。（天文台網頁截圖）

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消委會14款1匹變頻分體冷氣評測 $4,680買到性價比高機款｜附高評分清單

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消委會冷氣機｜13款1匹半窗口式冷氣機評測

消委會4月份測試13款「1匹半」窗口機全屬淨冷型（即不能供暖），當中有10款為變頻式型號，售價介乎$4,790至$9,780，另外3款定頻式型號，售價介乎$5,340至$6,650。消委會按製冷量、能源標籤標示、估計每年製冷所需電費及寧靜程度等做測試。

消委會4月份測試13款「1匹半」窗口機全屬淨冷型，即不能供暖。（消費者委員會影片截圖）

消委會冷氣機｜變頻式平均較定頻式慳電近3成

消委會指，決定慳電與否的要素有兩個，包括「製冷季節性表現系數（CSPF）」及「能源效益級別」。「製冷季節性表現系數（CSPF）」的數值愈高，代表製冷能源效率愈高、愈慳電；而「能源效益級別」，則是等級愈高，代表愈慳電。測試結果顯示，10款變頻式樣本的CSPF平均值是4.3，而3款定頻式樣本的CSPF平均值是3.2。由此推算，變頻式平均較定頻式慳電近3成。

消委會冷氣機｜電費最平是這一款

至於冷氣機的電費，消委會參考國際標準用以計算冷氣機每年耗電量的方法，及強制性能源效益標籤計劃採用的室外溫度及時間分布等數據，再根據是次測試結果，估計13款樣本的每年製冷所需電費，供消費者作粗略參考。

假設消費者每年開冷氣機天數為180天，使用時間為每天12小時，以每度電$2.0計算，估算出13款1匹半窗口式冷氣機的每年所需電費為$1,290至$2,045。消委會發現，「珍寶 AMWB12NIC」的估計每年製冷所需電費是$1,290，為13個樣本之中電費最低。

消委會估算出13款1匹半窗口式冷氣機的每年所需電費為$1,290至$2,045。（消費者委員會影片截圖）

消委會冷氣機｜室內最寧靜是這款

在家中開著冷氣機，有時也很怕冷氣機運行的聲音太大，所以寧靜程度也購買冷氣機時的重要考慮因素之一。消委會發現，13個樣本當中，在室內環境下，「格力 GWF12DB」、「日立牌 RAW-VJ13SCASK」、「大松 W12V4A」最寧靜，均獲4高評分。

不少人為生活品質著想，都想購買較寧靜的冷氣機機款。（YouTube截圖）

消委會冷氣機｜9款1匹半窗口式冷氣機高評分清單

消委會4月份測試13款「1匹半」窗口機全屬淨冷型（即不能供暖），當中10款變頻式型號售價介乎$4,790至$9,780。結果發現10款變頻式型號的1匹半窗口式冷氣機中，有9款總評獲得4及4.5分高評分，其中「大松 W12V4A」總評有4分，室內寧靜程度亦有4分，價錢只售$4,790，為高CP值的機款。

消委會1匹半窗口式冷氣機推介｜1. 珍寶

消委會1匹半窗口式冷氣機推介｜1. 珍寶（有線生活製圖）

消委會1匹半窗口式冷氣機推介｜2. 格力

消委會1匹半窗口式冷氣機推介｜2. 格力（有線生活製圖）

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消委會1匹半窗口式冷氣機推介｜3. 日立牌（有線生活製圖）

消委會1匹半窗口式冷氣機推介｜4. 大松

委會1匹半窗口式冷氣機推介｜4. 大松（有線生活製圖）

消委會1匹半窗口式冷氣機推介｜5. 惠而浦

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消委會1匹半窗口式冷氣機推介｜6. 樂聲牌

消委會1匹半窗口式冷氣機推介｜6. 樂聲牌（有線生活製圖）

消委會1匹半窗口式冷氣機推介｜7. 樂信牌

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消委會1匹半窗口式冷氣機推介｜9. 美的

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消委會冷氣機｜8大慳電貼士

如果想慳電費，消委會建議，除了選購高能源效益的冷氣機外，可以嘗試以下方法：

避免將冷氣機安裝在陽光直接照射的地方。 勿阻擋冷氣機的進氣口及出風口。 夏天拉上窗簾避免陽光直接照射室內，盡量關閉門窗以保持室內溫度。 夏天回家後可能感覺格外悶熱，不妨先沖涼或飲水，有助將身體降溫，設置冷氣機的溫度因此毋須很低，可以節省電力。 風扇的耗電量遠低於冷氣機，同時開動冷氣機與電風扇，把冷氣吹近用戶，便可調高冷氣機的溫度 若冷氣機設有時間掣，可預設關機時間，避免使用時間過長或忘記關機。離家外出前，謹記把冷氣機關掉。 天氣稍涼時，盡可能改用風扇。 夏季期間建議約每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，以防止氣流受阻，影響效能。

消委會建議，夏季期間約每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，以防止氣流受阻，影響效能。（消費者委員會影片截圖）

（全文完）

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