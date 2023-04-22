沐浴露千萬別加水用　隨時變細菌養殖場　專家揭5大致病壞習慣

慳錢｜洗頭水、沐浴露加水、用白糖去角質、洗潔精當洗手液，這些看似能減輕荷包負擔的慳錢地雷你中了多少招？原來沐浴露加水用，隨時變細菌養殖場，嚴重更可致皮膚敏感！台灣食藥署為消費者拆解5大日常慳錢致病壞習慣，以為慳錢但隨時影響健康，得不償失，即看下文了解！

台灣食藥署為消費者拆解5大日常慳錢壞習慣(freepik)

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5大日常慳錢壞習慣

日常慳錢壞習慣｜1.洗頭水、沐浴露加水

很多人為了省錢、不浪費，會在沐浴露、洗頭水快用完時，加水稀釋再多用幾次。台灣衛生福利部食品藥物管理署表示，坊間有售的沐浴露、洗頭水有精準的配方比例，如果擅自加水稀釋，會破壞成份比例，除了會影響產品品質，更可能增加細菌滋生的機率，個人護理用品隨時變細菌養殖場，嚴重可致皮膚敏感，得不償失！使用時，還是要依照產品說明，安全使用產品。

沐浴露、洗頭水有精準的配方比例，如果擅自加水稀釋，會破壞成份比例(freepik)

日常慳錢壞習慣｜2. 卸妝油清粉刺 反令暗瘡惡化

不少人有粉刺黑頭的困擾，網路上更流傳著多種去除粉刺黑頭的秘方，例如，用卸妝油按摩臉部時，油脂可軟化粉刺，以「以油溶油」的方式清出部分粉刺，不用額外花錢購買去除粉刺黑頭產品。然而，食藥署也提醒，卸妝油屬於油脂類，雖然能有效軟化粉刺，但由於大部分卸妝油是以礦物油、合成油脂為主要成分，如果長期依賴卸妝油按摩除粉刺，沒有徹底清洗乾淨，更可能會造成粉刺、暗瘡惡化，後果嚴重！

日常慳錢壞習慣｜3. 隱形眼鏡只浸泡不搓洗

為了日常活動便利，不少人有配戴隱形眼鏡的習慣，卻忽略了一些隱形眼鏡的清潔小細節！食藥署分享，配戴隱形眼鏡時，外界的一些污染物、油脂、蛋白質沉積物都會附著於鏡片上。很多人為了方便、省時省錢，依賴免搓洗式浸泡液，只浸泡鏡片，沒有仔細進行清洗。然而，正確的方法是，除下鏡片後，除了浸泡隱眼專用去蛋白、殺菌藥水之外，也一定要搭配生理食鹽水進行沖洗、搓洗的動作，千萬別偷懶，避免造成眼睛乾澀、感染等問題。

除了浸泡隱眼專用去蛋白、殺菌藥水外，也要搭配生理食鹽水進行沖洗、搓洗(freepik)

日常慳錢壞習慣｜4. 洗潔精當洗手液

不少人為了方便，都會偷懶直接使用洗潔精洗手。然而，手部皮膚長期接觸洗潔精，手部肌膚老化、發炎問題將頻繁出現，後果可大可小！洗潔精會添加高濃度界面活性劑，具備強效的去油去漬效力，長期接觸手部肌膚，會引發刺激、乾澀、接觸性皮膚炎等問題。食藥署建議，大家盡可能挑選溫和、天然成分的洗潔精，洗手時也應搭配溫和的洗手液，切密把洗潔精當洗手液進行清潔。若有肌膚不適問題，該立即就醫。

日常慳錢壞習慣｜5. 食鹽、白糖替代去角質產品

除了用卸妝油清粉刺，坊間更流傳DIY去角質清潔產品，當中不少人將家用食鹽、白糖融入沐浴露、乳液、保養品中，藉此來取代去角質清潔產品。食藥署提醒，皮膚角質層具有保護屏障作用，鹽和糖顆粒大小不一，擅自使用於肌膚上搓揉，可能會造成肌膚刺激、磨擦出傷口，更可能過度清潔，使得皮膚角質層受損，造成額外的肌膚負擔。

不少人將家用食鹽、白糖取代去角質清潔產品(freepik)

（全文完）