一線搜查｜車Cam瘋傳！何文田私家車逆線搶錶位　早到司機疑被打尖　爆粗怒罵：搞X錯

香港公眾泊車位難求。近日網上瘋傳一條「車cam」片段，何文田兩名私家車司機爭錶位，其中一名司機被後至私家車打尖後更爆粗怒罵：「搞X錯」。片段在社交平台瘋傳，其中後至的灰車司機懷疑逆線打尖，引來不少批評。

「車cam」片段可見，灰車司機疑逆線打尖（馬路的事討論區＠FB）

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該段車cam片段被上載至facebook群組「馬路的事討論區」。影片可見，4月24日中午12時許，黑色私家車司機沿何文田太平道駕駛時，見到有白色私家車正駛離咪錶位，於是停在路中等候。

但正當白色私家車駛離之際，對面線有另一輛灰色私家車駛至，見咪錶位騰空，灰車稍快起步，逆線駛前霸位。眼見灰車逆線打尖，正在等候的司機頓時嬲到爆粗，「搞X錯，等緊㗎嘛，唔好泊囉，大家唔好泊」。司機及後立即衝前駛向咪錶位。

黑色私家車司機在群組表示，當時灰車司機主動報警，警員到場後，勸兩人各自尋找其他車位，更稱「兩架都唔好泊，要俾第三者泊。」

警員到場後，勸喻兩人各自尋找其他車位（馬路的事討論區＠FB）

網民：告佢逆線不小心駕駛

事件引來其他司機拍攝，更上載至各個社交媒體群組。不少網民紛紛留言批評灰車司機行為無賴，建議黑車司機舉報，「灰車咁都仲唔走」、「逆線行駛，可以告佢危險駕駛」、「逆線可以泊錶位？」、「對面架Van面皮機（幾）呎厚」。

警方列作「糾紛」處理

警方接受《有線生活》查詢時指，警方證實24日12時許收到報案，41歲姓楊司機和53歲姓張司機在何文田太平道6A號對開，因泊車問題而發生爭執，案件列作「糾紛」處理。

（全文完）

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