東京天氣｜四季男女生衣著建議 不帶備3寶出門必後悔｜附未來10日天氣預報
東京天氣｜東京的四季，與香港一樣分明，因此全年的氣溫、濕度都有很大的差異，冬天氣溫可達攝氏零度以下，夏天氣溫可高達30度或以上，準備去東京旅遊的你，記得預早看看當地天氣，避免行程失預算。《有線生活》會整理東京一年四季的天氣概況，以及推薦的衣著穿配，還會附上未來10天東京天氣預報。大家出發前一定要看哦！
更多東京住宿
東京半新酒店25間推介 2分鐘到車站／露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花
東京市中心溫泉酒店5大推介👍🏻5分鐘步行到JR站，新宿／銀座／上野全部超高CP
有馬溫泉酒店8間推介 一泊二食／2分鐘到車站／日式旅館／房內有露天溫泉
東京春天（3月至5月）
3至5月是東京溫差最大的月份，各月平均氣溫差可達15度，雖然說東京的春天開始回暖，但東京的3、4月對香港人來說，還算是比較偏冷的天氣，所以頸巾、冷帽等保暖小物還是要帶上。
東京3月女生衣著
- 厚大衣或羽絨，內衣可配保暖內衣、下身配有厚度的褲，或者毛冷裙配襪褲
- 配件建議穿靴、冷帽、頸巾；怕凍的人要有暖包跟身
東京3月男生衣著
- 厚大衣或羽絨，內衣可配保暖內衣、冷衫，再配有厚度的褲
- 配件建議一般波鞋、冷帽、頸巾；怕凍的人要有暖包跟身
【相關文章】 東京櫻花8大觀賞名所 必睇1,200棵粉紅花海｜附8間人氣酒店
東京4月女生衣著
- 風褸、冷衫、褲子或是裙配襪褲
- 帶上雨傘
東京4月男生衣著
- 風褸或Jacket外套、薄冷衫或厚恤衫、褲子
- 帶上雨傘
東京5月女生衣著
- 上身建議穿連帽外套或冷外套、下身穿褲子或裙配絲襪
東京5月男生衣著
- 上身薄外套、恤衫或T-shirt，下身褲子
東京夏天（6月至8月）
東京的梅雨季約在6月初至7月底，梅雨季過後，夏天便正式來臨。東京的夏季氣溫也不容小覷，以2022年為例，東京曾1連7日錄得35度高溫，加上東京與香港一樣，有不少高樓大廈，引發的熱島效應，令人感到非常悶熱。大家外出記得帶備防曬衣物，以及吸收足夠水份。
東京6月女生衣著
- 薄外套、短袖T-shirt；下身薄長褲或薄長裙
- 可穿波鞋或涼鞋，帶備防曬用品、止汗劑、雨傘
東京6月男生衣著
- 上身薄恤衫或薄外套、短袖T-shirt；下身薄長褲或牛仔褲
- 可穿波鞋或涼鞋，帶備防曬用品、止汗劑、雨傘
東京7月女生衣著
- 上身雪紡紗、小外套；下身寬鬆長褲、短褲或雪紡長裙
- 可穿波鞋或涼鞋，帶備防曬用品、止汗劑、手巾、太陽帽、雨傘
東京7月男生衣著
- 上身短袖T-shirt、輕薄恤衫；下身牛仔褲、綿麻材質短褲、透氣長褲
- 可穿波鞋或涼鞋，帶備防曬用品、止汗劑、太陽帽、冰涼感濕紙巾
東京8月女生衣著
- 上身雪紡上衣、寬鬆上衣、無袖上衣；下身寬鬆長褲、短褲、雪紡長裙
- 可穿球鞋式涼鞋，帶備防曬用品、止汗劑、手巾、太陽帽、雨傘
東京8月男生衣著
- 上身短袖T-shirt、輕薄襯衫；下身綿麻短褲、透氣短褲
- 可穿波鞋或涼鞋，帶備防曬用品、止汗劑、太陽帽、冰涼感濕紙巾
東京秋天（9月至11月）
一到秋天，東京四處都係黃色的落葉，很有詩情畫意。不過要注意，此時東京的每日溫差相當大，建議採用洋蔥式穿搭，因為隨時按天氣調整成最舒服的狀態出行。
東京9月女生衣著
- 針織冷衫、短袖T-shirt、薄長袖T-shirt、薄雪紡紗、長裙
東京9月男生衣著
- 薄恤衫、短袖或長袖T-shirt、薄長褲、牛仔褲
東京10月女生衣著
- 針織上衣、牛仔褲、厚雪紡紗、風褸、牛仔質料外套
東京10月男生衣著
- 恤衫、七分袖或長袖T-shirt，配搭薄外套、牛仔褲
【相關文章】 日本紅葉預測｜11大名所推薦 東京／京都／北海道賞楓情報｜附交通方法＋地址
東京11月女生衣著
- 厚針織衫冷、牛仔褲、風褸、大衣、薄羽絨
- 配搭靴或波鞋、頸巾、披肩、冷帽
東京11月男生衣著
- 配搭靴或波鞋、頸巾、冷帽
東京冬天（12月至2月）
東京的冬天濕度較低，除了要注重保暖，還要保濕，避免皮膚乾燥。出行建議大家帶備「3寶」，包括—暖水壺、潤唇膏以及護手霜，不然你必定後悔。
另外，東京冬天日落時間很早，下午5時太陽便下山，如有戶外行程記得盡早起行。雖然東京的冬天氣溫很低，但也不建議穿得過分厚重，因為大部分室內地方都會開暖氣。
東京12月女生衣著
- 羊毛衣物、發熱內衣、長褲、羊毛外套、羽絨
- 配搭靴或波鞋、頸圍、冷帽、手襪
東京12月男生衣著
- 厚冷衫、羊毛衣物、發熱內衣、長褲、羊毛大衣、羽絨
- 配搭靴或波鞋、頸圍、冷帽、手襪
東京1月女生衣著
- 發熱內衣、發熱褲、長褲、羊毛大衣、羽絨
- 配搭靴子、波鞋或雪靴；頸圍、冷帽、手襪、厚襪褲、耳罩
東京1月男生衣著
- 毛衣、羊毛背心、發熱內衣、發熱褲、長褲、羊毛大衣、羽絨
- 配搭靴子、波鞋、頸圍、冷帽、手襪、厚襪褲、耳罩、羊毛襪
東京2月女生衣著
- 毛衣、牛仔褲、發熱衣、羊毛大衣、厚外套、羽絨衣
- 配搭靴子、波鞋、頸圍、冷帽、手襪、厚襪褲、耳罩
東京2月男生衣著
- 毛衣、羊毛背心、發熱內衣、發熱褲、長褲、羊毛大衣、羽絨
- 配搭靴子、波鞋、頸圍、冷帽、手襪、厚襪褲、耳罩
東京10日天氣預報
如果想知道未來幾日，東京的天氣好不好？可以安排戶外活動嗎？其實可以到日本天氣預測網站weathernews.jp查看，該網站會提供未來10日的天氣情報。
|日期
|4月25日
|4月26日
|4月27日
|4月28日
|4月29日
|最高氣溫
|20℃
|23℃
|24℃
|23℃
|24℃
|最低氣溫
|14℃
|11℃
|15℃
|15℃
|18℃
|降雨機率
|80%
|10%
|20%
|30%
|60%
|天氣
|間中有雨
|天晴
|天晴
|多雲
部分時間有陽光
|早上多雲
晚間有雨
|日期
|4月30日
|5月1日
|5月2日
|5月3日
|5月4日
|最高氣溫
|22℃
|24℃
|24℃
|24℃
|23℃
|最低氣溫
|15℃
|13℃
|14℃
|16℃
|16℃
|降雨機率
|30%
|20%
|20%
|40%
|40%
|天氣
|多雲
部分時間有陽光
|大致天晴
|大致天晴
|天陰
|天陰
（全文完）