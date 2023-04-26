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東京天氣｜四季男女生衣著建議　不帶備3寶出門必後悔｜附未來10日天氣預報  

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  • 2023年04月26日
東京天氣｜四季男女生衣著建議　不帶備3寶出門必後悔｜附未來10日天氣預報  

東京天氣｜東京的四季，與香港一樣分明，因此全年的氣溫、濕度都有很大的差異，冬天氣溫可達攝氏零度以下，夏天氣溫可高達30度或以上，準備去東京旅遊的你，記得預早看看當地天氣，避免行程失預算。《有線生活》會整理東京一年四季的天氣概況，以及推薦的衣著穿配，還會附上未來10天東京天氣預報。大家出發前一定要看哦！

東京全年天氣｜男、女生衣著建議　冬季不帶備3寶必後悔｜附未來10日天氣預報
東京全年溫差很大，出發前記得先看天氣預報。（[email protected] Martinez）

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東京春天（3月至5月）

3至5月是東京溫差最大的月份，各月平均氣溫差可達15度，雖然說東京的春天開始回暖，但東京的3、4月對香港人來說，還算是比較偏冷的天氣，所以頸巾、冷帽等保暖小物還是要帶上。

東京全年天氣｜男、女生衣著建議　冬季不帶備3寶必後悔｜附未來10日天氣預報

東京3月女生衣著

  • 厚大衣或羽絨，內衣可配保暖內衣、下身配有厚度的褲，或者毛冷裙配襪褲
  • 配件建議穿靴、冷帽、頸巾；怕凍的人要有暖包跟身

東京3月男生衣著

  • 厚大衣或羽絨，內衣可配保暖內衣、冷衫，再配有厚度的褲
  • 配件建議一般波鞋、冷帽、頸巾；怕凍的人要有暖包跟身

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東京4月女生衣著

  • 風褸、冷衫、褲子或是裙配襪褲
  • 帶上雨傘

東京4月男生衣著

  • 風褸或Jacket外套、薄冷衫或厚恤衫、褲子
  • 帶上雨傘
東京全年天氣｜男、女生衣著建議　冬季不帶備3寶必後悔｜附未來10日天氣預報
　 5月的東京還是有點冷，上身建議穿冷外套（[email protected]_knd）

東京5月女生衣著

  • 上身建議穿連帽外套或冷外套、下身穿褲子或裙配絲襪

東京5月男生衣著

  • 上身薄外套、恤衫或T-shirt，下身褲子

東京夏天（6月至8月）

東京的梅雨季約在6月初至7月底，梅雨季過後，夏天便正式來臨。東京的夏季氣溫也不容小覷，以2022年為例，東京曾1連7日錄得35度高溫，加上東京與香港一樣，有不少高樓大廈，引發的熱島效應，令人感到非常悶熱。大家外出記得帶備防曬衣物，以及吸收足夠水份。

東京全年天氣｜男、女生衣著建議　冬季不帶備3寶必後悔｜附未來10日天氣預報

東京6月女生衣著

  • 薄外套、短袖T-shirt；下身薄長褲或薄長裙
  • 可穿波鞋或涼鞋，帶備防曬用品、止汗劑、雨傘

東京6月男生衣著

  • 上身薄恤衫或薄外套、短袖T-shirt；下身薄長褲或牛仔褲
  • 可穿波鞋或涼鞋，帶備防曬用品、止汗劑、雨傘
東京全年天氣｜男、女生衣著建議　冬季不帶備3寶必後悔｜附未來10日天氣預報
7月去東京，女生可配上雪紡長裙。（[email protected]_.yoep）

東京7月女生衣著

  • 上身雪紡紗、小外套；下身寬鬆長褲、短褲或雪紡長裙
  • 可穿波鞋或涼鞋，帶備防曬用品、止汗劑、手巾、太陽帽、雨傘

東京7月男生衣著

  • 上身短袖T-shirt、輕薄恤衫；下身牛仔褲、綿麻材質短褲、透氣長褲
  • 可穿波鞋或涼鞋，帶備防曬用品、止汗劑、太陽帽、冰涼感濕紙巾

東京8月女生衣著

  • 上身雪紡上衣、寬鬆上衣、無袖上衣；下身寬鬆長褲、短褲、雪紡長裙
  • 可穿球鞋式涼鞋，帶備防曬用品、止汗劑、手巾、太陽帽、雨傘

東京8月男生衣著

  • 上身短袖T-shirt、輕薄襯衫；下身綿麻短褲、透氣短褲
  • 可穿波鞋或涼鞋，帶備防曬用品、止汗劑、太陽帽、冰涼感濕紙巾

東京秋天（9月至11月）

一到秋天，東京四處都係黃色的落葉，很有詩情畫意。不過要注意，此時東京的每日溫差相當大，建議採用洋蔥式穿搭，因為隨時按天氣調整成最舒服的狀態出行。

東京全年天氣｜男、女生衣著建議　冬季不帶備3寶必後悔｜附未來10日天氣預報

東京9月女生衣著

  • 針織冷衫、短袖T-shirt、薄長袖T-shirt、薄雪紡紗、長裙

東京9月男生衣著

  • 薄恤衫、短袖或長袖T-shirt、薄長褲、牛仔褲

東京10月女生衣著

  • 針織上衣、牛仔褲、厚雪紡紗、風褸、牛仔質料外套

東京10月男生衣著

  • 恤衫、七分袖或長袖T-shirt，配搭薄外套、牛仔褲

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東京全年天氣｜男、女生衣著建議　冬季不帶備3寶必後悔｜附未來10日天氣預報
東京踏入11月天氣開始轉冷，建議外出還是帶備頸巾。（[email protected]_.yoep）

東京11月女生衣著

  • 厚針織衫冷、牛仔褲、風褸、大衣、薄羽絨
  • 配搭靴或波鞋、頸巾、披肩、冷帽

東京11月男生衣著

  • 配搭靴或波鞋、頸巾、冷帽

東京冬天（12月至2月）

東京的冬天濕度較低，除了要注重保暖，還要保濕，避免皮膚乾燥。出行建議大家帶備「3寶」，包括—暖水壺、潤唇膏以及護手霜，不然你必定後悔。

另外，東京冬天日落時間很早，下午5時太陽便下山，如有戶外行程記得盡早起行。雖然東京的冬天氣溫很低，但也不建議穿得過分厚重，因為大部分室內地方都會開暖氣。

東京全年天氣｜男、女生衣著建議　冬季不帶備3寶必後悔｜附未來10日天氣預報

東京12月女生衣著

  • 羊毛衣物、發熱內衣、長褲、羊毛外套、羽絨
  • 配搭靴或波鞋、頸圍、冷帽、手襪

東京12月男生衣著

  • 厚冷衫、羊毛衣物、發熱內衣、長褲、羊毛大衣、羽絨
  • 配搭靴或波鞋、頸圍、冷帽、手襪
東京全年天氣｜男、女生衣著建議　冬季不帶備3寶必後悔｜附未來10日天氣預報
東京的冬季最低溫度可低至1度，街上很多人都會穿羽絨。（[email protected]_knd）

東京1月女生衣著

  • 發熱內衣、發熱褲、長褲、羊毛大衣、羽絨
  • 配搭靴子、波鞋或雪靴；頸圍、冷帽、手襪、厚襪褲、耳罩

東京1月男生衣著

  • 毛衣、羊毛背心、發熱內衣、發熱褲、長褲、羊毛大衣、羽絨
  • 配搭靴子、波鞋、頸圍、冷帽、手襪、厚襪褲、耳罩、羊毛襪

東京2月女生衣著

  • 毛衣、牛仔褲、發熱衣、羊毛大衣、厚外套、羽絨衣
  • 配搭靴子、波鞋、頸圍、冷帽、手襪、厚襪褲、耳罩

東京2月男生衣著

  • 毛衣、羊毛背心、發熱內衣、發熱褲、長褲、羊毛大衣、羽絨
  • 配搭靴子、波鞋、頸圍、冷帽、手襪、厚襪褲、耳罩
東京四季天氣是怎樣？男、女生衣著建議　冬季不帶備3寶必後悔｜附未來10日天氣預報  
東京未來幾日氣溫低至13度，準備出發的你記得多帶厚衣服。（[email protected] Shevereva）

東京10日天氣預報

如果想知道未來幾日，東京的天氣好不好？可以安排戶外活動嗎？其實可以到日本天氣預測網站weathernews.jp查看，該網站會提供未來10日的天氣情報。

日期4月25日4月26日4月27日4月28日4月29日
最高氣溫20℃23℃24℃23℃24℃
最低氣溫14℃11℃15℃15℃18℃
降雨機率80%10%20%30%60%
天氣間中有雨天晴天晴多雲
部分時間有陽光		早上多雲
晚間有雨
資料來源：日本天氣網站weathernews.jp
日期4月30日5月1日5月2日5月3日5月4日
最高氣溫22℃24℃24℃24℃23℃
最低氣溫15℃13℃14℃16℃16℃
降雨機率30%20%20%40%40%
天氣多雲
部分時間有陽光		大致天晴大致天晴天陰天陰
資料來源：日本天氣網站weathernews.jp

（全文完）

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12月去東京的話，女生應怎樣穿?

上身羊毛衣物、發熱內衣；下身長褲、羊毛外套、羽絨。（詳細內容

暑假去東京的話，女生怎樣著？

上身雪紡紗、小外套；下身寬鬆長褲、短褲或雪紡長裙。（詳細內容

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