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一線搜查｜西隧消防車趕救援閃燈示意讓路　車Cam片揭私家車拒讓險撞　網民：影衰香港

  • Yanco
  • 2023年04月27日
一線搜查｜西隧消防車趕救援閃燈示意讓路　車Cam片揭私家車拒讓險撞　網民：影衰香港

私家車拒讓路｜當駕駛人士見到緊急車輛時，應讓路予車輛前往救援。不過近日網上流傳一條影片，西隧消防車趕往救援的途中，閃著紅燈兼伸手示意私家車讓路，但私家車車主視若無睹直行直過，令兩車差點相撞。私家車的行徑引起網民批評，即看下文了解！

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一線搜查｜西隧消防車趕救援閃燈示意讓路　車Cam片揭私家車拒讓險撞　網民：影衰香港
駕駛人士一般見到緊急車輛，應讓路予車輛前往救援。（香港消防處）

西隧消防車趕救命　打燈＋伸手示意切線

近日YouTube頻道「車CAM特警」，流傳一條片長約23秒的車CAM影片，關於星期二（4月25日）接近9時左右，相信在西隧往港島方向近出口處，有一輛車頂閃著紅燈的消防車正趕住救援，礙於前方路段擠塞，需要切線到右邊行車線。於是消防員打燈兼伸手出車窗，向旁邊的私家車示意讓路。

一線搜查｜西隧消防車趕救援閃燈示意讓路　車Cam片揭私家車拒讓險撞　網民：影衰香港
相信在西隧往港島方向近出口處，有一輛車頂閃著紅燈的消防車正趕住救援。（車CAM特警影片截圖）
一線搜查｜西隧消防車趕救援閃燈示意讓路　車Cam片揭私家車拒讓險撞　網民：影衰香港
消防員打燈兼伸手出車窗，向旁邊的私家車示意讓路。（車CAM特警影片截圖）

私家車無視拒讓路　兩車險相撞

雖然消防員打燈兼伸手出車窗示意私家車讓路，但私家車依然向前行駛、未有停下，令兩車差點相撞。最後消防車要等待私家車駛走後，才能切線到右邊的白色斜線位置。

一線搜查｜西隧消防車趕救援閃燈示意讓路　車Cam片揭私家車拒讓險撞　網民：影衰香港
雖然消防員打燈兼伸手出車窗示意私家車讓路，但私家車依然向前行駛。（車CAM特警影片截圖）
一線搜查｜西隧消防車趕救援閃燈示意讓路　車Cam片揭私家車拒讓險撞　網民：影衰香港
私家車未有停下，令兩車差點相撞。（車CAM特警影片截圖）
一線搜查｜西隧消防車趕救援閃燈示意讓路　車Cam片揭私家車拒讓險撞　網民：影衰香港
最後消防車要等待私家車駛走後，才可以切線到右邊的白色斜線位置。（車CAM特警影片截圖）

網民：應該可以告得入

車CAM影片在網上引起網民討論，不少網民都怒轟私家車車主的行為，表示「一啲公民意識都無、影衰香港」、「係必須要讓，因為執行拯救任務」，又認為車CAM持有人可以將片段交予執法部門處理，「報1823」、「應該可以告得入」。

根據法例《道路交通（交通管制）規例》第374G章第46B條規定，道路上車輛的司機「須讓路或採取一切可能的行動讓路給任何正在響鐘、發出警報聲響、鳴鑼或發出閃光警標的警車、消防服務車或消防裝置、救護車或海關服務的車輛」任何人無合理辯解而違反上述規定即屬違法，可被判罰款2,000元。

一線搜查｜西隧消防車趕救援閃燈示意讓路　車Cam片揭私家車拒讓險撞　網民：影衰香港
車CAM影片在網上引起網民討論，大多網民都怒轟私家車車主的行為。（車CAM特警影片截圖）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

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消防員趕往救援時發生什麼事？

西隧有消防車趕往救援的途中，閃著紅燈兼伸手示意私家車讓路，但私家車…詳情

網民對事件有何反應？

車CAM影片在網上引起網民討論，大多網民都怒轟私家車車主的行為…詳情

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