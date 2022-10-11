鳳眼藍｜元朗超美鳳眼藍花海盛開　打卡貼士、地點、交通方法一文睇清

每年5至10月都是鳳眼藍盛開的月份，想看最美的鳳眼藍，就一定要到元朗盛屋村豐樂圍，大片花海燦爛盛放，畫面十分壯觀。《有線生活》訪問了攝影愛好者David Cheng，發現原來想看最美的鳳眼藍，就一定要趁早上至中午時段前往，否則花朵會凋萎。

元朗鳳眼藍花海。（David Cheng授權使用）

元朗鳳眼藍花海。（David Cheng授權使用）

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甚麼是鳳眼藍？

鳳眼藍原產地源於南美洲亞馬遜河流域，在香港又名豬乸蓮，屬粗生種物，新界農民常以它作餵豬飼料，每朵鳳眼藍的花期只有一天，朝生暮謝，而且需要在陽光充沛的環境下才能盛開，形成花海。

不過鳳眼藍同時亦是極具入侵性的物種，它能會吸收水中有毒物質，然後迅速覆蓋水面，令生物死亡，所以大家千萬不可隨意移植。

鳳眼藍在香港又名豬乸蓮。（David Cheng授權使用）

鳳眼藍在香港又名豬乸蓮。（David Cheng授權使用）

鳳眼藍在香港又名豬乸蓮。（David Cheng授權使用）

早上至中午是打卡黃金時間

鳳眼藍在黃昏後便會凋萎，所以建議在早上至中午時段前往，如果想相片畫面更鮮艷，就要選擇在晴朗藍天下拍攝。由於拍攝位置與鳳眼藍會有一段距離，如想清楚拍到花朵細節，就最好帶備長鏡頭。另外，因為魚塘有較多濕滑淤泥，所以不宜為走近踐踏，以免破壞魚塘生態。

鳳眼藍在黃昏以後便會凋萎。（David Cheng授權使用）

鳳眼藍在黃昏以後便會凋萎。（David Cheng授權使用）

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詳細交通方法

【1】步行前往

港鐵朗屏站A出口出站後，轉右沿宏樂街直行，在福喜街轉左一直行，到福順街後轉左直行，見到丫髻山茶餐廳後沿路直入，到盡頭分叉路後沿右邊小路行大約10分鐘，穿過一段小路即可到達。

【2】巴士前往

港鐵朗屏站E出站後，乘巴士K68往工業邨方向，在「有生鉛水熱浸鋅」站下車，沿福順街直行便是魚塘範圍。

【3】小巴前往

於元朗巿中心福康街的小巴總站乘74號專線小巴，在盛屋村總站下車，沿著車路前行，見到丫髻山茶餐廳後沿路直入，到盡頭分叉路後沿右邊小路行大約10分鐘，穿過一段小路即可到達。

（David Cheng授權使用）

（全文完）