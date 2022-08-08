大雨濕身8個極速乾鞋法　吸濕除臭去噏味好物推介　辦公室就做到

落雨最怕整濕鞋襪，雙腳不適之餘又會令導致鞋襪又噏又臭，《有線生活》編輯現在為你整理8個極速乾鞋方法，保證每個都是成本極低，讓你在辦公室輕鬆乾鞋！

落雨最怕整濕鞋襪。（iStock）

【1】乾手機

相信大部份公司的洗手間都會有乾手機，大家可以先解開鞋帶，拿出鞋墊，然後扭乾鞋頭水份，防止黴菌滋生，再放在乾手機下吹一會兒就可以。

大部份公司的洗手間都會有乾手機。（eareast＠unsplash）

【2】報紙

報紙具有超強吸顯功效，大家可以將部份報紙塞入鞋裡，然後一至兩張報紙包裹整隻鞋，當報紙濕透後就再更換新報紙，直至乾透。

報紙具有超強吸顯功效。（freegraphictoday＠unsplash）

【3】公文袋

公文袋是辦公室常見的用品，買不到報紙又或怕報紙污糟的話，可以用公文袋代替，做法與報紙相同，把公文袋塞入鞋裡，持續更換至到乾透便可。

【4】蘇打粉

蘇打粉用途極廣，而其中一個用途就是吸濕除臭，只要把蘇打粉倒入舊襪，然後打結放入鞋裡，就可以有效除臭

【5】乾燥包

乾燥包也是常見的產品，只要找一找平時愛吃零食的同事，就可以輕易取得，就算沒有也可以到$12店購買，下雨天時放入鞋裡有助吸濕。

【6】酒樽

Happy Hour用完的酒樽不要掉，只要把鞋垂直插在酒樽上，就可以用3倍速度將水份蒸發，極速乾鞋。

appy Hour用完的酒樽不要掉。（greenxiii＠unsplash）

【7】竹炭包

竹炭包是$12店常見產品，具備極強的吸濕除臭功能，只要放到鞋裡，就可以快速把鞋弄乾，同時防止細菌滋生。

【8】咖啡渣

早上飲完咖啡提神後，可以把咖啡渣曬乾，然後和蘇打粉做法一樣，倒入舊襪後打結放到鞋裡，每2-3日更換一次，就能夠防霉除臭。

咖啡渣曬乾就能夠防霉除臭。（cornell_3＠unsplash）

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