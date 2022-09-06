猴痘病毒｜本港現首宗猴痘輸入個案　一文睇清猴痘潛伏期及6大症狀

猴痘病毒在多國蔓延，本港於9月6日亦錄得首宗猴痘輸入個案，衞生防護中心表示，患者是一名30歲男子，曾在美國及加拿大逗留，然後從菲律賓入境，抵港後於隔離檢疫酒店出現病徵，到急症室檢查並確診感染猴痘，現正瑪麗醫院留醫。因應個案出現，本港會提升猴痘戒備級別，並通知世衛及內地相關組織。到底猴痘有甚麼病徵及傳播途徑？又可以如何預防？即睇下文。

圖片來源：freepik

根據衛生防護中心資料，猴痘是一種人畜共患疾病，病毒於1958年從研究用的猴子身上首次被發現，因此命名為「猴痘」。人類首宗感染個案最早出現於1970年剛果民主共和國，自此中非和西非地區成為猴痘爆發主要地區。

猴痘潛伏期

猴痘潛伏期介乎5至21天，但通常為6至13天。患者發燒後約1至3天後，口腔內會出現潰瘍，身體多處會出現皮疹，有個案更是全身紅疹。而在出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大則是猴痘的一個顯著特徵。皮疹通常會於10至14天內，從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

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根據衛生署資料，感染猴痘後的數天，患者會出現以下症狀：

1. 發燒

2. 劇烈頭痛

3. 肌肉痛

4. 淋巴結腫大

5. 口腔出現潰瘍

6. 身體部位有皮疹

衛生防護中心資料顯示，猴痘病徵一般會持續14至21天，患者通常會自行痊癒。然而，過去的猴痘爆發中，患者死亡率介乎1至10％。

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猴痘傳播途徑

根據世衞資料，猴痘受感染的對象主要是較年輕的男子，當中部分是男男性接觸者，病徵包括生殖器官破損。除了透過性接觸傳播，衛生署亦指出，當人與受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件接觸，都有可能受感染。而若果人類被野生動物，例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都有機會受感染。另外，長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸，亦可能令病毒人傳人。

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4大注意事項

由於本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法，為減少受感染的風險，衛生署建議市民如前往受猴痘病毒影響的地方，應注意以下4點：

1. 避免與病人或動物接觸

2. 在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩，並在進行這些程序後洗手

3. 徹底煮熟所有動物產品方可進食

4. 如有任何可疑病徵，應及時求醫

（全文完）

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