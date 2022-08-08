旅遊通關懶人包｜隔離酒店檢疫日數大減　一文看清「3+4」檢疫安排＋日、韓等9國入境條件

行政長官李家超今日（8月8日）宣佈修訂入境隔離及檢疫安排，本港由8月12起，將採用「3+4」新檢疫隔離方案，即抵港人士原本7日的酒店檢疫期，將改為3日酒店隔離和4日居家醫學監察。港府新政策，加上近月各國陸續放寬入境限制，相信不少港人都有外遊衝動，《有線生活》為大家整合了9國入境限制懶人包，即去下文。

8月12起採用「3+4」方案。（《有線生活》製圖）

「3+4」入境新安排

李家超今日公布，從海外抵港人士，其7日酒店檢疫期，會改為3天檢疫酒店和4天家居醫學監測，星期五起生效。抵港旅客需在指定酒店檢疫3日，第3日早上如獲PCR核酸檢測陰性結果，便可獲安排離開酒店，然後回家進行4日居家醫學監察，至第7日早上9時。

醫學監察下可日常活動

醫學監察期間，除了每天要檢查體溫、健康狀況外，同時要接受黃碼限制，即不能進入疫苗通行證處所，另外要每天進行快測及定時核酸檢測，不過，旅客可在戴口罩下進行日常活動，例如乘車、上班、入百貨公司、到街市購買日用品等，當到第7日，黃碼就會自動取消。

取消後，到港人士仍要用3天自行監測健康。雖然酒店檢測期有所調整，但到港後需要全程在機場、酒店、檢測中心進行數次核酸檢測，包括到港當日、第2日、第4日、第6日、第9日，同時要每日快測至第10日。

旅行再不是遙遙無期。（iStock）

【1】美國

美國通關日期：2021年11月8日

美國入境條件：

（A）持有效簽證，並於出發前14日接種世衛認可的新冠疫苗，入境後即可豁免隔離。

（B）未接種疫苗者不能入境。

（C）不需呈交陰性病毒檢測報告。

【2】加拿大

加拿大通關日期： 2021年9月7日

加拿大入境條件：

（A）出發前14日需接種2劑新冠疫苗。

（B）完成疫苗接種者，入境時不需提交隔離安排計劃。

（C）5至11歲兒童，在已接種疫苗的成年人陪同下入境，不需接受檢測。

（D）未接種疫苗者，出發前72小時內需取得陰性PCR檢測結果，在入境時接受抽樣測試，入境後第8日再接受測試。

【3】英國

英國通關日期：2022年2月11日

英國入境條件：

（A）出發前14天接種疫苗者，可豁免隔離及強制病毒檢測。

（B）未接種疫苗者毋須進行隔離，只須在第2天及第8天接受病毒測試。

【4】澳洲

澳洲通關日期：2022年2月21日

澳洲入境條件：

（A）不用出示接種疫苗證明。

（B）不用進行檢測。

（S O C I A L . C U [email protected]）

【5】新西蘭

新西蘭通關日期： 2022年5月2日

新西蘭入境條件：

（A）出發前14日完成接種疫苗。

（B）到埗後新冠檢測結果為陰性，即可免隔離。

【6】新加坡

新加坡通關日期：2022年2月22日

新加坡入境條件：

（A）香港旅客入境新加坡不用隔離。

（B）需在登機前48小時內，及抵達後接受病毒檢測。

（C）未接種疫苗者，不能入境新加坡。

【7】泰國

泰國開關時間：2022年5月1日

泰國入境條件：

（A）不需申請「免隔離入境泰國簽證」。

（B）不需購買10,000美元旅遊保險。

（C）已接種兩劑或以上疫苗即可免隔離，免PCR病毒檢測。

（D）未接種疫苗者，需出示48小時陰性病毒檢測報告，若抽樣檢查時發現無攜帶報告，需現場做檢測，呈陰性即可入境。

【8】日本

日本開關時間：2022年6月10日

日本入境條件：

（A）不論有沒有接種疫苗，都可免檢測免隔離。

（B）需以小型旅行團入境。

【9】韓國

韓國通關日期： 2022年6月1日

韓國入境條件：

（A）免打針免隔離。

（B）香港特別行政區及BNO護照持有人可免簽證入境。

（C）需事先在網上申請K-ETA並獲得批准，才可登上往韓國的航班和船隻。

現在去旅行再不是遙遙無期的計劃，旅客們只要留意清楚各國的入境條件和限制，無論你有沒有接種疫苗，都可以到不同地方遊玩。

（全文完）