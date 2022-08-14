香港故宮文化博物館懶人包｜7.2開幕、如何預約？入場前要知10大重點

香港故宮文化博物館於2022年7月2日正式向公眾開放！截至6月28日五時，經不同購票平台售出或預訂的各類型門票近十萬張。博物館展廳1至展廳7會常設專題展覽；展廳8及展廳9則屬特別展覽。館方透露，最後一批展品已於6月24日晚安全抵港，全部展品已安放在展櫃中。如遇上惡劣天氣影響，未經使用的門票可以由當日起延長180日。市民前往參觀之前必睇以下懶人包10大重點，做足準備避免「摸門釘」！

香港故宮文化博物館懶人包（圖片來源：香港故宮文化博物館 官網）

Q1. 香港故宮文化博物館開幕有特別優惠？

答：首12個月內公眾逢周三可經網上預約，免費進場參觀。

【 立即預訂門票 】

Q2. 點去香港故宮文化博物館？

答：地址：九龍西九文化區博物館道8號。

乘搭港鐵：

方法一：到九龍站E4或E5出口，沿雅翔道步行至行人天橋。 橫過天橋後，沿博物館道一直走便可到香港故宮文化博物館。

方法二：：到九龍站C1或D1出口，橫過藝術廣場天橋後，途經M+博物館行出博物館道，沿博物館道一直走便可到香港故宮文化博物館。

乘搭小巴：

在九龍站E出口轉乘綠色專線小巴26、74、74S或74D直達博物館。逢星期五、週末及公眾假期可乘綠色專線小巴77M、26D或74D。

更多交通資訊請參閱>> 香港故宮文化博物館 位置及交通

香港故宮文化博物館地圖（圖片來源：香港故宮文化博物館 官網）

Q3. 成人/童/長者 票價分別幾錢？

答：分為標準門票和特別展覽門票，兩種門票。

成人標準門票收費為50元（可參觀展廳一至七），若要同時參觀兩個特別展覽（即展廳一至九），成人特別展覽門票收費則為120元。7至11歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及綜援受助人則可享半價，分別為25元及60元。6歲或以下小童免費入場。***標準門票逢星期三免費。

【 立即預訂門票 】

Q4. 點買入場票及預約購票？

答：門票由6月14日起公開發售，首三個月不設現場購票。參觀的市民須先以電郵地址登記開設帳戶，再於香港故宮網站、西九文化區網站或透過手機應用程式購票。也可於香港故宮的票務夥伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。每人每次限購最多四張門票。

網上購票系統逢星期二上午開放未來四星期的名額供訪客預約購票。持票訪客須於其預定門票入場時間開始一小時內進場，遲到者不得入場。

【 立即預訂門票 】

Q5. 開放時間？

逢星期一、三、四、日：上午10時至下午6時

逢星期五、六及公眾假期：上午10時至下午8時

逢星期二（公眾假期除外）及農曆年初一及二：休館

Q6. 全年會籍點玩法？

「香港故宮之友」會籍共分四個等級，包括個人600元、雙人1000元、青年300元及家庭1200元（包括2位成人及1位17歲或以下小童或青少年），可全年無限次入場參觀所有展聽，另享購物折扣優惠及專屬參觀時段。

Q7. 現時有咩展館可以睇？

答：

2個 特別展覽

國之瑰寶 ― 故宮藏晉唐宋元書畫

馳騁天下 ― 馬文化藝術



7個 專題展覽

紫禁萬象 ― 建築、典藏與文化傳承

紫禁一日 ― 清代宮廷生活

凝土為器 ― 故宮珍藏陶瓷

龍顏鳳姿 ― 清代帝后肖像

器惟求新 ― 古代工藝對話當代設計

同賞共樂 ― 穿越香港收藏史

古今無界 ― 故宮文化再詮釋

Q8. 展期有幾耐？

每個展覽由3個月至兩年展期不等。當中，開幕展之一的「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」，匯聚了35件遠至唐宋時期的書畫經典名作，展期只有3個月。特別展覽「馳騁天下—馬文化藝術」展出逾百件來自北京故宮博物院和13件來自法國羅浮宮的藝術藏品，展覽為期六個月。由於部分作品已逾千年，易受光線、濕度影響，一般只展出一個月。

Q9. 有咩藏品值得留意？

場內共914件藏品由故宮博物院借出，當中共166件屬「國寶級」一級文物。部分更為傳世孤本，只此一張。當中珍品「北宋米芾行書研山銘卷」於近代曾輾轉流落日本，國家文物局於2002年成功競購，此次為其首度內地以外展出，別具意義。

Q10. 如果遇惡劣天氣點安排？

如在開放時間前懸掛黑色暴雨警告信號，八號或以上熱帶氣旋警告信號，博物館將不會開放。稍後若取消警告信號，博物館將會在三小時後重新開放。若警告信號取消時距離博物館閉館時間不足四小時，當日將不會開放。

黃色或紅色暴雨警告信號，一號或三號熱帶氣旋警告信號，博物館如常開放，所有戶外展覽或活動將會暫停。

若參觀當日受到惡劣天氣影響，未經使用的門票可以由當日起延長180日，但不適用於星期三免費標準門票。

（全文完）

香港故宮文化博物館門票幾多錢？ 成人標準門票收費為50元 …👉🏻詳情請看 香港故宮文化博物館點去？ 港鐵九龍站可步行前往，或轉乘其他交通工具…👉🏻詳情請看

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