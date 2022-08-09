打風｜下雨天室內晾衫不想有噏味？6大零成本衣物速乾術　報紙放對一個位超快乾

天文台預測今晚（8月9日）稍後至明早將有熱帶氣旋形成，並預測未來連續9日都會下大雨。家中已洗淨的衣物遲遲未晾乾，恐怕又會傳出噏味，怎麼辦呢？其實只要用一些技巧，就可以令衣物於室內快速乾衣減少噏味！馬上了解以下6個乾衣大法吧！

6個乾衣大法（資料圖片）

室內晾衫方法 1：n形晾衣法

晾衫時，用衣服的長度作出分類，把較長的衣物例如：長裙、長褲、圍巾放於兩側，較短的衣物放於中間，擺成拱形時或n形晾乾，乾衣速度最快。

室內晾衫方法 2：風筒加熱法

如果想乾得更快，就要靠電器輔助！風筒是最常用及易用的加熱電器。只要將衣物放入膠袋，再將風筒放在袋口並緊緊握實，然後開著風筒並揀選最高熱風，往袋裏吹出的熱風能將衣物快速哄乾。

的熱風能將衣物快速哄乾（資料圖片）

室內晾衫方法 3：報紙吸濕法

報紙吸濕法最常用於速乾波鞋，不過用於速乾衣物效果一樣出色！只要把乾報紙鋪在地上，報紙的吸濕力就可於潮濕的環境吸收一些水份，從而令衣物更快乾！

室內晾衫方法4：空間隔開法

室內晾衫時，衣物之間要保持一定距離，以增加衣服接觸空氣的機會。所以衣物與衣物之間的空隔愈闊就愈快乾，噏味亦可以減少！

衣物之間要保持一定距離（資料圖片）

室內晾衫方法5：筒形特別掛法

適用於晾褲。用圓形衣架（或八爪魚衣架）將褲頭及褲管撐成筒形，避免布與布之間接觸，令褲管內有空間讓空氣流通，能快速乾褲！

室內晾衫方法6：打橫晾乾法

衣物都會從上而下開始晾乾，只要將圍巾和毛巾之類長形衣物打橫晾掛，便可以縮短晾乾時間。

（全文完）

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