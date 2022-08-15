Hello Kitty藏屍案｜死者成冤魂報夢索頭顱　兇手梁勝祖22年後因1事再入獄

香港奇案很多，其中一宗最經典最為人所知的，就是1999年一宗藏屍案。死者樊敏儀因為錢債問題而遭3名男子禁錮，最後因受長期虐待而重傷至死，頭顱其後被塞到Hello Kitty公仔頭部，成為人所知的「Hello Kitty藏屍案」。到2022年8月，該案中已出獄被告梁勝祖，因非禮10歲女童胸部罪成，被判入獄1年，「Hello Kitty藏屍案」隨即再次引起社會討論，即去下文了解當年案情。

（《逝者代言人》截圖）

因為錢債問題遭虐待至死

死者樊敏儀因為錢債問題，被兇手陳文樂、梁勝祖及梁偉倫禁錮在單位內，後來被三人長期虐待，包括飲尿、食屎、嚴重毆打和燃燒身體，最後重傷至死。死後更被三人肢解和烹屍，頭顱就被放到一個美人魚造型的Hello Kitty公仔頭部位置。

頭顱曾被高溫烹煮

全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生於一個電視節目中表示，當時頭顱表面已經沒有肌肉和下顎，只剩下兩隻牙齒，而頭顱因為被高溫煮過，所以難以抽取DNA，當時他們是透過死者頭骨的黑點，才知道是被烹煮過，該黑點正是燒燶痕跡。

（《逝者代言人》截圖）

相片重疊法還原真相

Hello Kitty藏屍案是透過相片重疊法還原真相。相片重疊法是把受害者相片放大到1比1大小，然後再與失蹤者頭顱做對比，來看眼耳口鼻位置是否吻合。香港首次使用相片重疊法的案件是1982年「雨夜屠夫」林過雲案件，案中三位死者就是以這個方法去辨認身份。

（網絡圖片）

冤魂報夢索頭顱

坊間有傳Hello Kitty藏屍案引發多宗靈異事件，例如早於案件揭發前，已有街坊報警求助，指事發單位發出惡臭，不過警方首次到場時，認為只是現場骯髒所致，便收隊離場。直至案件揭發後，當時其中一位上門調查的女警離奇自殺身亡。

此外，兇案發生一個月後，其中一名兇手的13歲女友因經常發惡夢，表示夢到死者向她索取頭顱：「畀返個頭我！」，她亦因此告訴社工，才揭發案件。

（《逝者代言人》截圖）

法庭現場陰森恐怖

案件主審法官阮雲道任職多年，審理過多宗案件，但仍表示當時現場陰森恐怖。有傳當年庭上審理案件時，控方將藏有頭顱的Hello Kitty公仔證物傳給陪審團成員查看，公仔傳到哪個位置，該位置頭頂的燈就會熄。其中一名被告又指，他在法庭上看到的女性，全部都是死者的容貌。

而案件完成審訊後，報案女子表示半夜聽到敲門聲，有「人」說了一聲「謝謝」就消失了。

（全文完）

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