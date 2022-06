近日無綫電視(TVB)節目《東張西望》派出主持黎寬怡,到訪馬鞍山富寶花園採訪一名60歲獨居男住戶,該名男子除了在家中堆滿雜物,引致蛇蟲鼠蟻影響鄰居外,還有人目睹他在走廊等公共地方倒下疑似尿液的黃色液體,十分嘔心!以下為男子6個令鄰居崩潰行為。

【1】垃圾屋令蟑螂為患

鄰居接受訪問時表示,該男子每天都會去齊他所住的該幢大廈35層垃圾房執垃圾回家,又會把垃圾放在後樓梯,打造私人回收場。鄰居續指,起初男子單位仍有一些空間,但漸漸爆滿,透過門縫滲出陣陣臭味,更有蟑螂從垃圾屋走到鄰居單位。

【2】紙箱作床睡在走廊

主持到訪單位後,發現雜物堆至天花板位置,而且種類繁多,包括鐵枝、紙皮、床褥、英文書、電器等,而衣服和毛巾更放到隔離單位鐵閘上。鄰居指男子平時是抓住鐵枝,或踏上凳子爬入屋,甚至會用幾個紙箱當作床來睡在走廊。

【3】倒尿至對面單位

從觀眾提供的片段可見,男子在走廊倒下液體,鄰居指對方會說:「我依家又洗地啦!」然後拿出一樽黃色液體倒在地上,甚至一直倒到對面單位全濕透,再用掃把不停刷,估計是尿液之類。

【4】公共地方煮飯食

因為屋內缺乏空間,男子會將枱和雜物霸佔走廊,在公共地方煮飯和處理日常事務。鄰居表示男子有時會將鹹魚掛出屋外,令其他人要把門縫黏上,不讓味道傳入屋。

【5】刻意對鄰居扮狗吠

鄰居向節目提供片段,可見男子會刻意對鄰居扮狗吠,又持續數分鐘不斷大叫,甚至走到樓上樓下大叫。

【6】突然摔東西

因為清潔工人清走男子的垃圾,所以男子多次突然扔雜物落地,包括書包、玻璃、鐵釘等來發洩情緒。

家門貼告示:本人精神有問題

男子曾在門口貼上告示,指自己精神有問題,患有嚴重情緒病。鄰居更指,男子有時只穿內褲,在背後跟蹤女士,又在家中燒紙屑,使地磚有燒黑痕跡,早前還揚言要放火,令住戶人心惶惶。

真身是化驗師

鄰居向主持透露,男子父母離世後,就性情大變,曾對警察表示自己是中大化學系畢業,任職化驗師,所以常掛白色袍到窗上,還稱有二百萬股票及兩個車位,不要小看他。

「My living style is like that」

主持其後向男子進行訪問,男子稱自己的生活風格就是這樣,還說:「My living style is like that, whats going on, I live alone OK?」男子還突然情緒激動,把手推車扔到地下,即使警察、社工、保安上門也無辦法。

管理處告上法庭

管理處其後通知鄰居,指已將男子告上法庭,並在土地審判處進行兩次聆訊,期望可以下令男子關上家門。最後男子寫下和解信,答應不例水不扔玻璃瓶,不過改善了一排又故態復萌,管理處只能繼續勸解男子。

大律師陸偉雄:意圖危害他人生命等同犯法

大律師陸偉雄表示,即使雜物是屬於男子擁有,但只要是管有或控制該物件的目的是意圖傷害他人,即屬犯法行為,最高可入獄10年。

(全文完)

