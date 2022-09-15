Netflix韓劇2022香港收視TOP10｜還魂、非常律師禹英禑成黑馬　殭屍校園三甲不入

2022年大家有看過印象深刻或很喜愛的劇集嗎？外國網站FlixPatrol每日都會收集Netflix的播放排名，在香港區排行榜中，頭20位都不乏美劇、真人show，當中包括《社內相親》、《還魂》、《非常律師禹英禑》等多部不同題材的韓劇。《有線娛樂》根據FlixPatrol網站統計，為大家整理了2022年最受香港人歡迎的頭10位韓劇，看看有沒有你的心水吧！（排名只作參考）

外國網站FlixPatrol每日都會收集Netflix的播放排名。（《還魂》劇照）

上半年Netflix香港區最受歡迎韓劇TOP 10

【10】《殭屍校園》（韓語：지금 우리 학교는）

改編自同名網絡漫畫的韓國Netflix原創劇集《殭屍校園》，講述孝山高中受到喪屍病毒肆虐，孤立無援的學生為了生存攜手合作對抗喪屍，而想要營救他們的人亦想盡辦法進入學校，展開一場激烈的「大逃殺」。《殭屍校園》不單是一套喪屍劇集，內容更涉及到校園暴力、欺凌、「半屍」等人性議題，同時亦加入了戀愛元素，舒緩一下驚嚇劇情。

《殭屍校園》是改編自同名網絡漫畫的韓國Netflix原創劇集。（《殭屍校園》劇照）

為營造校園青春的氛圍，全劇起用一班年輕新演員，包括《機智醫生生活》的「潤福」趙怡賢、《魷魚遊戲》的李瑜美、電影《我們與愛的距離》的朴持厚、現正熱播的《還魂》中的劉仁秀、擁有烏茲別克和韓國雙國籍的羅門、童星出道的尹燦榮等等，一眾演員平均年齡雖只有20歲，但演技令人眼前一亮。

為營造校園青春的氛圍，全劇起用一班年輕新演員。（《殭屍校園》劇照）

如世界末日般混亂、極端的場面，配合學生、喪屍演員們的驚嚇演技，令《殭屍校園》受到全球粉絲熱捧，更成為韓國Netflix上半年最受歡迎的原創劇集。而官方亦已宣布即將開拍續集。

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【9】《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》（韓語：기상청 사람들：사내연애 잔혹사 편）

由女神朴敏英和新進男神宋江、女團Girl’s Day成員Yura、尹博共同主演的《氣象廳的人們》，是一部高顏值的甜甜職場愛情劇。劇集由《山茶花開時》的車榮勳導演，與《夫妻的世界》的姜銀慶編劇團隊旗下的編劇善永攜手打造，講述來自鄉下的純樸年下小鮮肉李時雨（宋江飾），進入氣象局工作後與上司，氣象廳統籌二組的科長陳夏京（朴敏英飾）大談姊弟戀。

《氣象廳的人們》由女神朴敏英和新進男神宋江、女團Girl’s Day成員Yura、尹博共同主演。（《氣象廳的人們》劇照）

性格勤奮且公私分明的科長陳夏京，與說話隨性直率的李時雨就像「冷暖空氣」般截然不同。因被悔婚而立定決心，永不再談辦公室戀愛的她，遇上同組下屬李時雨後，內心像再次掀起了暴風雨般混亂。劇情中，陳夏京本與韓氣峻交往10年並已經訂婚，李時雨則與蔡流進是一對戀人，像天氣般陰晴不定的他們如何發展成為「四角戀」亦是劇集一大看點。

《氣象廳的人們》是韓國首部以氣象局為題材的劇集。（《氣象廳的人們》劇照）

《氣象廳的人們》是韓國首部以氣象局為題材的劇集，劇集帶大家深入韓國氣象局的「指揮室」，類似香港的天文台，根據科學數據分析，負責為市民預報天氣和轉播實時天氣。《氣象廳的人們》以變幻莫測的天氣比喻角色的不同性格，同時全劇亦以天氣比喻戀愛跟天氣一樣讓人難以捉摸。

【8】《那年，我們的夏天》（韓語：그 해 우리는）

《那年，我們的夏天》是一部網路漫畫與電視劇同時並行的韓劇，講述高中時的全校第一名與全校最後一名，曾在十年前一起拍攝紀錄片繼而相戀。後來因為一個誤會，他們分開了，還發誓老死不相往還。可是命運的捉弄，讓這對初戀情人，在五年後機緣巧合下再次相遇了。

《那年，我們的夏天》是一部網路漫畫與電視劇同時並行的韓劇。（《那年，我們的夏天》劇照）

劇中由電影《上流寄生族》崔宇植飾演全校最後一名崔雄，和《梨泰院Class》金多美飾演全校第一名國延秀。偶遇後，亦因為他們高中時拍攝的紀錄片突然爆紅，電視台希望拍攝續集，而被迫再次重新相處。鏡頭前的他們雖然嘴上說討厭對方，但口是心非的他倆其實還愛著對方，互相關心、吃醋，過程中二人之間的誤會漸漸解開，後來更互相深情告白，破鏡重圓。

劇集致敬了九把刀的作品《那些年，我們一起追的女孩》。（《那年，我們的夏天》劇照）

《那年，我們的夏天》細緻地描述了一對初戀重遇後複雜微妙感情。這對相愛相殺的初戀情人，擦出了既感人又激烈的火花！此外，《那年，我們的夏天》劇組非常著重細節，每集的小標題都在向經典作品致敬，例如第四集的 「那些年，我們喜歡的女孩？男孩？」，就致敬了九把刀的作品《那些年，我們一起追的女孩》。

【7】《三十九》（韓語：서른, 아홉）

孫藝珍、田美都、金智賢主演的《三十九》，以三位即將踏入四十歲的女性為中心，講述她們在一年關所遇到關於友情、愛情的人事，並對生活有了深深體會的故事。剛宣佈有喜的孫藝真，在《三十九》中飾演皮膚科院長車美昭。被領養到富裕家庭中成長的她備受寵愛。個性又酷又溫暖的車美昭，在尋找生母的過程中遇見了鄭燦榮和張珠喜，並與她們成為死黨。

孫藝珍、田美都、金智賢主演的《三十九》，以三位即將踏入四十歲的女性為中心。（《三十九》截圖）

在《機智的醫生生活》中受到喜愛的田美都，在劇中飾演曾夢想成為演員，最終卻成為演技老師的鄭燦榮。 為人真誠的她，即使非常毒舌也讓人討厭不起來。而曾演出《海岸村恰恰恰》的金智賢，則飾演百貨公司化妝品經理張珠喜。個性保守的她，一直過着平平無奇的生活，在即將邁入40歲的最後時光，竟作出了越軌的行為。

《三十九》描繪了女人奔四的不安。（《三十九》劇照）

《三十九》描繪了女人奔四的不安，劇中三人經歷三段不同的感情，導致人生出現改變、共同經歷風雨後仍然互相陪伴、無條件支持對方的閨蜜情。深深引起不少女性的共鳴。劇集用既溫馨又幽默的日常生活劇情，帶觀眾走進她們的生活，並在劇中找到人生的動力，圈粉不少。

【6】《還有明天》（韓語：내일）

劇集《還有明天》改編自同名網絡漫畫，講述負責管治死後靈魂的公司「走馬燈」，成立了防止自殺的團隊「危機管理組」，憑特製的手機裝置，能偵測到人的憂鬱指數，當指數高達85％，手機便會向危機管理組發出警告，並由一班陰間使者出手阻止企圖輕生的人。而劇中一班陰間使者被觀眾稱為「陰間F4」。

劇集《還有明天》改編自同名網絡漫畫。（《還有明天》劇照）

由「韓國第一美女」金喜善飾演的具戀，是危機管理組的組長。自殺死亡的她死後到了地獄受罰，後來卻被玉皇大帝帶到走馬燈公司。而在2019年憑韓劇《偶然發現的一天》而人氣男團SF9成員路雲，則在劇中飾演就業準備生崔俊雄。因一次偶然打亂了危機管理組的行動，意外陷入昏迷狀態，並與玉皇大帝定下約定，成為了走馬燈的合約員工。

《還有明天》的題材既沉重又感動，從輕生者的角度說出他們的痛苦，亦讓人反思到底自我了斷是否一種正確的解脫辨法。（《還有明天》劇照）

此外，雕像美男子李洙赫則飾演引渡管理組組長朴中佶，經常與具戀唱反調，劇中他經常夢到具戀，後來才得知他倆原來在前世就有著不解之緣。而危機管理組副組長林隆求，則由尹志溫飾演。每天都要求准時下班的他，其實亦有著一個悲慘的身世。《還有明天》的題材既沉重又感動，劇中多句對白例如「死了會有甚麼改變嗎」、「自殺也是殺人。」等，從輕生者的角度說出他們的痛苦，亦讓人反思到底自我了斷是否一種正確的解脫辨法。

【5】《二十五，二十一》（韓語：스물다섯 스물하나）

韓劇《二十五，二十一》以1998年動盪不安的韓國為背景，講述發生亞洲金融風暴之後，原本家境富裕的22歲白易辰（南柱赫 飾）家裡一夜間破產，不得不休學肩負起家庭重擔，卻因只有高中學歷遇上就業困難。遇上18歲的擊劍選手羅希度（金泰梨 飾）後，被對方充滿活力的個性深深吸引，兩人在三年間經歷徬徨、互相治癒、一起成長，並在25歲和21歲才相戀的青春故事。

韓劇《二十五，二十一》以1998年動盪不安的韓國為背景。（《二十五，二十一》劇照）

除了兩人的初戀故事，他們與另外三位朋友之間的珍貴的友情亦吸引不少觀眾，包括由女團「宇宙少女」出身的苞娜，飾演擊劍國家代表高宥琳，崔顯旭飾演的文智雄，和李宙民飾演的池昇琬。社會動盪之下，5個年輕人依然堅持抱負、為夢想打拼。

劇集一開播，首集收視就超越了《鬼怪》。（《二十五，二十一》劇照）

劇集一開播，首集收視就超越了《鬼怪》，飾演高中生的32歲金泰梨亦被大讚演高中生毫無違和感，她更憑此劇高票獲得第58屆百想藝術大獎電視部門的「女子最優秀演技獎」。整部劇除了描繪了初戀的遺憾，亦包括面對生活的現實。青春熱血的題材讓觀眾回味起10多歲時懵懂青澀、勇往直前，獲得無數喜愛。

【4】《我們的藍調時光》（韓語：우리들의 블루스）

由李炳憲、韓志旼、申敏兒、金宇彬等豪華陣容出演的《我們的藍調時光》，以濟州島為背景，每集用不同單元的方式呈現出14位主角甜酸苦辣的人生。劇集其中一個值得關注的地方是，劇中飾演韓志旼孖生姐姐「英希」的鄭恩惠，是韓劇史上首位唐氏綜合症演員，她的單元一播出，隨即在社會上引起了很高關注度。此外，劇集中飾演聽障女生「星星」的演員李韶星，現實中也真的是位聾啞人士。

劇中飾演韓志旼孖生姐姐「英希」的鄭恩惠，是韓劇史上首位唐氏綜合症演員。（《我們的藍調時光》劇照）

劇中每個角色都經歷了各自成長的痛，深深引起了觀眾的共鳴與反思。當中包括從英希的視角，反映出外人看不到的，唐氏綜合症患者的孤獨。而由申敏兒飾演的宣亞則細緻描繪了抑鬱症患者的真實心境。除此之外，其中一集「英珠和阿顯」的故事，則探討了青少年懷孕的社會議題。

《我們的藍調時光》由李炳憲、車勝元、申敏兒、金宇彬等豪華陣容出演。（《我們的藍調時光》劇照）

故事尾段感人的「100 個月亮」畫面，觸動了不少觀眾，由李炳憲飾演的東昔與金惠子飾演的母親玉冬之間的故事，更於大結局時逼哭所有人。《我們的藍調時光》真實反映了不同的人際情感、困境與現實的掙扎，讓遍體麟傷的我們得到慰藉，是2022上半年必看劇集。

【3】《社內相親》（韓語：사내맞선）

改編自韓漫《我和社長相親相愛》的《社內相親》，是一個沒有複雜三角戀、經典的高富帥總裁與普通小職員的愛情故事，男主角安孝燮與女主角金世正之間浪漫又搞笑的火花成功逗笑觀眾。

《社內相親》改編自韓漫《我和社長相親相愛》。（《社內相親》劇照）

劇情講述申夏莉（金世正飾）假扮成富家女好朋友陳映書（薛仁雅飾），並代她參加相親，卻沒想到對象竟是公司的社長姜泰武（安孝燮飾）。相親過程中，申夏莉試圖想讓姜泰武討厭她，豈料姜泰武為了不再被爺爺強逼相親竟決定和她結婚。陰差陽錯下，申夏莉被發現了假冒身份，為了不讓姜泰武發現自己是公司員工，只好隱藏身份，並與姜泰武展開假情侶生活，最後戲假情真的甜寵劇情。

副CP的「成人式直球戀愛」亦成功獲得觀眾的喜愛。（《社內相親》劇照）

此外，副CP的「成人式直球戀愛」亦成功獲得觀眾的喜愛。金旻奎飾演的帥氣悶騷秘書車成勳，與薛仁雅飾演的直率富家女陳映書，性格南轅北轍，卻互相對對方一見鐘情。金旻奎在劇中性感霸氣摘下眼鏡與薛仁雅親吻一幕，更成為劇中代表場景。

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【2】《還魂》（韓語：환혼）

由李宰旭、庭沼珉、Arin、黃旼炫、劉仁秀等主演的Netflix架空古裝韓劇《還魂》，第1季共20集已於8月28日全部播出。《還魂》以不存在於歷史和地圖上的大湖國為背景，劇中「還魂術」是一種可以將靈魂轉移到他人身上的禁忌邪術。

《還魂》由李宰旭、庭沼珉、Arin、黃旼炫、劉仁秀等主演。（《還魂》劇照）

劇集開頭，身患重病卻渴望長生不死的皇帝，向一名善良術士提出互換靈魂七天的請求。最後皇帝卻食言，導致術士的靈魂被困。劇中女主角庭沼珉飾演的無德，實為還魂後的殺手落壽。遇到最強術士之子張煜，被他一眼認出並拜無德為師。

無德、張煜二人組成的「師徒CP」非常受歡迎。（《還魂》劇照）

無德、張煜二人一邊暗地練功，一邊調查關於還魂人的真相，更組成「師徒CP」發展一段搞笑的「禁忌之戀」。劇中四大術士家族為對付還魂人，出現不少打鬥場面，加上大量CG，真的非常刺激！而劇集第2季定於今年12月播出。

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【1】《非常律師禹英禑》（韓語：이상한 변호사 우영우）

由朴恩斌、姜泰伍、姜其永等演員主演的《非常律師禹英禑》被譽為2022年黑馬作品，首播時收視率僅有0.9%，第2集開始便一路飆升，第5集的收視率翻倍升到了9.1%，更登上了Netflix多個榜首。大結局更衝上17.5%，成為2022年收視之冠，劇集嬴盡口碑收視，連帶劇中一眾主角都人氣急升，導演更透露有機會開拍第2季！

《非常律師禹英禑》由朴恩斌、姜泰伍、姜其永等演員主演。（《非常律師禹英禑》劇照）

《非常律師禹英禑》圍繞由朴恩斌飾演的禹英禑在律師事務所遇到的人事，與其自身成長的溫暖故事。禹英禑是一位IQ 164的天才，她擁有過目不忘的能力，更是首爾大經濟與法學系雙學位首席畢業的學霸。但是由於她患有自閉症，使她天生無法感知他人的感情，亦因此缺乏社交能力，鯨魚則是她最愛的心靈朋友。《非常律師禹英禑》利用劇情帶出自閉症或殘疾人士都能擁有愛的權利，是部非常溫暖的劇集。

《非常律師禹英禑》利用劇情帶出自閉症或殘疾人士都能擁有愛的權利，是部非常溫暖的劇集。（《非常律師禹英禑》劇照）

（全文完）