Disney+韓劇《黑話律師》6大看點　李鍾碩退伍回歸首作　與粗口允兒組神顏夫妻

韓劇《律戰江湖》（韓語：빅 마우스）又譯《黑話律師》，7月29日將在 Disney+ 上線。 男神李鍾碩闊別螢幕3年，回歸首作將飾演一名律師，並黑化成獄中大佬。劇中他將與林潤娥（允兒）飾演的護士合演夫妻，強強聯手對付惡勢力。《律戰江湖》的幕後班底、超高顏值主演、參演演員陣容，均被韓國網民評為「歷代級」值得期待的作品，以下為大家介紹6大看點。

《律戰江湖》官方照片

【1】集犯罪、懸疑、律政的熱血劇情

《律戰江湖》劇情講述勝訴率只有10%的律師朴昌浩（李鍾碩 飾）陰錯陽差下，接手了一樁殺人案。在調查的過程中，他被冤枉成詐騙犯入獄。入獄後的朴昌浩，受到囚犯們的欺凌，為了在監獄中生存並暗中查明真相，朴昌浩逐漸黑化成為呼風喚雨的大佬。

《律戰江湖》官方照片

此外，與李鍾碩合演神顏夫妻的林潤娥，將飾演堅信丈夫清白的護士，並親自深入虎穴。二人調查過程中不斷遇到奇怪的事情，繼而發現背後隱藏著的驚天黑暗真相。在朴昌浩黑化過程中，更會與妻子內外夾攻，聯手對壞人展開一連串以惡制惡的行動。誓要對抗惡勢力的題材預計將是一個相當熱血、刺激的故事。

《律戰江湖》官方照片

劇中4位主要演員

【2】李鍾碩 三流律師「Big Mouth」

李鍾碩飾演的律師朴昌浩，是一名勝訴率只有10%的律師，且因為他說話多過做事的性格，在業界有著Big Mouth（大嘴巴）之稱。後來陰錯陽差下，朴昌浩被當成與Big Mouth發音相似的天才詐騙犯Big Mouse，繼而含冤入獄。為了調查背後的黑暗勢力和在獄中生存，他仿效Big Mouse的舉動，並逐漸黑化成獄中呼風喚雨的大佬。

《律戰江湖》預告截圖

去年年初正式退伍的男神李鍾碩，上部作品已經是2019年拍攝的《羅曼史是別冊附錄》。李鍾碩時隔3年再次回歸大眾面前，飾演被誣陷、欺凌，而激發出內心深處狠毒的黑化角色，預計可看到他的奸詐演技爆發。預告中看到，黑化的朴昌浩在囚犯們的歡呼聲下，顯露了強悍的眼神揚言：「我要讓你們看清楚，我為何是Big Mouse。 」究竟朴昌浩真的被冤枉，還是最後會來個大反轉，揭曉他才是真正的Big Mouse呢？

【3】林潤娥（允兒） 滿口粗口俏護士

由林潤娥（允兒）飾演的高美好，從大學時期開始就是校花，可是被社會洗禮後，昔日的清純校花變成一名滿嘴粗口的厚臉皮女人。用心打造成律師的丈夫竟被冤枉成詐騙犯、成為階下囚，高美好感到難以置信。從頭到尾都對朴昌浩表示信任的她，為了幫丈夫洗脫嫌疑不惜挺而走險，到處調查。預告中更看到她在一片黑暗中，被不明男子扼住喉嚨，疑似身陷險境。

《律戰江湖》預告截圖

韓國女團少女時代歌手身份出道的允兒，近年轉戰影視圈，憑著越趨成熟的演技獲得不少獎項，演技備受肯定。這次在《黑話律師》中將一改以往溫柔女神形象，飾演一個強悍守護丈夫的護士，很多粉絲都表示非常期待她於劇中的反轉演出。

【4】楊慶元 極有野心富二代

楊慶元於《律戰江湖》中飾演財閥「遠東日報」家中的小兒子，富二代孔志勳。孔志勳憑著出色的頭腦和直覺，打敗了哥哥們並繼承遠東日報，成為社長。作為富二代，孔志勳有著蒐集藝術品的愛好，他表面上運營著一間博物館，實際主要向政治家們送贈畫作並試圖進行遊說，是個具有極大政治野心的角色。

《愛的迫降》官方照片

提到楊慶元，相信有看過《愛的迫降》的觀眾，都對他不陌生。他曾在劇中飾演「北韓F4」一員表治秀，受到注目。與好友宋仲基合作的《黑道律師文森佐》中，更因出色演技被稱為搶鏡配角。而楊慶元實際上竟是一名「唱得之人」！過去擁有大量舞台劇或音樂劇演出經驗的他，更曾上過韓國綜藝節目《蒙面歌王》，一鳴驚人。

【5】金柱憲 戴著面具的院長

由金柱憲飾演的九泉醫院的院長崔道河，外表看起來粗獷俊朗，有著沉實幹練的語氣。金柱憲對人彬彬有禮的面具下，掩蓋著卻是他的狼子野心。他的人生目標就是成為最有尊嚴的總統，要掃除一切阻礙。預告中看到，院長崔道河在審訊室以測謊儀盤問朴昌浩：「哪些是謊言，哪些是你的計畫？ 」成功把朴昌浩逼到情緒激動。

《律戰江湖》官方照片

2020年大熱劇集《雖然是精神病但沒關係》中，金柱憲以精湛的演技演活經常情緒化的出版社社長，被觀眾大讚很可愛，更因平易近人性格人緣極好，成為前輩眼中的寶藏演員。金柱憲外型看似粗獷，私下是一名有著藝術家靈魂的大叔。畫畫、鋼琴、吉他、游泳、潛水樣樣皆精的他，簡直是不可錯過的全方位型男。

《律戰江湖》官方照片

《律戰江湖》官方照片

【6】「強強聯手」幕後班底

劇集《律戰江湖》由曾拍下《來自星星的你》、《德魯納酒店》等多部大熱作品的導演吳忠煥執導，聯合曾經憑《奇皇后》獲得MBC作家賞的「夫妻檔」編劇張英哲、鄭景順負責校審，並加入新人編劇河藍負責劇本執筆。不僅演員班底強大，連幕後班底都可以說是「強強聯手」。

（全文完）

常見問題

問：哪裡能看到《黑話律師》？

答：韓劇《黑話律師》（韓語：빅 마우스）7月29日將在…👉🏻詳情請看

問：《黑話律師》幕後班底有哪些人參與？

答：劇集《黑話律師》由曾拍下《來自星星的你》、《德魯納酒店》等多部大熱作品的導演吳忠煥執導，聯合…👉🏻詳情請看

😊 為生活增值 Like 👉有線生活FB

💪 睇健康貼士 Like 👉有線健康FB

🔔 接收最新生活資訊 follow 👉 有線生活IG @icable.life