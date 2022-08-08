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2023年公眾假期放假攻略！檢疫政策又再放寬自製旅遊長假期
2023年公眾假期放假攻略！檢疫政策又再放寬自製旅遊長假期

政府已公布2023年公眾假期，當中元旦、勞動節、佛誕、國慶日翌日、重陽節假期都是在星期一或星期五，意味5天工作的打工仔可以自動享有數次3日連假！此外，隨著世界各地的入境政策及防疫規範逐漸放寬，2023年香港人終於有望再次出遊！立即看下文2023年請假攻略，預早為旅遊血拼自製一個長假期吧！

2023年公眾假期放假攻略
圖片來源：freepik
Klook.com

2023請假攻略（適用於5天工作週的打工仔）

2022聖誕節+元旦！請3日放10日
在2022年12月28、29、30日請假，連同12月24日至1月27日的星期六、日及公眾假期，及2023年1月1日及2日的公眾假期，總共可放10日假。

2023年公眾假期放假攻略

農曆新年！請2日放9日
1月22日至25日（年初一至四）是公眾假期，在1月26日至27日請假，連同1月28日及29日的星期六、日假期，總共可放9日假。

2023年公眾假期放假攻略
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清明及復活節！請3日放10日
4月1日及2日是星期六、日假期，而4月5日及4月7日至10日是公眾假期；在4月3日、4日及6日請假，總共可放10日假期。

2023年公眾假期放假攻略

清明及復活節！請1日放6日
4月5日及4月7日至10日是公眾假期；在4月6日請一日假，總共可放6日假。

2023年公眾假期放假攻略
Klook.com

聖誕節+2024元旦！請3日放9日
12月24日至26日是公眾假期，另外12月30及31日是星期六、日假期，連同2024年1月1日元旦，在12月27、28、29日請假，總共可放9日假。

2023年公眾假期放假攻略

【2023年香港公眾假期一覽】

每個星期日
一月一日翌日（1月2日）周一
農曆年初二（1月23日）周一
農曆年初三（1月24日）周二
農曆年初四（1月25日）周三
清明節（4月5日）周三
耶穌受難節（4月7日）周五
耶穌受難節翌日（4月8日）周六
復活節星期一（4月10日）周一
勞動節（5月1日）周一
佛誕（5月26日）周五

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（全文完）

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