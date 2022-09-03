《非常律師禹英禑》登Netflix榜首　朴恩斌你不知的4件事　11歲成首位跨越南北韓界線女孩

由朴恩斌、姜泰伍、姜其永等演員主演的《非常律師禹英禑》被譽為2022年下半年黑馬作品，首播時收視率僅有0.9%，第2集開始便一路飆升，大結局的收視率翻倍升到了17.5%，更登上了Netflix非英語類電視劇周榜第一名。劇集嬴盡口碑收視，連帶劇中一眾主角都人氣急升。原來早在2018年，劉在石主持的綜藝節目《Happy Together 3》中曾公開了一條影片，讓網民意外發現「非常律師」朴恩斌，竟然有過一段「非常經歷」。

《非常律師禹英禑》成2022年下半年黑馬作品。（IG＠moonbdns）

《非常律師禹英禑》劇情講述IQ高達164的禹英禑（朴恩斌 飾）患有自閉症，在律師事務所遇到不同經歷的成長故事。現實中的朴恩斌，經歷與實力也非同小可。

朴恩斌的4個「非常」

11歲的朴恩斌超可愛。（《Happy Together 3》截圖）

1. 非常經歷 跨越南北韓界線第一人

2002年，當時11歲的朴恩斌和一名男孩，在南北韓京義線、東海線鐵路連接開工儀式上，進行了象徵和平的表演。朴恩斌在表演上扮演北韓少女，展現與南韓少年相逢、和平擁抱的表演。她表示當時需要越過南北韓界線的鐵柵欄，因此，朴恩斌成為了史上首位站在北韓領土的女孩。

朴恩斌在南北韓鐵路連接開工儀式上扮演北韓少女，越過了南北韓界線。（《Happy Together 3》截圖）

2. 非常學歷 名校心理學系畢業

朴恩斌出道 25 年以來，即使行程繁忙從未休學，亦從不缺席學校課程，最終考上韓國名校西江大學，修讀心理學。朴恩斌曾在訪問中表示：「高三考試時接拍了兩部古裝劇，當時完全是靠用意志力一邊拍戲、一邊讀書。」而選修心理學系的原因，則是為了日後能夠在研究戲劇角色時更上手。可是畢業於心理學系的朴恩斌曾於訪問中坦言飾演一名自閉症律師很難，需諮詢有關方面的教授幫助塑造角色，可見她有多敬業。

朴恩斌出道 25 年以來，即使行程繁忙從未休學。（IG＠eunbining0904）

3. 非常演技 童星出道獲得無數

朴恩斌去年憑古裝劇《戀慕》中女扮男裝的亮眼演技大受好評。在4歲就被星探發掘成為童裝模特兒的朴恩斌，6歲演出劇集《白夜3.98》以童星出道，她更曾獲得《第33屆畫梅獎》女子最優秀演技者賞、第35屆KBS演技大獎的女子人氣獎、女子最優秀演技獎等。這次被劇組欽點成為女主角，飾演自閉症律師禹英禑，精堪演技能否再為她添獎項呢？

朴恩斌6歲以童星出道。（《Happy Together 3》截圖）

4. 非常琴技 氣質小提琴高手

私下的朴恩斌實際上是位氣質小提琴高手，也會演奏鋼琴。朴恩斌自小學開始便對小提琴產生興趣，她曾說過：「總有一天要演出與小提琴相關的作品。2020年終於如願以償，演出了以古典音樂為主的電視劇《你喜歡布拉姆斯嗎》，劇中朴恩斌飾演小提琴家蔡頌雅一角，大顯小提琴實力。

私下的朴恩斌實際上是位小提琴高手。（IG＠eunbining0904）

《非常律師禹英禑》播出僅一半，收視已節節上升，剩下10集收視有望衝上15%，甚至20%。禹英禑，衝啊！

（全文完）

常見問題

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