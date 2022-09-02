韓國先生2022出爐｜冠軍激似金秀賢！亞、季軍飛機師、音樂家顏值擔當　37名美男IG公開

2022韓國先生出爐了！國際先生（Mister International）韓國區賽事，2022韓國先生選舉於8月31日舉行決賽，從37位參賽者中選出冠軍1名、亞軍2名、季軍3名及殿軍2名，共8位得獎者。冠軍由28歲曾是足球員、現職模特兒的金希元（音譯：김희원）奪得。今屆參賽Oppa中年齡最小的只有20歲，除了有大學生，亦包括有牙醫、物理治療師、公務員等專業人士。《有線娛樂》以下為大家整理了得獎者和其他參賽Oppa的爆肌相，請勿錯過！

2022韓國先生選舉37名參賽者名單。（Mister International Korea Pageant FB）

上屆冠軍「最強美男」將參與綜藝節目

上屆冠軍韓政源（音譯：한정완）被封為「最強美男」，當選韓國先生後，剛過去的7月初更代表韓國參加2022國際先生選舉（Mister Supranational）。當選時年僅24歲，仍是大學生的韓政源曾表示想在演藝圈發展，並以演員為最終目標。最近他就在IG公開自己參與綜藝的消息，夥拍人氣劇集《Penthouse》主演柳真，拍攝韓國Channel A最新的生存綜藝節目《Penthouse》。

2022韓國先生得獎者名單

冠軍

2022韓國先生金希元曾經是一名足球運動員。（IG@knan_4703）

2022韓國先生冠軍金希元，曾經是一名足球運動員，後來因為傷患被逼放棄最愛的足球。經朋友介紹下開始了模特兒生涯，途中對演戲產生興趣，所以報名參加韓國先生比賽。奪得冠軍後，金希元表示：「希望朝著演員夢想進發！」有網民就覺得金希元和韓國演員金秀賢有點相像，大家覺得呢？

2022韓國先生金希元和男神金秀賢有點相像。（IG@knan_4703）

【16號】金希元（音譯：김희원）

年齡：28

身高：182cm

體重：70kg

職業：足球運動員、模特兒

參賽宣言：It is never too late to be what you might have been.

亞軍

亞軍金裕秀是一名音樂家。（IG＠@youxsoo）

【12號】金裕秀（音譯：김유수）

年齡：27

身高：178cm

體重：66kg

職業：音樂家、私人健身教練

參賽宣言：Let’s become better today than yesterday’s me.

另一名亞軍李龍宇是一名飛機師。（IG@The.manw）

【13號】李龍宇（音譯：이용우）

年齡：32

身高：184cm

體重：76kg

職業：機師

參賽宣言：Don’t think, just do it.

季軍

季軍洪碩珍是大學生。（IG@hsjin_0）

【25號】洪碩珍（音譯：홍석진）

年齡：23

身高：178cm

體重：69kg

職業：大學生、演員

參賽宣言：Let’s not regret it!

第2位季軍柳秉恩亦是大學生。（IG@yooquddms）

【30號】 柳秉恩（音譯：유병은）

年齡：23

身高：187cm

體重：78kg

職業：大學生

參賽宣言：Everything depends on your mind.

第3位季軍金鎮旭是公司總經理。（IG@zest_do_it）

【34號】金鎮旭（音譯：김진욱）

年齡：27

身高：183cm

體重：78kg

職業：時裝公司總經理

參賽宣言：JUST DO IT!

殿軍

殿軍李元榮是電腦程式開發人員。（IG@2one0_0）

【18號】李元榮（音譯：이원영）

年齡：28

身高：180cm

體重：67kg

職業：電腦程式開發人員

參賽宣言：No sweat, No sweet.

另一位殿軍金尚勳是水手。（IG@kimsanghxn）

【33號】金尚勳（音譯：김상훈）

年齡：26

身高：182cm

體重： 82kg

職業：水手

參賽宣言：You can do whatever you set your mind to.

2022韓國先生參賽者

個人IG：@ryuseolmo （Mister International Korea Pageant FB）

【1號】Ryu Seolmo（류설모）

年齡：25

身高：178cm

體重：68kg

職業：私人健身教練

參賽宣言：Never let how you feel be your attitude.

個人IG：@mainstream_huny（Mister International Korea Pageant FB）

【2號】Kim Taehun（김태훈）

年齡：31

身高：177cm

體重：72kg

職業：市場策劃

參賽宣言：If you don’t do anything, nothing happens.

個人IG：@aplus_young（Mister International Korea Pageant FB）

【3號】Kim Youngjun（김영준）

年齡：25

身高：178cm

體重：74kg

職業：私人健身教練

參賽宣言：No sweat, no sweet.

個人IG：@yoohavetogo（Mister International Korea Pageant FB）

【4號】Yoo Dongjae（유동재）

年齡：27

身高：184cm

體重：75kg

職業：公司老闆

參賽宣言：Done is better than perfect

個人IG：@wooozae_（Mister International Korea Pageant FB）

【5號】Jo Woojae（조우재）

年齡：29

身高：181cm

體重：72kg

職業：製藥公司職員

參賽宣言：Whatever it is, let’s live with dignity and value.

個人IG：@jul_.evan（Mister International Korea Pageant FB）

【6號】Kim Doyoun（김도윤）

年齡：22

身高：178cm

體重：66kg

職業：模特兒、演員

參賽宣言：The result is fixed. I’m going to do it anyway.

個人IG：@subeenliim（Mister International Korea Pageant FB）

【7號】Lim Subin（임수빈）

年齡：20

身高：187cm

體重：75kg

職業：棒球運動員、模特兒

參賽宣言：Yesterday is history Tomorrow is a mystery but today is a gift.

個人IG：@jh_gyun（Mister International Korea Pageant FB）

【8號】 Jeong Hokyun（정호균）

年齡：32

身高：178cm

體重：75kg

職業：影片剪接師

參賽宣言：Everything is in myself!

個人IG：@s__guen.0（Mister International Korea Pageant FB）

【9號】Song Guenyoung（송근영）

年齡：23

身高：181cm

體重：75kg

職業：音樂劇演員

參賽宣言：If you can dream it, you can do it.

個人IG：@h_____j______h（Mister International Korea Pageant FB）

【10號】Han Jaehyun（한재현）

年齡：27

身高：189cm

體重：82kg

職業：私人健身教練

參賽宣言：Even if you fall 7 times, get up 8 times never give up!

個人IG：@lij_exist（Mister International Korea Pageant FB）

【11號】Lee Injae（이인재）

年齡：24

身高：182cm

體重：74kg

職業：演員

參賽宣言：Keep a cool head and a warm heart.

個人IG：@iam_seungyeon（Mister International Korea Pageant FB）

【14號】 Jung Injae（정인재）

年齡：30

身高：186cm

體重：77kg

職業：私人健身教練

參賽宣言：Do my best, not to regret later.

個人IG：@Beinims（Mister International Korea Pageant FB）

【15號】Jun Byeongchan（전병찬）

年齡：27

身高：184cm

體重：74kg

職業：製藥公司職員

參賽宣言：The beauty of the challenger. A new challenge.

個人IG @kangdww（Mister International Korea Pageant FB）

【17號】Kang Dongwoo（강동우）

年齡：29

身高：181cm

體重：68kg

職業：市廳公務員

參賽宣言：Where there’s will, there’s a way.

個人IG：@taeintip（Mister International Korea Pageant FB）

【19號】Park Taein（박태인）

年齡：28

身高：174cm

體重：70kg

職業：私人健身教練

參賽宣言：No gains without pains!

個人IG：@tae_d_90（Mister International Korea Pageant FB）

【20號】 Kim Taebeom（김태범）

年齡：32

身高：185cm

體重：82kg

職業：跆拳道選手、髮型師

參賽宣言：According to reason.

個人IG：@ynusnug（Mister International Korea Pageant FB）

【21號】 Jung Yunsung（정윤성）

年齡：25

身高：180cm

體重：72kg

職業：體育播音員、學生

參賽宣言：If you can’t enjoy it, avoid it

個人IG：@just_jy（Mister International Korea Pageant FB）

【22號】Kim Jooyoung（김주영）

年齡：29

身高：176cm

體重：74kg

職業：私人健身教練

參賽宣言：Never bend your head. Hold it high. Look the world straight in the eye.

個人IG：@dent__skj（Mister International Korea Pageant FB）

【23號】Sohn Kijin（손기진）

年齡：29

身高：185cm

體重：75kg

職業：牙醫

參賽宣言：The word ‘Impossible’ is not in my dictionary.

個人IG：@br_minn（Mister International Korea Pageant FB）

【24號】Park Chanmin（박찬민）

年齡：27

身高：183cm

體重：80kg

職業：私人健身教練、商場營運

參賽宣言：Action is the foundational key to all success.

個人IG：@alwayxawake（Mister International Korea Pageant FB）

【26號】Song Bonhyang（송본향）

年齡：26

身高：177cm

體重：68kg

職業：物理治療師

參賽宣言：Too fast to live ; Too young to die.

個人IG：@____t_o_p____（Mister International Korea Pageant FB）

【27號】 Kang Sanghyuk（강상혁）

年齡：31

身高：177cm

體重： 72kg

職業：私人健身教練

參賽宣言：I have no regrets, because I’ve done everything I could to the best of my ability.

個人IG：@jinsh_qb（Mister International Korea Pageant FB）

【28號】 Jin Sukhyun（진석현）

年齡：30

身高：182cm

體重：75kg

職業：Banker

參賽宣言：When you want to give up, remember why you started.

個人IG： @h___junho（Mister International Korea Pageant FB）

【29號】 Heo Junho（허준호）

年齡：31

身高：178cm

體重：70kg

職業：健身中心老闆

參賽宣言：Where there is a will, there is a way.

個人IG：@ggang_sttar（Mister International Korea Pageant FB）

【31號】Park Seongeun（박선근）

年齡：28

身高：180cm

體重：75kg

職業：私人健身教練、模特兒

參賽宣言：Live today, forget the past.

個人IG：@_dokyung_（Mister International Korea Pageant FB）

【32號】 Park Sangjun（박상준）

年齡： 30

身高：183cm

體重：72kg

職業：演員

參賽宣言：I’m not givin’ up, even when I’m down to my last breath.

個人IG：@zest_do_it（Mister International Korea Pageant FB）

【34號】Kim Jinwook（김진욱）

年齡：27

身高：183cm

體重：78kg

職業：時裝公司總經理

參賽宣言：JUST DO IT!

個人IG：@peteryun101（Mister International Korea Pageant FB）

【35號】 Yun Sungmin（윤성민）

年齡：28

身高：179cm

體重：70kg

職業：私人健身教練

參賽宣言：Live to the fullest.

個人IG：@phs_ique（Mister International Korea Pageant FB）

【36號】 Park Hyeonseok（박현석）

年齡：24

身高：183cm

體重：82kg

職業：模特兒、調酒師

參賽宣言：Let’s finish what I started!

個人IG：@hyunii_yuun（Mister International Korea Pageant FB）

【37號】 Yoon Daehyun（윤대현）

年齡：30

身高：178cm

體重： 67kg

職業：白帽黑客（White Hacker）

參賽宣言：Life is either a daring adventure or nothing.

（全文完）

常見問題

問：2022韓國先生共有多少名參賽者？

答：2022韓國先生選舉於7月16日公布了37名參賽者名單…👉🏻詳情請看

問：上屆冠軍韓政源當選韓國先生後，有甚麼最新動態？

答：最近韓政源在IG公開自己參與綜藝的消息，將拍攝韓國Channel A最新的…👉🏻詳情請看