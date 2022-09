韓國先生2022出爐｜冠軍激似金秀賢！亞、季軍飛機師、音樂家顏值擔當　37名美男IG公開

2022韓國先生出爐了!國際先生(Mister International)韓國區賽事,2022韓國先生選舉於8月31日舉行決賽,從37位參賽者中選出冠軍1名、亞軍2名、季軍3名及殿軍2名,共8位得獎者。冠軍由28歲曾是足球員、現職模特兒的金希元(音譯:김희원)奪得。今屆參賽Oppa中年齡最小的只有20歲,除了有大學生,亦包括有牙醫、物理治療師、公務員等專業人士。《有線娛樂》以下為大家整理了得獎者和其他參賽Oppa的爆肌相,請勿錯過!

2022韓國先生選舉37名參賽者名單。(Mister International Korea Pageant FB)

上屆冠軍「最強美男」將參與綜藝節目

上屆冠軍韓政源(音譯:한정완)被封為「最強美男」,當選韓國先生後,剛過去的7月初更代表韓國參加2022國際先生選舉(Mister Supranational)。當選時年僅24歲,仍是大學生的韓政源曾表示想在演藝圈發展,並以演員為最終目標。最近他就在IG公開自己參與綜藝的消息,夥拍人氣劇集《Penthouse》主演柳真,拍攝韓國Channel A最新的生存綜藝節目《Penthouse》。

2022韓國先生得獎者名單

冠軍

2022韓國先生金希元曾經是一名足球運動員。(IG@knan_4703)

2022韓國先生冠軍金希元,曾經是一名足球運動員,後來因為傷患被逼放棄最愛的足球。經朋友介紹下開始了模特兒生涯,途中對演戲產生興趣,所以報名參加韓國先生比賽。奪得冠軍後,金希元表示:「希望朝著演員夢想進發!」有網民就覺得金希元和韓國演員金秀賢有點相像,大家覺得呢?

2022韓國先生金希元和男神金秀賢有點相像。(IG@knan_4703)

【16號】金希元(音譯:김희원)

年齡:28

身高:182cm

體重:70kg

職業:足球運動員、模特兒

參賽宣言:It is never too late to be what you might have been.

亞軍

亞軍金裕秀是一名音樂家。(IG@@youxsoo)

【12號】金裕秀(音譯:김유수)

年齡:27

身高:178cm

體重:66kg

職業:音樂家、私人健身教練

參賽宣言:Let’s become better today than yesterday’s me.

另一名亞軍李龍宇是一名飛機師。(IG@The.manw)

【13號】李龍宇(音譯:이용우)

年齡:32

身高:184cm

體重:76kg

職業:機師

參賽宣言:Don’t think, just do it.

季軍

季軍洪碩珍是大學生。(IG@hsjin_0)

【25號】洪碩珍(音譯:홍석진)

年齡:23

身高:178cm

體重:69kg

職業:大學生、演員

參賽宣言:Let’s not regret it!

第2位季軍柳秉恩亦是大學生。(IG@yooquddms)

【30號】 柳秉恩(音譯:유병은)

年齡:23

身高:187cm

體重:78kg

職業:大學生

參賽宣言:Everything depends on your mind.

第3位季軍金鎮旭是公司總經理。(IG@zest_do_it)

【34號】金鎮旭(音譯:김진욱)

年齡:27

身高:183cm

體重:78kg

職業:時裝公司總經理

參賽宣言:JUST DO IT!

殿軍

殿軍李元榮是電腦程式開發人員。(IG@2one0_0)

【18號】李元榮(音譯:이원영)

年齡:28

身高:180cm

體重:67kg

職業:電腦程式開發人員

參賽宣言:No sweat, No sweet.

另一位殿軍金尚勳是水手。(IG@kimsanghxn)

【33號】金尚勳(音譯:김상훈)

年齡:26

身高:182cm

體重: 82kg

職業:水手

參賽宣言:You can do whatever you set your mind to.

2022韓國先生參賽者

個人IG:@ryuseolmo (Mister International Korea Pageant FB)

【1號】Ryu Seolmo(류설모)

年齡:25

身高:178cm

體重:68kg

職業:私人健身教練

參賽宣言:Never let how you feel be your attitude.

個人IG:@mainstream_huny(Mister International Korea Pageant FB)

【2號】Kim Taehun(김태훈)

年齡:31

身高:177cm

體重:72kg

職業:市場策劃

參賽宣言:If you don’t do anything, nothing happens.

個人IG:@aplus_young(Mister International Korea Pageant FB)

【3號】Kim Youngjun(김영준)

年齡:25

身高:178cm

體重:74kg

職業:私人健身教練

參賽宣言:No sweat, no sweet.

個人IG:@yoohavetogo(Mister International Korea Pageant FB)

【4號】Yoo Dongjae(유동재)

年齡:27

身高:184cm

體重:75kg

職業:公司老闆

參賽宣言:Done is better than perfect

個人IG:@wooozae_(Mister International Korea Pageant FB)

【5號】Jo Woojae(조우재)

年齡:29

身高:181cm

體重:72kg

職業:製藥公司職員

參賽宣言:Whatever it is, let’s live with dignity and value.

個人IG:@jul_.evan(Mister International Korea Pageant FB)

【6號】Kim Doyoun(김도윤)

年齡:22

身高:178cm

體重:66kg

職業:模特兒、演員

參賽宣言:The result is fixed. I’m going to do it anyway.

個人IG:@subeenliim(Mister International Korea Pageant FB)

【7號】Lim Subin(임수빈)

年齡:20

身高:187cm

體重:75kg

職業:棒球運動員、模特兒

參賽宣言:Yesterday is history Tomorrow is a mystery but today is a gift.

個人IG:@jh_gyun(Mister International Korea Pageant FB)

【8號】 Jeong Hokyun(정호균)

年齡:32

身高:178cm

體重:75kg

職業:影片剪接師

參賽宣言:Everything is in myself!

個人IG:@s__guen.0(Mister International Korea Pageant FB)

【9號】Song Guenyoung(송근영)

年齡:23

身高:181cm

體重:75kg

職業:音樂劇演員

參賽宣言:If you can dream it, you can do it.

個人IG:@h_____j______h(Mister International Korea Pageant FB)

【10號】Han Jaehyun(한재현)

年齡:27

身高:189cm

體重:82kg

職業:私人健身教練

參賽宣言:Even if you fall 7 times, get up 8 times never give up!

個人IG:@lij_exist(Mister International Korea Pageant FB)

【11號】Lee Injae(이인재)

年齡:24

身高:182cm

體重:74kg

職業:演員

參賽宣言:Keep a cool head and a warm heart.

個人IG:@iam_seungyeon(Mister International Korea Pageant FB)

【14號】 Jung Injae(정인재)

年齡:30

身高:186cm

體重:77kg

職業:私人健身教練

參賽宣言:Do my best, not to regret later.

個人IG:@Beinims(Mister International Korea Pageant FB)

【15號】Jun Byeongchan(전병찬)

年齡:27

身高:184cm

體重:74kg

職業:製藥公司職員

參賽宣言:The beauty of the challenger. A new challenge.

個人IG @kangdww(Mister International Korea Pageant FB)

【17號】Kang Dongwoo(강동우)

年齡:29

身高:181cm

體重:68kg

職業:市廳公務員

參賽宣言:Where there’s will, there’s a way.

個人IG:@taeintip(Mister International Korea Pageant FB)

【19號】Park Taein(박태인)

年齡:28

身高:174cm

體重:70kg

職業:私人健身教練

參賽宣言:No gains without pains!

個人IG:@tae_d_90(Mister International Korea Pageant FB)

【20號】 Kim Taebeom(김태범)

年齡:32

身高:185cm

體重:82kg

職業:跆拳道選手、髮型師

參賽宣言:According to reason.

個人IG:@ynusnug(Mister International Korea Pageant FB)

【21號】 Jung Yunsung(정윤성)

年齡:25

身高:180cm

體重:72kg

職業:體育播音員、學生

參賽宣言:If you can’t enjoy it, avoid it

個人IG:@just_jy(Mister International Korea Pageant FB)

【22號】Kim Jooyoung(김주영)

年齡:29

身高:176cm

體重:74kg

職業:私人健身教練

參賽宣言:Never bend your head. Hold it high. Look the world straight in the eye.

個人IG:@dent__skj(Mister International Korea Pageant FB)

【23號】Sohn Kijin(손기진)

年齡:29

身高:185cm

體重:75kg

職業:牙醫

參賽宣言:The word ‘Impossible’ is not in my dictionary.

個人IG:@br_minn(Mister International Korea Pageant FB)

【24號】Park Chanmin(박찬민)

年齡:27

身高:183cm

體重:80kg

職業:私人健身教練、商場營運

參賽宣言:Action is the foundational key to all success.

個人IG:@alwayxawake(Mister International Korea Pageant FB)

【26號】Song Bonhyang(송본향)

年齡:26

身高:177cm

體重:68kg

職業:物理治療師

參賽宣言:Too fast to live ; Too young to die.

個人IG:@____t_o_p____(Mister International Korea Pageant FB)

【27號】 Kang Sanghyuk(강상혁)

年齡:31

身高:177cm

體重: 72kg

職業:私人健身教練

參賽宣言:I have no regrets, because I’ve done everything I could to the best of my ability.

個人IG:@jinsh_qb(Mister International Korea Pageant FB)

【28號】 Jin Sukhyun(진석현)

年齡:30

身高:182cm

體重:75kg

職業:Banker

參賽宣言:When you want to give up, remember why you started.

個人IG: @h___junho(Mister International Korea Pageant FB)

【29號】 Heo Junho(허준호)

年齡:31

身高:178cm

體重:70kg

職業:健身中心老闆

參賽宣言:Where there is a will, there is a way.

個人IG:@ggang_sttar(Mister International Korea Pageant FB)

【31號】Park Seongeun(박선근)

年齡:28

身高:180cm

體重:75kg

職業:私人健身教練、模特兒

參賽宣言:Live today, forget the past.

個人IG:@_dokyung_(Mister International Korea Pageant FB)

【32號】 Park Sangjun(박상준)

年齡: 30

身高:183cm

體重:72kg

職業:演員

參賽宣言:I’m not givin’ up, even when I’m down to my last breath.

個人IG:@zest_do_it(Mister International Korea Pageant FB)

【34號】Kim Jinwook(김진욱)

年齡:27

身高:183cm

體重:78kg

職業:時裝公司總經理

參賽宣言:JUST DO IT!

個人IG:@peteryun101(Mister International Korea Pageant FB)

【35號】 Yun Sungmin(윤성민)

年齡:28

身高:179cm

體重:70kg

職業:私人健身教練

參賽宣言:Live to the fullest.

個人IG:@phs_ique(Mister International Korea Pageant FB)

【36號】 Park Hyeonseok(박현석)

年齡:24

身高:183cm

體重:82kg

職業:模特兒、調酒師

參賽宣言:Let’s finish what I started!

個人IG:@hyunii_yuun(Mister International Korea Pageant FB)

【37號】 Yoon Daehyun(윤대현)

年齡:30

身高:178cm

體重: 67kg

職業:白帽黑客(White Hacker)

參賽宣言:Life is either a daring adventure or nothing.

(全文完)

