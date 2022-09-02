韓國先生2022出爐｜冠軍激似金秀賢！亞、季軍飛機師、音樂家顏值擔當 37名美男IG公開
2022韓國先生出爐了！國際先生（Mister International）韓國區賽事，2022韓國先生選舉於8月31日舉行決賽，從37位參賽者中選出冠軍1名、亞軍2名、季軍3名及殿軍2名，共8位得獎者。冠軍由28歲曾是足球員、現職模特兒的金希元（音譯：김희원）奪得。今屆參賽Oppa中年齡最小的只有20歲，除了有大學生，亦包括有牙醫、物理治療師、公務員等專業人士。《有線娛樂》以下為大家整理了得獎者和其他參賽Oppa的爆肌相，請勿錯過！
上屆冠軍「最強美男」將參與綜藝節目
上屆冠軍韓政源（音譯：한정완）被封為「最強美男」，當選韓國先生後，剛過去的7月初更代表韓國參加2022國際先生選舉（Mister Supranational）。當選時年僅24歲，仍是大學生的韓政源曾表示想在演藝圈發展，並以演員為最終目標。最近他就在IG公開自己參與綜藝的消息，夥拍人氣劇集《Penthouse》主演柳真，拍攝韓國Channel A最新的生存綜藝節目《Penthouse》。
2022韓國先生得獎者名單
冠軍
2022韓國先生冠軍金希元，曾經是一名足球運動員，後來因為傷患被逼放棄最愛的足球。經朋友介紹下開始了模特兒生涯，途中對演戲產生興趣，所以報名參加韓國先生比賽。奪得冠軍後，金希元表示：「希望朝著演員夢想進發！」有網民就覺得金希元和韓國演員金秀賢有點相像，大家覺得呢？
【16號】金希元（音譯：김희원）
年齡：28
身高：182cm
體重：70kg
職業：足球運動員、模特兒
參賽宣言：It is never too late to be what you might have been.
亞軍
【12號】金裕秀（音譯：김유수）
年齡：27
身高：178cm
體重：66kg
職業：音樂家、私人健身教練
參賽宣言：Let’s become better today than yesterday’s me.
【13號】李龍宇（音譯：이용우）
年齡：32
身高：184cm
體重：76kg
職業：機師
參賽宣言：Don’t think, just do it.
季軍
【25號】洪碩珍（音譯：홍석진）
年齡：23
身高：178cm
體重：69kg
職業：大學生、演員
參賽宣言：Let’s not regret it!
【30號】 柳秉恩（音譯：유병은）
年齡：23
身高：187cm
體重：78kg
職業：大學生
參賽宣言：Everything depends on your mind.
【34號】金鎮旭（音譯：김진욱）
年齡：27
身高：183cm
體重：78kg
職業：時裝公司總經理
參賽宣言：JUST DO IT!
殿軍
【18號】李元榮（音譯：이원영）
年齡：28
身高：180cm
體重：67kg
職業：電腦程式開發人員
參賽宣言：No sweat, No sweet.
【33號】金尚勳（音譯：김상훈）
年齡：26
身高：182cm
體重： 82kg
職業：水手
參賽宣言：You can do whatever you set your mind to.
2022韓國先生參賽者
【1號】Ryu Seolmo（류설모）
年齡：25
身高：178cm
體重：68kg
職業：私人健身教練
參賽宣言：Never let how you feel be your attitude.
【2號】Kim Taehun（김태훈）
年齡：31
身高：177cm
體重：72kg
職業：市場策劃
參賽宣言：If you don’t do anything, nothing happens.
【3號】Kim Youngjun（김영준）
年齡：25
身高：178cm
體重：74kg
職業：私人健身教練
參賽宣言：No sweat, no sweet.
【4號】Yoo Dongjae（유동재）
年齡：27
身高：184cm
體重：75kg
職業：公司老闆
參賽宣言：Done is better than perfect
【5號】Jo Woojae（조우재）
年齡：29
身高：181cm
體重：72kg
職業：製藥公司職員
參賽宣言：Whatever it is, let’s live with dignity and value.
【6號】Kim Doyoun（김도윤）
年齡：22
身高：178cm
體重：66kg
職業：模特兒、演員
參賽宣言：The result is fixed. I’m going to do it anyway.
【7號】Lim Subin（임수빈）
年齡：20
身高：187cm
體重：75kg
職業：棒球運動員、模特兒
參賽宣言：Yesterday is history Tomorrow is a mystery but today is a gift.
【8號】 Jeong Hokyun（정호균）
年齡：32
身高：178cm
體重：75kg
職業：影片剪接師
參賽宣言：Everything is in myself!
【9號】Song Guenyoung（송근영）
年齡：23
身高：181cm
體重：75kg
職業：音樂劇演員
參賽宣言：If you can dream it, you can do it.
【10號】Han Jaehyun（한재현）
年齡：27
身高：189cm
體重：82kg
職業：私人健身教練
參賽宣言：Even if you fall 7 times, get up 8 times never give up!
【11號】Lee Injae（이인재）
年齡：24
身高：182cm
體重：74kg
職業：演員
參賽宣言：Keep a cool head and a warm heart.
【14號】 Jung Injae（정인재）
年齡：30
身高：186cm
體重：77kg
職業：私人健身教練
參賽宣言：Do my best, not to regret later.
【15號】Jun Byeongchan（전병찬）
年齡：27
身高：184cm
體重：74kg
職業：製藥公司職員
參賽宣言：The beauty of the challenger. A new challenge.
【17號】Kang Dongwoo（강동우）
年齡：29
身高：181cm
體重：68kg
職業：市廳公務員
參賽宣言：Where there’s will, there’s a way.
【19號】Park Taein（박태인）
年齡：28
身高：174cm
體重：70kg
職業：私人健身教練
參賽宣言：No gains without pains!
【20號】 Kim Taebeom（김태범）
年齡：32
身高：185cm
體重：82kg
職業：跆拳道選手、髮型師
參賽宣言：According to reason.
【21號】 Jung Yunsung（정윤성）
年齡：25
身高：180cm
體重：72kg
職業：體育播音員、學生
參賽宣言：If you can’t enjoy it, avoid it
【22號】Kim Jooyoung（김주영）
年齡：29
身高：176cm
體重：74kg
職業：私人健身教練
參賽宣言：Never bend your head. Hold it high. Look the world straight in the eye.
【23號】Sohn Kijin（손기진）
年齡：29
身高：185cm
體重：75kg
職業：牙醫
參賽宣言：The word ‘Impossible’ is not in my dictionary.
【24號】Park Chanmin（박찬민）
年齡：27
身高：183cm
體重：80kg
職業：私人健身教練、商場營運
參賽宣言：Action is the foundational key to all success.
【26號】Song Bonhyang（송본향）
年齡：26
身高：177cm
體重：68kg
職業：物理治療師
參賽宣言：Too fast to live ; Too young to die.
【27號】 Kang Sanghyuk（강상혁）
年齡：31
身高：177cm
體重： 72kg
職業：私人健身教練
參賽宣言：I have no regrets, because I’ve done everything I could to the best of my ability.
【28號】 Jin Sukhyun（진석현）
年齡：30
身高：182cm
體重：75kg
職業：Banker
參賽宣言：When you want to give up, remember why you started.
【29號】 Heo Junho（허준호）
年齡：31
身高：178cm
體重：70kg
職業：健身中心老闆
參賽宣言：Where there is a will, there is a way.
【31號】Park Seongeun（박선근）
年齡：28
身高：180cm
體重：75kg
職業：私人健身教練、模特兒
參賽宣言：Live today, forget the past.
【32號】 Park Sangjun（박상준）
年齡： 30
身高：183cm
體重：72kg
職業：演員
參賽宣言：I’m not givin’ up, even when I’m down to my last breath.
【34號】Kim Jinwook（김진욱）
年齡：27
身高：183cm
體重：78kg
職業：時裝公司總經理
參賽宣言：JUST DO IT!
【35號】 Yun Sungmin（윤성민）
年齡：28
身高：179cm
體重：70kg
職業：私人健身教練
參賽宣言：Live to the fullest.
【36號】 Park Hyeonseok（박현석）
年齡：24
身高：183cm
體重：82kg
職業：模特兒、調酒師
參賽宣言：Let’s finish what I started!
【37號】 Yoon Daehyun（윤대현）
年齡：30
身高：178cm
體重： 67kg
職業：白帽黑客（White Hacker）
參賽宣言：Life is either a daring adventure or nothing.
（全文完）
常見問題
問：2022韓國先生共有多少名參賽者？
答：2022韓國先生選舉於7月16日公布了37名參賽者名單…👉🏻詳情請看
問：上屆冠軍韓政源當選韓國先生後，有甚麼最新動態？
答：最近韓政源在IG公開自己參與綜藝的消息，將拍攝韓國Channel A最新的…👉🏻詳情請看