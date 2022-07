有日本「滑冰王子」之稱的花樣滑冰運動員羽生結弦,今日(7月19日)透過經理人公司召開記者會並宣布退役,消息震撼全球!仍未認識羽生結弦的你,即睇以下關於他的事5件,認識這位「從二次元走出來」的日本國寶級運動員。

羽生結弦是兩屆冬奧花樣滑冰獲得金牌 | 圖片來源:sanspo

27歲的羽生結弦在今日(19日)「表明決心」的記者會上,宣布退出花式滑冰賽場,轉為專注在冰上表演等商業活動。正式完結12年的光輝運動員生涯。以下5個羽生結弦的秘聞,或許有助你更認識這位國寶級運動員。

【1】10歲奪第一面日本全國賽金牌!

現年27歲的羽生結弦,因為想鍛鍊身體 4 歲就開始練習滑冰;10歲已第一次參加全國比賽日本初級花式滑冰錦標賽並獲得金牌;19歲奪得 2014 年索契冬奧金牌後,成為亞洲第一人被稱為天才。其後,他在平昌冬奧花樣滑冰再次獲得金牌,還已經先後十多次打破世界紀錄。

10歲已參加全國錦標賽已獲得金牌(資料圖片)

然而,在年初的北京冬奧,羽生結弦雖然成功做出極限的阿克塞爾四周跳(4A),但由於多次跌倒,只能得第4名無緣獎牌。他賽後見記者,未有明確交代生涯去向;近年他亦飽受傷患困擾,故在冬奧後也因右腳足踝傷勢未瘉,缺席3月舉行的世錦賽。

羽生結弦雖然成功做出極限的阿克塞爾四周跳(4A)但多次跌倒 | 圖片來源:美聯社

日本學霸!早稻田大學畢業

2020年羽生結弦在日本頂級大學「早稻田大學」人類科學部畢業。大眾可能會以為,羽生結弦是由於體育成績出眾而受大學的特招方式入學,事實上,他是透過一般公開考試,憑個人實力考入早稻田大學,是一名副其實的學霸!

憑個人實力考入早稻田大學 | 圖片來源:美聯社

羽生結弦在大學修讀「人類情報學」,這門學課主要教授有關人體工學,從科學資料上去分析自己的跳躍、動作要用什麼角度、多大的力量、速度最合理。而羽生結弦其中一篇論文內容,是把自己穿戴好動態捕捉器,在冰場上實際完成了跳躍之後,並透過3D技術呈現在電腦平面上,形成數字化圖像。他希望透過AI智慧,為推動花樣滑冰的發展作出貢獻。

滑冰小助理來幫忙撿拾毛公仔 | 圖片來源:新浪微博

【3】被譽為「從二次元走出來」男子!

2018年平昌冬季奧運,羽生結弦再度人氣急升!他在自由滑比賽中,選用一首梅林茂創作的日本電影《陰陽師》插曲為表演音樂,加上他華麗、柔美、流暢的滑冰姿態和技術,整個畫面極美似是漫畫中的美男子多於現實比賽中的運動員,令國際觀眾為之讚歎,更被粉絲譽為「從二次元走出來」男子!

滑冰技術令國際觀眾為之讚歎(資料圖片)

羽生結弦的比賽曲目都是他親自挑選及編曲,從日本音樂到古典音樂,力求把音樂與花滑完美融合。因此,他選用過的曲目獲得大量點播,例如:久石讓的「Asian Dream Song」、Prince的「Let’s Go Crazy」、Andrew Lloyd Webber的音樂劇曲目「The Music of the Night」,不少音樂串流平台亦為羽生結弦的比賽曲目開了專門的播放曲單。

比賽曲目都是他親自挑選及編曲(資料圖片)

【4】私下熱愛激勵人心的歌曲!

羽生結弦在賽事上所使用的 BGM、以及他私底下愛聽的音樂,也引起粉絲熱議。他也在電台節目「LOVE CONNECTION」的訪問中,提到心中的第一順位,獻給了已逝歌手和田光司的《風 ~re-fly ver.~》,歌曲描述在空中自由翱翔的意境,帶給他莫大的力量;第二名則是 BUMP OF CHICKEN 的《夢の飼い主(暫譯:夢想的主人)》;阿部真央的《戦いは終わらない(戰譯:無盡的戰爭)》則是他的愛歌排行第三名,他說:「《戦いは終わらない》說出我的內心想法。加上阿部真央強而有力的嗓音,讓我能對自己更加有信心。」

歌曲描述在空中自由翱翔的意境,帶給他莫大的力量 | 圖片來源:美聯社

【5】曾與「月野兔」傳出緋聞

曾有日本傳媒報導指,在冰場上屢次扮演日本動畫《美少女戰士》主角「月野兔」出賽的俄羅斯花滑女選手梅德韋杰娃(Evgenia Medvedeva),曾與羽生結弦陷入熱戀,並指 Evgenia Medvedevа成為羽生結弦的同門師妹後,因日夕相處而對羽生結弦產生好感,Evgenia Medvedevа 亦不時都會在個人的社交媒體上貼出與羽生結弦的合照。

俄羅斯花滑女選手Evgenia Medvedeva (資料圖片)

不過羽生結弦一早已澄清兩人只是朋友關係,令不少女粉絲們放下心頭大石。而前隊友織田信成就曾經透露,羽生結弦的理想型是新垣結衣。

