香港空間改造王丨88萬翻新800呎沙田滲水舊屋　無印風客廳＋巨型主人房　即睇8大改造位

香港開電視（免費電視77台）《空間改造王》一向是該台的皇牌節目，最近更製作港版的《香港空間改造王》。第1集為一家三口，與外傭居於沙田富豪花園，面積逾800呎的單位。雖然居住空間大，但單位牆身崩裂又滲水，冷氣機亦故障。屋主決定將全屋大翻新，打造出300呎特大主人房、半開放式廚房等，即睇8大改造位前後對比。

800呎舊屋大翻新。（《香港空間改造王》截圖）

1. 客飯廳

【改造前】

原本客飯廳已經有點老舊。

原本的客飯廳。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

整個客飯廳完全不同了。白色的牆壁，原木的層架，令環境變得明亮、簡潔。

白色的牆壁，原木的層架，令環境變得明亮、簡潔。（《香港空間改造王》截圖）

2. 客廳

【改造前】

以前客廳的層板充滿歲月痕跡。

原本客廳的層板。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

工友將層板翻新，每一塊板的下方加裝LED燈槽，再將木板裝回原位。

每塊層板的下方加裝LED燈槽。（《香港空間改造王》截圖）

3. 飯廳

【改造前】

飯廳以前靠牆的長椅只有兩個座位，比較擠迫。

飯廳原本只有兩個座位。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

現在長椅改為L形，座位多了，變得更寬敞。

改為L形長椅。（《香港空間改造王》截圖）

門口牆上有幾個木製掛鉤，除了能為白色牆壁增添色彩，入門口即可掛上外套，美觀又實用。

門口牆上有幾個木製掛鉤。（《香港空間改造王》截圖）

4. 廚房

【改造前】

廚房有門，感覺比較侷促。

原本廚房有門。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

半開放式廚房予人感覺寬敞開揚。

改成半開放式廚房。（《香港空間改造王》截圖）

5. 傭人空間

【改造前】

傭人休息的地方，以前只是用布遮掩入口。

原本傭人休息的地方。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

位置沒變，但前面放了大雪櫃，變成從後面出入，提高私隱度。

傭人休息的地方，私隱度提高了。（《香港空間改造王》截圖）

6. 客房

【改造前】

原本無人用的客房，只用來放雜物，每逢下雨，更會出現窗台滲水的情況。

客房原本空置了，用作擺放雜物。（《香港空間改造王》截圖）

【客房－改造後】

主人房、套廁、客房全部打通，變成近300呎的主人房，更有衣帽間、梳妝桌。因為所有房間打通了，陽光可從大窗戶照射到主人房，令整個空間都充滿陽光。

主人房、套廁、客房全部打通，變成近300呎的主人房。（《香港空間改造王》截圖）

主人房有衣帽間、梳妝桌。（《香港空間改造王》截圖）

7. 客廁

【改造前】

原本客廁的企缸位置很大，但儲物空間卻不足夠。

原本客廁的企缸位置太大，沒有足夠的儲物空間。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

將企缸範圍縮小，多餘的空間加裝收納櫃，可以擺放衛生用品。

將企缸範圍縮小，騰出更多儲物空間。（《香港空間改造王》截圖）

8. 兒子房間

【改造前】

兒子的房間，以前方方正正，內有一張單人床，窗台擺放著很多雜物。

兒子的房間原本放置一張單人床。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

根據孩子的意見，特意做了一張吊床，以攀爬的方式上落。而窗台則換成一面大玻璃，即使沒有開燈，亦有充足的日光。

換成一張吊床，以攀爬的方式上落。（《香港空間改造王》截圖）

今次改造開支一共為88萬，屋主一家三口對於這次的大改造都十分滿意，認為效果比預期中更好，全屋空間比以前更寬敞。

改造開支一共為88萬。（《香港空間改造王》截圖）

《香港空間改造王》

香港開電視

逢星期日晚上8時播出

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（全文完）

常見問題

問：今集改造什麼單位？

答：今集為一家三口，與外傭居於沙田富豪花園，面積逾800呎… 👉🏻 詳情按此

問：這個單位用了多少錢改造？

答：屋主一家三口對於這次的大改造都十分滿意，今次改造開支… 👉🏻 詳情按此

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