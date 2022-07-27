MIRROR演唱會｜鏡粉列5大不足嘆失望　Frankie跌落台受傷　大會終肯收起機關橋

男團MIRROR一連12場《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》於7月25日紅館開鑼，不過在首場表演結束後，有鏡粉在IG貼出多條影片，質疑舞台設計並不安全。成員之一的Frankie陳瑞輝在昨晚（7月26日）表演期間，便不慎跌到台下擦傷，幸並不嚴重。主辦單位事後終願意順應民意收起機關橋。不過有大批鏡粉仍不滿演唱會安排，除了發起聯署要求正視舞台安全外，還列出多項不足，慨嘆失望，即看下文。

MIRROR一連12場演唱會正式開鑼。（MIRROR官方圖片）

【1】舞台安全成疑 萬人聯署促正視

開騷前夕，網上傳出在Dancer總綵排期間多次發生意外，其中一位更在踩台板時意外受傷，需要送院治理。在首場表演後，網上流傳多條由鏡粉拍攝的影片，片中可見舞台機關突然劇震，升降橋出現晃動，而且中段位置並無支撐物，接駁位明顯鬆開，令鏡仔每行一步都要十分小心。

到第二場表演時，Frankie就因「差錯腳」跌下舞台受傷，情況令人擔心。有鏡粉在網上以「關注MIRROR演唱會安全問題」為題，發起聯署要求主辦方作改善，並表示：「希望在未能提供適當安全措施前，請考慮暫停使用非必要之機關或升降台。相信入場鏡粉寧願眾人在平地演出，亦不想有人因此受傷！」聯署開始一天已有過萬人簽署，主辦方亦終於順應民意收起機關橋。

萬人聯署要求正視舞台安全。（網上截圖）

AK險從舞台掉下來。（網絡圖片）

舞台太窄兼有下塌情況。（網絡圖片）

長升降橋中間並無支撐，接駁位明顯鬆開。（網絡圖片）

【2】音響頻頻失靈 靠鏡仔「執生」

Edan呂爵安在首場表演《E先生連環不幸事件》時，因咪高峰突然失靈而需要即時更換，然後又因鋼琴出問題要即場調音，同一時間，現場不時播出工作人員的講話聲音，令入場觀眾感到十分滋擾。

當AK江𤒹生及Ian陳卓賢彈唱《蝸牛》時，未知是否因為緊張還是音響問題，令他一度甩咀並不禁搖頭，後來Ian唱出《留一天跟你喘息》時，他忽然叫大家一齊大合唱，同時大會無故出現零音樂情況，令觀眾跟不到節拍。至於合唱部份，有成員的咪高峰未能成功收音，影響表演。

Edan表演期間，咪高峰和鋼琴都出問題。（阮小儀 FB）

AK及Ian表演時再次出現音響問題。（汪明荃 FB）

【3】各成員出場比例不均

雖然MIRROR大部分成員都有不少SOLO作品，但在今次演唱會中，各人單獨演出的比例並不多，特別是姜濤、Ian、Jeremy、Tiger、Alton的出場率甚低，當中姜濤只有一首獨唱，Jeremy就在開場表演完後，要等到大合唱才再出現。至於其餘成員，例如Jer、AK、Stanley、Lokman等，就幾乎每隔一個環節就有他們演出，令鏡粉不滿眾人出場比例不均。

鏡粉不滿眾人出場比例不均。（MIRROR官方圖片）

【4】燈牌光過舞台成為光害

有大批鏡粉在FB及討論區投訴，因現場有太多觀眾在各成員表演期間，長開超光猛應援燈牌，導致其他人看不到燈光效果，浪費工作人員的舞台設計。另外有網民直指，在其他成員表現期間，仍開啟自己偶像的燈牌是不尊重對方的做法，支持偶像不是單靠燈牌多少來表達。

有購買手燈的鏡粉亦表示，因為太多人開啟應援燈牌，令到手燈效果未能展示出來，建議主辦方規管觀眾開燈牌的時間，又或效法Tyson Yoshi演唱會做法，禁止眾人帶燈牌入場，以免影響他人及表演者。

大批觀眾投訴燈牌變光害。（MIRROR官方圖片）

大批觀眾投訴燈牌變光害。（趙學而 FB）

【5】事前爆Rundown 無團歌《Warrior》

主辦單位於演唱會開場前夕，在網上公開了整個表演流程，同時又有大批網民轉發出去，令一眾鏡粉未入場已知道有甚麼表演，有如「劇透」。事件引起很多觀眾不滿，表示不明白為甚麼主辦單位會公開Rundown，就連最後會encore哪些歌曲都一併告訴大家，認為encore應該要由當日現場氣氛來決定。

另外，Rundown中最惹起網民爭議的是，竟然沒有安排12子演唱團歌《Warrior》，質疑是否因為《Warrior》歌詞熱血，怕被人聯想帶有政治含意，而成為「禁歌」。

（全文完）

常見問題：

問：為何演唱會沒有團歌《Warrior》？

答：網民質疑因為《Warrior》歌詞熱血，怕被人… 詳情請睇

問：Edan、Ian表演時出了甚麼問題？

答：音響失靈、鋼琴… 詳情請睇

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