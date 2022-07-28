冷氣機師傅教6大正確使用、保養貼士　開冷氣關窗原來做錯　一個簡單動作不再發臭

近日天氣持續炎熱，相信大家都長開冷氣消暑降溫。不過原來開冷氣都有很多學問，想冷氣涼快又慳電，便要懂得正確使用方法。《有線生活》訪問了香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，他為大家提供6大使用貼士及慳錢小技巧。

原來開冷氣都有很多學問。（freepik）

1. 調較冷氣溫度 配合風扇使用

不需將冷氣溫度調得太低，只要調較至舒適的溫度，大約25.5度至26度。略為偏高一點的溫度，再加上風扇或循環風扇，令氣流流動，既能變得更涼快，又可減省電費。

將冷氣溫度調至舒適的溫度。（freepik）

2. 定時清洗隔塵網

每逢夏天，經常使用冷氣的日子，應每1至2星期清洗一次冷氣機的面罩及隔塵網，這讓能避免污染物阻擋出風口，令冷氣機能發揮最大效能。

應每1至2星期洗一次冷氣機的面罩及隔塵網。（freepik）

3. 自行清潔冷氣機方法

冷氣機要定時清洗，許錫強指，除了找專人上門清潔，亦可自行清洗。如果許可，例如是窗口式冷氣機，建議將它直接拆下，然後清洗冷氣機前端出風口、隔塵網後的「凍Coil」，以及背面噴出熱氣的「熱Coil」。

若果不便拆下，亦建議應使用較溫和的清潔劑或市面上的冷氣清潔劑，再配以大量清水，清潔隔塵網及「凍Coil」，將污垢洗走。許錫強亦提醒，使用清潔劑清洗冷氣前要做好保護措施，以免清潔劑起泡，弄髒家居。

可使用清潔劑，再配以大量清水清洗冷氣機。（freepik）

4. 用漂白水消毒 解決冷氣機臭味

許錫強指，室內環境的皮屑、紙模等，都會被吸入冷氣機。若不定期清洗，便會容易堵塞隔氣，令冷氣機發出臭味。要預防冷氣機發出臭味，他建議每隔1至2個月，便用1:99稀釋漂白水，以噴水壺噴灑隔塵網後的「凍Coil」，以進行消毒。

若不定期清洗，便會容易堵塞隔氣。（freepik）

5. 開冷氣前先開門窗

除了皮屑、紙模會令冷氣機發出臭味，長期沒有使用冷氣機，冷氣機亦可能會因塵埃積聚而產生異味。許錫強建議，如久未開機，可先簡單清潔冷氣機的面罩及隔塵網，並且在開機前，先打開門窗，再開機15分鐘，讓污染物及氣味散走後，才關回門窗。

開冷氣前，先打開門窗，讓污染物及氣味散走。（freepik）

6. 關冷氣前調至風扇模式

冷氣機保養不當，有機會導致機件勞損。開冷氣時會產生水氣，並留在冷氣機內，若直接關上冷氣有機會令機件內部發黴。只要在關冷氣前10分鐘多做一步，將冷氣調至風扇模式，有助吹乾機件內部，減低內部發黴的問題。

關冷氣前10分鐘，將冷氣調至風扇模式。（freepik）

（全文完）

常見問題

問：冷氣機傳出臭味的原因？

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