iPhone秘技｜10個iOS隱藏功能教學　鎖屏聽YouTube／免APP掃描文件／加大播放音量

iPhone的作業系統iOS已升級至iOS 16！系統升級當然功能也升級，但不是人人都知！即睇以下10個小秘技，學識善用所有iOS功能！

學識善用所有iOS功能 | 圖片來源：Daniel Romero

【iPhone秘技 1】用Safari鎖屏可播YouTube

手機用YouTube播歌不可鎖機，因為一鎖就會自動停播。想解決？用Safari播放就得啦！

（1） 先用Safari打開YouTube播放影片

利用Safari播放YouTube影片。（iPhone截圖）

（2）鎖屏後於屏幕上點按繼續播放。

【iPhone秘技 2】設定睡眠目標

想睡覺真正做到休息？其實可在iPhone設定睡眠時數，設定適合自己睡眠時數！

（1）在iPhone開啟內置的「健康」應用程式

（2）點選「設定睡眠」

（iPhone截圖）

（3） 設定睡眠時長，例如想睡4小時即設定4小時0分鐘

（iPhone截圖）

（4）點選「聲音與觸覺回報」設定音量大小等

（5）睡覺等喚醒！

（iPhone截圖）

【iPhone秘技 3】免APP掃描文件

想用iPhone清晰掃描文件，大部份人會預先下載APP，其實只要在手機中的備忘錄內打開鏡頭，攝影當作scanner掃描文件即可！

（1）打開備忘錄

（2）點選相機

（3）選擇「掃描文件」

（iPhone截圖）

（4）內建裁切等功能

（iPhone截圖）



（5）可以調色黑白等，令文件深淺更顯色！

（iPhone截圖）

【iPhone秘技 4】還原輸入

不小心刪多了文字，其實可以有一次還原機會！

1個簡單步驟：

輕輕搖動機身，手機便會震動並彈出「還原輸入」的提問！

（iPhone截圖）

【iPhone秘技 5】召喚游標

手指太大的人士適用！在編輯大段文字時，手指有時會命中不了想複製的位置，召喚游標就可令命中率大大提高，方便編輯及複雜大段文字。

1個簡單步驟：

長按Space Bar就可以控制輸入游標！

（iPhone截圖）

【iPhone秘技 6】增大播放音量

環境嘈吵想加大影片或音樂的音量，可以借用手機中的「深夜」模式！

（1）進入「設定」

（2）點選「音樂」

（iPhone截圖）

（3）再點選「開啟等化器」

（iPhone截圖）

（4）選擇「深夜」

內建的擴音器，會使播放音量立即增大！

【iPhone秘技 7】單手拇指操控

女孩子手細，有時需要單手或只用姆指操控畫面，卻顯得非常困難。其實有方法可以將手機畫面向下移，令操控範圍減短，變得更易操作！

1個簡單步驟：

按實畫面下方再向下滑就可以了！

（資料圖片）

【秘技 8】將3秒原況照片變成影片

3個簡單步驟：

（1）打開原況照片

（2）分享

（3）儲存為影片>>完成！

【iPhone秘技 9】文字拖放Copy & Paste

可以將另一個頁面選取的文字，直接拖放到另一個頁面。

2個簡單步驟：

（1）長按已選取嘅文字

（2）用另一隻手轉App，再放手，文字就會貼上！

【iPhone秘技 10】將網頁儲存為PDF檔案

（1）用Safari打開網頁

（2）列印



（3）按屏幕上方的「分享」就會變成PDF檔案！

（全文完）

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