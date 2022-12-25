iPhone秘技｜10個iOS隱藏功能教學　鎖屏聽YouTube／免APP掃描文件／加大播放音量

iPhone的作業系統iOS已升級至iOS 16！系統升級當然功能也升級，但不是人人都知！即睇以下10個小秘技，學識善用所有iOS功能！
【iPhone秘技 1】用Safari鎖屏可播YouTube
手機用YouTube播歌不可鎖機，因為一鎖就會自動停播。想解決？用Safari播放就得啦！
（1） 先用Safari打開YouTube播放影片
（2）鎖屏後於屏幕上點按繼續播放。
【iPhone秘技 2】設定睡眠目標
想睡覺真正做到休息？其實可在iPhone設定睡眠時數，設定適合自己睡眠時數！
（1）在iPhone開啟內置的「健康」應用程式
（2）點選「設定睡眠」
（3） 設定睡眠時長，例如想睡4小時即設定4小時0分鐘
（4）點選「聲音與觸覺回報」設定音量大小等
（5）睡覺等喚醒！
【iPhone秘技 3】免APP掃描文件
想用iPhone清晰掃描文件，大部份人會預先下載APP，其實只要在手機中的備忘錄內打開鏡頭，攝影當作scanner掃描文件即可！
（1）打開備忘錄
（2）點選相機
（3）選擇「掃描文件」
（4）內建裁切等功能
（5）可以調色黑白等，令文件深淺更顯色！
【iPhone秘技 4】還原輸入
不小心刪多了文字，其實可以有一次還原機會！
1個簡單步驟：
輕輕搖動機身，手機便會震動並彈出「還原輸入」的提問！
【iPhone秘技 5】召喚游標
手指太大的人士適用！在編輯大段文字時，手指有時會命中不了想複製的位置，召喚游標就可令命中率大大提高，方便編輯及複雜大段文字。
1個簡單步驟：
長按Space Bar就可以控制輸入游標！
【iPhone秘技 6】增大播放音量
環境嘈吵想加大影片或音樂的音量，可以借用手機中的「深夜」模式！
（1）進入「設定」
（2）點選「音樂」
（3）再點選「開啟等化器」
（4）選擇「深夜」
內建的擴音器，會使播放音量立即增大！
【iPhone秘技 7】單手拇指操控
女孩子手細，有時需要單手或只用姆指操控畫面，卻顯得非常困難。其實有方法可以將手機畫面向下移，令操控範圍減短，變得更易操作！
1個簡單步驟：
按實畫面下方再向下滑就可以了！
【秘技 8】將3秒原況照片變成影片
3個簡單步驟：
（1）打開原況照片
（2）分享
（3）儲存為影片>>完成！
【iPhone秘技 9】文字拖放Copy & Paste
可以將另一個頁面選取的文字，直接拖放到另一個頁面。
2個簡單步驟：
（1）長按已選取嘅文字
（2）用另一隻手轉App，再放手，文字就會貼上！
【iPhone秘技 10】將網頁儲存為PDF檔案
（1）用Safari打開網頁
（2）列印
（3）按屏幕上方的「分享」就會變成PDF檔案！
（全文完）
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