作家陳美濤自爆拍拖秘聞　設「行房時間表」男友需早一星期預約　上酒店帶1物件防偷拍

27歲的陳美濤（Tomato）是位才女，出版過多本小說、開設了YouTube口述武俠頻道介紹金庸和古龍作品、就讀香港大學中史系博士，而且參選過2020香港小姐及2021亞洲小姐，奪亞姐「才華飛越大獎」，CV相當厲害。日前，美濤受邀到ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》任嘉賓，分享愛情及行房經歷，內容令人嘩然。

27歲的陳美濤CV相當厲害。（陳美濤FB）

被男友掐暈後 再煮麵給對方食

美濤有4次戀愛經驗，每次拍拖都被對方指：「你真係同其他女仔唔同」，然後就提出分手，她自言自己「每次都衰好多嘢」。第一次拍拖時，美濤捉到男友出軌，然後對方竟將她過肩摔到地上再掐暈她，當她醒來時，因為感到尷尬而即時煮麵給對方食，對方問為何沒有加雞蛋，美濤回答：「下次啦」，最後她過了尷尬期才與對方分手。

美濤有4次戀愛經驗。（《晚吹-戀講嘢》截圖）

男友見前度要寫3,000字感想 193：黐線！

第二次拍拖時，美濤就被男友指：「我覺得好似同緊個機械人一齊」，皆因當對方表示想與前度女友單獨食飯時，她就會提供選擇題予對方回答：「A 你唔去；B 你同我一齊去；C 我都同前度男友食餐飯；D 你照去，然後去完之後寫返3,000字感想畀我；E 請註明」，最後男友選擇了「E 分手」，主持郭嘉駿（193）聽後即表示：「黐線！」

最後男友選擇了「E分手」。（《晚吹-戀講嘢》截圖）

193聽後即表示：「黐線！」。（《晚吹-戀講嘢》截圖）

所有事都按計劃做 行房不例外

美濤表示自己任何事都會跟行程表進行，除了食飯有一周餐單外，連行房都會預設時間表做紀錄。因為她覺得每日要重新思考吃甚麼、做甚麼是很麻煩的事，倒不如一口氣計劃好，然後按照時間進行。

193質疑性愛是一種情感，想做就去做，不想也迫不到，問到美濤如何對方不在計劃時間內要求性愛會怎樣，美濤回答：「我會話畀佢聽係邊日，因為有定好時間。」

美濤續指自己因為喜歡閱讀懸疑及寄案作品，所以和對方開房時，會帶同紅外線偵測偷拍儀來防止酒店偷拍，現在已有一位拍拖1年多的男朋友，對方很遷就她，所以已經慢慢取消行房時間表。

（全文完）

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常見問題：

問：陳美濤是誰？

答：27歲的陳美濤（Tomato）是位才女… 詳情請睇

問：陳美濤現時感情狀態是？

答：已有一位拍拖1年多的男朋友… 詳情請睇

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