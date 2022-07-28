避暑落雨好去處｜9大室內冷氣活動推介　溜冰場／滑雪場／釣蝦場／射箭場　$70過足癮

夏日熱辣辣！日日留在家開冷氣怕電費貴，落樓下商場坐又怕與老人家爭位，不如約班朋友去室內場所玩一日啦！以下9大精選室內活動，場地冷氣供應十足，大人小朋友都啱玩，即使外邊高溫，抑或落雨，都可以玩個痛快不流汗！

【室內好去處1】JUST CLIMB｜限時7折+專業導師指導

JUST CLIMB室內攀石場設全港最多分店，前往非常方便！由前全國攀石冠軍何善揮創立，多年致力推動攀石運動，讓不同年齡人仕都能體會攀石樂趣！

適合從未接觸攀石運動之人士 | 圖片來源：KKday

JUST CLIMB開辦的「新手抱石班」，適合17歲或以上、從未接觸攀石運動的人士，現限時7折 $278/位（原價：HK$398/位）！費用已包：一張課後使用的全日任玩通行証、攀石鞋租借、50分鐘專業導師指導！ 【 立即預約 】

分店地址：

新蒲崗太子道東706號太子工業大廈地下D室

新界屯門建發里4號地下1號舖

沙田石門安平街 6號新貿中心地下4室

香港鰂魚涌英皇道1001號6樓01室

JUST CLIMB室內攀石場 | 圖片來源：KKday

【室內好去處 2】香港樂高®探索中心 港鐵直達全程有冷氣！

位於尖沙咀 K11 MUSEA，搭港鐵直達無須走出室外！場佈設有10個不同的香港樂高®主題園區，包括古堡歷險、迷你天地®、樂高®好朋友 OLIVIA 之家、樂高®創意工作室、樂高®得寶農莊等等，內容十分豐富！小朋友可以在這裡砌Lego、挑戰建造很高的建築物、製作獨一無二的樂高賽車、甚至建造自己的積木城市，一定能玩得盡興！

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設有10樂高®主題園區 | 圖片來源：KKday

成人（18歲或以上）必須攜同至少一名兒童（11歲或以下）方可入場。12-17 歲之兒童可單獨憑票進場，入場門票大小同價由$240-$300不等！ 【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKDAY預約 】

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

擁有多項設施 | 圖片來源：KKday

【室內好去處 3】螢光啫喱彈對戰 2小時對戰 $119/位！

SWS Shooting Workshop是位於油塘的一個螢光啫喱彈對戰場地，這個室內活可容納120人，全場冷氣開放！遊戲安全，即使被啫喱彈射中不會留下表面傷痕。

2小時 Jelly Wargame 啫喱彈對戰體驗，10歲以上就可以玩，星期一至四$119 /位, 星期五六日$139 /位。費用已包裝備jelly gun、無限量螢光子彈供應、借用以下裝備：頭盔，面罩，戰術背心，手套。兩位以上即可參加（會與其他參加者一同進行遊戲）

【 立即預約 】

-時段 : 每個時段2小時

（時間 1000-1200 / 1230-1430/ 1500-1700 / 1730-1930 / 2000-2200）

適合女孩子或怕痛的朋友 | 圖片來源：KKday

四大區域：

▸ Zone A 油桶陣

適合追求燈光效果及科幻感的小朋友及大人。

▸ Zone B 魔星嶺

設有爬架，可以讓參加者埋伏於上層進行對戰。尤其受小朋友歡迎。

▸ Zone C 貨櫃場

此區設有高速滑梯一條，大獲好評，有機會來到一定要去體驗一下。

▸ Zone D 魔幻森林篇

由藤蔓，森林，密室交錯組成的一區。適合怕黑又想冒險的朋友仔！

【 立即預約 】

地址：香港油塘四山街22號美塘工業大廈4樓

10歲以上就可以玩 | 圖片來源：KKday

【室內好去處4】室內滾軸溜冰場 體驗懷舊Roller $159/位起

今期流行玩懷舊Roller！位於牛頭角的滾軸溜冰場Rollalar，則以80年代復古風裝修，重現這個懷舊情懷。Rollalar主打雙排溜冰體驗，場內設多個特色打卡位及懷舊燈泡裝飾，亦有DJ播放音樂，讓您回到舊時！

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80年代復古風裝修 | 圖片來源：KKday

室內2小時雙排溜冰體驗

星期一至四

收費：成人$179/位；18歲以下$159/位

體驗時段：14:00-22:00

【 立即預約 】

星期五至日及公眾假期

收費：成人$189/位 ； 18歲以下$169/位

體驗時段：11:30-22:00

【 立即預約 】

*4-12歲小朋友需由一位付費成人陪同參與

小朋友都玩到 | 圖片來源：KKday

【室內好去處5】室內釣蝦場 玩到凌晨$140起！

觀塘室內釣蝦場HalloLand，提供各式釣竿和配件，場內亦有職員講解釣蝦方法及專業指導！每支竿首1小時$140、2小時 $240、​3小時$330、4小時$400，後續每小時$100。所有釣獲均不另收費，現場即釣即燒，費用全免！營業時間：星期日至星期五下午1時至凌晨12時；星期六下午1時至凌晨1時，可玩得盡慶！

地址：觀塘巧明街118號萬年工業大廈4樓A

查詢電話：3565 2198

有職員講解釣蝦方法 | 圖片來源：HalloLand

【室內好去處6】室內滑雪場 37度學滑雪！

Slope Infinity位於炮台山，是香港第二間室內滑雪場，設有一大一小的模擬滑雪機，以地氈打造斜坡，打造出不同斜度及速度，讓學員學習Ski或Snowboard，適合不同年齡、不同技術水平的人士使用。

香港第二間室內滑雪場 | 圖片來源：Slope Infinity

會使用真正的滑雪器材，如滑雪橇、滑雪靴、滑雪桿和滑雪板，尤其適合初學者學習。中心提供課堂及租機練習服務，當中課堂有小組或一對一教學，價錢按機種有所不同，以選用小型模擬滑雪機的個別教授為例，每堂半小時折後$510（原價$600）。

地址︰北角電氣道148號1樓

小型模擬滑雪機| 圖片來源：Slope Infinity

【室內好去處7】室內射箭場 1小時$70抵玩之選！

佔地3,800呎，設備齊全，場內共設12條18米長靶道，可以多人同時遊玩，射箭可選傳統弓箭或反曲弓兩種。昇準射箭會同時也開設不同射箭課程，8小時練習套票$400，Walk-in個人練習收費則為$70/1小時。

地址：新蒲崗雙喜街5號福和工業大廈10樓全層

小朋友可來發掘興趣| 圖片來源：A.A.C Alnasl Archer Club 昇準箭藝會

【室內好去處8】大富翁夢想世界™️ $208/位做大富翁！

大富翁主題館位於山頂，館內提供眾多大富翁打卡熱點，例如您可以親眼看到大富翁先生的超级跑車（即是大富翁的棋子）、可以到大富翁超級電子銀行玩抓錢遊戲、到大富翁水務局解救城市危機！除了各個小遊戲，參觀者還有機會欣賞到大富翁4DX體感電影。

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大富翁夢想世界™️門票優惠：成人$208 / /兒童(3 – 11 歲) $176

地址：香港山頂道118號 山頂廣場3樓301號舖

4DX體感電影 | 圖片來源：KKday

大富翁的超级跑車 | 圖片來源：KKday

【室內好去處9】VR遊戲體驗館 打喪屍 做忍者 $218/位起！

VAR LIVE 是香港最大的 VR體驗館。與日本CAPCOM共同推出的「Resident Evil: Valiant Vaid VR」 體驗套票$218/位起，包括Resident Evil VR遊戲一次，及自選VR遊戲一次。自選VR遊戲包括：魂飛魄散／忍者：卷之守護者／生化煉獄 3: 屍痕遍野。刺激又抵玩！

現場可另外 +HKD 60 額外體驗 VAR LIVE 皇牌遊戲 – 失控地鐵VR

優惠時段：12:00 – 21:00

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKDAY預約 】

地址：荔枝角長義街9號D2 Place ONE 1樓114-127號鋪

「Resident Evil: Valiant Vaid VR」 體驗套票 | 圖片來源：KKday

香港最大VR體驗館 | 圖片來源：KKday

（全文完）

常見問題

問：香港有室內滑雪場嗎？

答：有👉詳情

問：從未接觸攀石運動可到哪裡體驗？

答：可到室內攀石場體驗👉詳情

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