芒果切開有黑線　網民以為有蟲蛀變壞　食安中心揭真相｜附荔枝食用禁忌

芒果是夏天當造水果，早前就有網民在Facebook群組求助，指切開芒果後見到疑似「腳毛」的黑線，以為變壞了不能食用。食物安全中心（食安中心）日前就出Post拆解芒果黑線真相，又點名提醒大家千萬不要空肚食荔枝， 否則隨時昏迷，甚至死亡。究竟這兩款水果要怎樣才食得安全？即睇食安中心建議。

食安中心解構芒果、荔枝2大迷思（Freepik）

芒果生腳毛仍可安全食用

日前一名網民在Facebook群組「今晚煮乜餸？」發帖分享「腳毛芒果」照片，詢問網友「仲食唔食得？」，不少人留言指芒果已存放太久，不能食用。其他網民留言指自己亦曾見過「腳毛芒果」，好奇這些黑線到底是甚麼，擔心是芒果變壞，又或是被蟲蛀。

食安中心指，芒果出現黑色線是因為入面形成網絡狀，用來貯存汁液。「樹脂道變色」較常見於過早採摘的芒果，或者受感染和撞傷的未成熟芒果。科學家推測芒果出現「樹脂道變色」，可能是因某些細菌感染而出現的自我保護機制，「腳毛芒果」即使外觀不美，但仍然可以安全食用。

芒果生腳毛仍可安全食用。（「今晚煮乜餸？」群組）

空肚食荔枝隨時死

根據內地傳媒報道，河北一名8歲女童因進食過量荔枝，導致出現低血糖、心慌、乏力、出汗等情況，送院後確定為荔枝急性中毒，院方表示幸好女童及時送院，否則有機會喪命。

食安中心表示，荔枝含有化學物hypoglycin A和MCPG ，而未熟的荔枝含量更高，會抑制人體產生葡萄糖。如果小朋友或者其他低血糖人士，在空肚期間進食過多荔枝，就會出現頭暈、抽搐、昏迷、甚至死亡狀況。食安中心建議大家不要空肚食荔枝，另外，大人每次不應食多過10粒，而小朋友就不要食多過5粒。

除了芒果和荔枝外，食安中心還為大家解構了多款食物的安全迷思，即看推薦閱讀！

（全文完）

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常見問題：

問：空肚食荔枝會有「荔枝病」？

答：空肚期間進食過多荔枝會出現… 詳情請睇

問：「腳毛芒果」是因被蟲蛀？

答：黑色線是因為芒果裏面有… 詳情請睇

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