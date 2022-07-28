2022上半年韓星收入TOP10　BTS、劉在石也輸給他　90後「新晉天王」狂賺2.2億稱冠  

7月27日播出的韓國Mnet《TMI News Show》中，公開了2022年上半年，創下頂級銷售額的韓國明星Top 10。榜上有名的包括國民MC劉在石、演員全智賢、天團BTS等。Top 10排行榜是根據韓星個人收入來排名，一齊來看看誰賺得最多吧！

第10名 Stray Kids

男團Stray Kids在2月舉行的粉絲見面會，收入為3.85億韓元。3月發行的專輯銷售量達到85萬多張，共賺167億韓元。加上韓國、日本、北美演唱會，門票、週邊商品等收入合共達到132億韓元，上半年累計收入有303.7億韓元，平均8名成員收入約38億韓元（約2,300萬港元）。

第9名 Seventeen

男團Seventeen在2022上半年，進行了為期3天的粉絲見面會。粉絲見面會收入為11.55億韓元，而演唱會收入就有58億韓元。Seventeen推出的第四張專輯，銷售額高達494億韓元。他們2022上半年總收入約624億韓元，13名成員人均賺約48億韓元（約2,900萬港元）。

Seventeen2022上半年總收入約624億韓元。（《TMI News Show》截圖）

第8名 Twice

排行第8的是女團Twice，Twice年初開始舉辦了第四次世界巡迴演唱會，美洲演唱會方面，收益為228億韓元。而日本演唱會就賺了180億韓元，加上線上直播收入亦有9億韓元，連廣告費總共賺約500億韓元，平均每個成員收入約55億韓元（約3,300萬港元）。

第7名 NCT Dream

SM娛樂推出的男團NCT Dream排行第7。NCT Dream在海內外都人氣爆燈，他們在2021年5月，憑專輯《Hot Sauce》晉升為韓國最年輕的百萬銷量歌手，亦成為韓國大眾音樂史上，首個以首張正規專輯就達到百萬銷量的團體。NCT Dream今年一共發行了兩張專輯，總銷售高達498億韓元，7位成員平均每人收入大約有71億韓元（約4,300萬港元）。

第6名 劉在石

國民MC劉在石上半年主持了5個綜藝，合計出演了97集，綜藝每集片酬為1,500萬韓元，合共達到了14.55億韓元。加上2022上半年拍攝的9個廣告中，以每個廣告酬勞為7億韓元計算，廣告總收入約63億韓元，上半年共賺77.55億韓元（約4,700萬港元）。

國民MC劉在石上半年共賺77.55億韓元（約4700萬港元）。（網上圖片）

第5名 李炳憲

曾拍過多部得獎電影、更成功進軍荷里活的韓流影帝李炳憲，上半年一共拍攝的6個廣告，每個收入都達8億韓元，共賺48億韓元。而根據2018年的記錄，當時李炳憲單集片酬為1.5億韓元，以這價格為基準，今年他主演的劇集《我們的藍調時光》，片酬大概達到約30億韓元，估算他上半年總收入達到78億韓元（約4,700萬港元）。

第4名 馬東錫

今年由馬東錫主演的韓國電影《犯罪都市2》，僅在南韓票房收入就達1051億韓元，成為韓國自疫情以來，首部票房破千萬的電影，亦令馬東錫一躍成為「千萬演員」，而據節目報道，2022上半年馬東錫的收入大約為120億韓元（約7,200萬港元）。

第3名 全智賢

進入頭三的有影后級女演員全智賢。全智賢可算是韓國其中一位「國民女神」，優秀演技眾人皆知，加上充滿氣質的美貌，多年來深受不同品牌歡迎。據韓媒報道，全智賢每拍攝一個廣告，酬勞平均有10億韓元（約600萬港元）。全智賢在2022上半年一共有22個廣告合約在身，合共為她帶來了130億韓元的收入（約7,800萬港元）。

全智賢每拍攝一個廣告，酬勞平均有10億韓元（約600萬港元）。（網上圖片）

第2名 BTS

早前宣佈著重個人發展的韓國當紅男團防彈少年團（BTS），上半年團體狂賺2463.5億韓元（約14.8億港元）。2022上半年，BTS單是廣告代言費已穩袋404億韓元。而今年發行的出道9週年專輯，銷售量約276萬張，收入為531億韓元。加上美國、韓國、線上直播，銷售量高達556億韓元。上半年收入約2464億韓元，相等於每個成員賺352億韓元（約2億港元）。

第1名 林英雄

而打敗了所有人預想中是第一位的BTS，榮登榜首的就是韓國史上第一位個人專輯銷售過百萬的90後男歌手，林英雄！2020參加選秀節目《Mr.Trot》，以超過一百萬票成為冠軍的林英雄，可以說是現在韓國歌壇的新晉天王。

林英雄2022上半年收入共達約376億韓元，約2.2億港元。（IG＠im_hero____）

據報道，林英雄僅舉行了3場演唱會，收入就達到了92億韓元。 而林英雄上半年接拍了5個廣告，以每個片酬為4億韓元計算，合共賺到20億韓元。單計2022上半年收入，就已經有約376億韓元（約2.2億港元），稱得上是新一代「吸金王」！

（全文完）

常見問題

問：收入排行榜是根據團體或個人收入計算？

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問：BTS上半年賺了多少錢？

答：防彈少年團（BTS），上半年團體狂賺2463.5億韓元（約14.8億港元）…👉🏻詳情請看