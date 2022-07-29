MIRROR演唱會｜舞蹈員阿Mo李啟言盆骨受創　女友SoChing@COLLAR：佢係一個勇敢嘅人

男團MIRROR紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》7月28日晚第4場發生嚴重事故，至少兩名舞蹈員在呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）演唱《Elevator》時，被一幅巨型屏幕墮下壓傷，其中一名受傷舞蹈員是女團COLLAR成員蘇芷晴（SoChing）的男朋友李啟言（阿Mo），MakerVille行政總裁魯庭暉凌晨表示：「阿MO在深切治療部，現在清醒，可以與醫生溝通。」消息指，阿Mo的頭、頸受傷，懷疑脊椎及盆骨受創。

MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重事故。（網絡圖片）

SoChing凌晨抵醫院 網民IG送上慰問

據知，SoChing凌晨抵達醫院探望阿Mo時神情哀傷，大批網民紛紛到兩人IG留言送上慰問。SoChing曾在陳志雲YouTube節目《Stephen．傾》大談與阿Mo的感情生活，表示兩人拍拖一年多，起初是因為欣賞對方舞技而開始留意對方，機緣巧合下，大家有機會一起為朋友伴舞，隨後兩人就互相上對方跳舞班一起學習，所以正式相識。

SoChing直言，其實她並不想高調公開戀情，不過兩人拍拖之事有太多人知道，所以不到她不應承，但慶幸粉絲知道後，都很支持她。SoChing表示阿Mo改變了她的性格，令她學會直接表達自己感受，而且又願意主動分擔對方的壓力，大讚阿Mo是個勇敢的人，相信可以一起走得更遠。

SoChing曾在《Stephen．傾》大談與阿Mo的感情生活。（YouTube截圖）

《造星》55強止步 成MIRROR御用伴舞

阿Mo在2018年參加過ViuTV節目《Good Night Show 全民造星》，在55強比賽中表演《Finess》，可惜未能晉級。後來，阿Mo成為MIRROR御用伴舞，為多名成員拍攝MV及進行演出，其中包括盧瀚霆（Anson Lo）的《Megahit》和《King Kong》、姜濤與梁業（肥仔）的《特務肥姜2.0》、楊樂文（Lokman）與江𤒹生（AK）的《虎道門》等等。另外，阿Mo與Anson Lo更早在大學時期已經認識，多年來兩人合作無間，今次在Anson Lo演唱《Elevator》時亦有伴舞。

阿Mo參加過ViuTV節目《Good Night Show 全民造星》。（ViuTV截圖）

多名藝人及歌手，包括陳慧琳、鄭秀文、古巨基、陳奕迅等在社交平台發文表示擔心及祝福，希望傷者可以從集氣中得到力量，盡快康復。

（全文完）

常見問題：

問：阿Mo傷勢如何？

答：魯庭暉表示：「阿MO在深切治療部，現在清醒，可以與醫生溝通。」… 詳情請睇

問：SoChing同阿Mo是如何相識？

答：兩人因跳舞而認識… 詳情請睇

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