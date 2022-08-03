母乳｜「塞奶」痛過生仔！中醫分析5大原因+2招改善

有過「塞奶」經驗的媽媽都會說：「塞奶痛過生仔！」母愛偉大，餵哺母乳是媽媽想對孩子好，但媽媽可能就要承受塞奶之苦，究竟塞奶有哪些成因？又可以如何改善或避免？中藥又有沒有幫助？《有線健康》邀請了中文大學中醫碩士、註冊中醫倪詠梅，分析塞奶成因及改善方法。

塞奶問題困擾不少媽媽。（資料圖片）

其實，「塞奶」即「乳腺炎」，中醫稱之為「乳癰（音：翁）」，是很多初生嬰兒母親面對的問題。患者的乳房會因為乳汁堵塞而又脹又痛、乳汁難以暢順排出、甚至摸到一粒粒硬塊；一旦發炎，更會發燒發冷、感到異常疲倦、周身骨痛等感染症狀。

塞奶之痛，要親身經歷過的人才知道。明明人人都是這樣哺乳的，為什麼有些人最終會塞奶導致乳腺炎呢？

從中醫的角度看，塞奶可分為外因和內因：

外因：

【1】不小心讓寶寶咬破乳頭，令乳房受感染；

【2】沒有定時排空乳汁，令乳汁積存，日久化熱成為膿腫；

【3】按摩乳房時方位不對，用力過猛，反而令乳房受傷，影響乳腺通暢。

內因：

【4】燥熱——中醫認為，乳房屬足陽明胃經，乳汁為氣血所生化，產前產後大量進食辛燥補品、肥膩食物都會導致胃熱旺盛，乳汁偏向濃稠易結塊，較難排空，易於發炎。因此一旦出現塞奶徵兆，就要停服魚湯、豬腳薑等補品。

【5】情緒壓力——乳頭屬肝經，中醫認為「肝主疏泄」，包括情緒及乳汁的疏泄。如果哺乳期出現壓力、不愉快事情、甚至是產後抑鬱，都會影響乳汁的疏泄，易於壅滯而結塊。

註冊中醫倪詠梅表示，如透過中醫藥治療塞奶，應先諮詢註冊中醫。（資料圖片）

2招預防改善

要預防塞奶，首先要勤於排空乳汁，盡量熱敷後找出合適的角度，用雙手由乳內向乳頭推，不要完全依賴吸奶器；另外埋身哺乳時可嘗試不同的姿勢。用藥方面，金銀花、蒲公英、路路通、王不留行等藥都可疏肝清熱，治療乳癰。實際使用前，請先諮詢註冊中醫師。

（全文完）

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問：為甚麼媽媽會塞奶？

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問：中藥可以治療塞奶嗎？

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