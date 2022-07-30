徐步高案｜法醫解構徐步高槍擊案　1線索揭行刑式處決同袍　附槍傷急救方法

「徐步高」這個名字在香港無人不知，2006年3月17日，徐步高在尖沙咀行人隧道裡，被同為警員的曾國恒擊斃。經調查後，懷疑徐步高與2001年梁成恩遇襲案及麗城花園怛生銀行劫案有關。死因裁判法庭將上述三宗案件合併審理，裁定他是合法被殺。全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生，曾以法證角度解構為甚麼曾國恒中槍後，仍能連開5槍擊殺徐步高，但梁成恩中槍後卻即時死亡。

徐步高原是香港警員。（網絡圖片）

行刑式處決梁成恩

2001年，警員梁成恩被殺，他被發現時身中5槍，分別位於左肩膀、後頸左方、左胸腔下方、左眉骨及頭蓋骨中央位置，而且面部朝天，左眼凹陷，面色蒼白，沒有呼吸，送院搶救後證實死亡。鑑證專家在現場發現一個懷疑兇手曾經使用的口罩，5年後（徐步高槍擊案後）警方將口罩上取得的DNA，與徐步高的DNA比對，證實兩者吻合。

梁家駒醫生在無綫J2節目《逝者代言人》中表示，梁成恩身中5槍，其中最致命的1槍是穿過心臟和肺部，而另外2槍就打中脊髓，有機會導致下身癱瘓。當時法證人員在現場搜證時，進行了血濺測試去判斷開槍情況，推斷梁成恩是跪在地上被開槍擊斃。梁醫生續指，人體的後腦有一處叫延髓，負責呼吸和心跳，如該處中槍，心跳會即時停頓。

《逝者代言人》節目截圖

《逝者代言人》節目截圖

為何曾國恒中槍後仍能連開5槍？

2006年，警員曾國恒及冼家強在尖沙咀行人隧道中，遭一名男子開槍伏擊，兩人在過程中均中槍受傷。混亂中，曾國恒向該男子連開5槍，然後與男子雙雙倒地死亡。警方從疑犯身上的個人證件，證實身份是同為警員的徐步高，而他犯案所持的手槍，正是2001年遇害警員梁成恩的失槍。

為何曾國恒中槍後，仍能連開5槍擊殺徐步高？梁醫生解釋，當年透過解剖屍體發現，子彈射中曾國恒的脊椎，然後再反彈割穿頸靜脈，導致靜脈流血，最後窒息致死，法醫估計整個過程需時3至4分鐘，所以他仍有足夠能力開槍還擊。另外，梁醫生表示，如果有受過急救訓練的人士，想為不能呼吸的中槍人士急救，可以用利器刺穿喉嚨，為氣管開洞，然後立即將傷者送院修補已撕裂的血管，再進行輸血，就有機會挽回性命。

《逝者代言人》節目截圖

《逝者代言人》節目截圖

子彈留在體內可引發炎症死亡

梁醫生表示，一旦有子彈進入人體裡面，法醫首先就要照X光確定子彈穿透路徑，經過了哪些器官和部位，觀察是否仍在體內。因為槍傷是很高能量的創傷，如果它觸及了主要器官，例如心臟、血管等，就可能會在短時間內流血死亡。另外，由於子彈十分骯髒，一直在體內未能取出便會產生多種炎症，導致傷害發炎，然後受感染致死。

《逝者代言人》節目截圖

如何判斷槍是由哪人射出？

梁法醫指，只要做一個簡單的對比就可以得知。基本上，他們會比對一支槍射出的子彈，與槍膛裡的槍管是否吻合，因為槍管刻有獨特紋路，當子彈在有紋的槍膛裡射出時，就會呈螺旋形轉動，而且射出路線會較筆直，所以將子彈和槍做對比，就可以得出結論。

（全文完）

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常見問題：

問：梁成恩如何遭行刑式處決？

答：因為子彈是從後腦射下… 詳情請睇

問：曾國恒為何中槍後仍能連開5槍？

答：原因是解剖屍體後，發現… 詳情請睇

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