嘉嘉醫療自助班｜更年期9大徵狀　精神科醫生揭尿頻　原來與這原因有關

廣告都有說「心煩、多疑、潮熱、失眠」是更年期的徵兆。某些婦女還會因荷爾蒙改變而令情緒變得波動，時常哭泣和感到憂鬱，更甚會影響日常及家庭生活。究竟更年期有沒有可能避免？遇上了又可如何處理？免費電視77台《嘉嘉醫療自助班》請來醫生講解！

《嘉嘉醫療自助班》請來醫生講解 |《嘉嘉醫療自助班》截圖

為什麼會有更年期？

原來，每個女性與生俱來都有一定有限數量的卵泡在卵巢內，當女性進入更年期，卵泡量就會開始下跌，對腦下垂體的荷爾蒙開始沒有反應，從而令月經周期不穩及生育率下降。

精神科專科醫生何美怡醫生在節目中解釋，更年期是每個女人人生的必經階段，女性停經或閉經一年便會被定義為更年期。曾有研究指出，香港女性閉經一年的年齡中位數是51歲，增減七年。

何美怡醫生 |《嘉嘉醫療自助班》截圖

冰姐因無冷氣大發雷霆 意外發現自己更年期

嘉賓藝人鍾慧冰（冰姐）是圈中有名的「至八會」創辦成員之一，其他創辦成員還有：汪明荃、鄭裕玲、林建明、馮美基、狄波拉、施惠珍及查小欣。她笑指與「至八會」的成員都是「閨蜜」，各人在身體問題上都會互相扶持及提點。有一次，一名成員在進餐期間突然因沒有開冷氣而大發雷霆，在閨蜜提醒下前往求醫，才發現真是進入了更年期。

嘉賓藝人鍾慧冰（冰姐）|《嘉嘉醫療自助班》截圖

何醫生表示，心煩、多疑、潮熱、失眠、疲倦等等都是更年期伴隨的徵狀，不是單單因月經減少就代表到了更年期。而且有統計指，有些人到了70至80歲仍未完結更年期，但一般人大約3至7年就會慢慢適應或過渡。

上一代婦女，大多數不懂得就更年期的不適去尋求醫生協助，但事實上，求醫的確能有效協助女性解決因更年期產生的心理和生理問題。醫生有時會對出現「嚴重更年期症狀」的人使用荷爾蒙藥、安眠藥、抗抑鬱藥等等。而家人的陪伴，就是其中一種「特效藥」。

家人陪伴是「特效藥」|《嘉嘉醫療自助班》截圖

尿頻是心理還是生理問題？

冰姐又再分享一次與女性友人去旅行的經歷，她笑指：「在旅遊巴士開動前，我們前前後後去了3次廁所，很緊張！」向醫生詢問尿頻是否心理作用。

何醫生則解釋，更年期出現尿頻並非完全是心理作用，也是生理作用。因為當身體缺少女性荷爾蒙，陰道部份都會開始萎縮，有些女性更會患上萎縮性陰道炎症狀，令陰部出現乾澀等不適，導致時常有尿意。

除此之外，更年期會有以下4大心理症狀出現，大家可以留意：

更年期4大心理症狀 |《嘉嘉醫療自助班》截圖

更年期宜補充鈣質！

最後，註冊營養師顏海洋推薦了多種可為更年期婦女補充營養的食療，希望大家可以愉快地渡過這段人生轉變：

註冊營養師顏海洋 |《嘉嘉醫療自助班》截圖



（1）奶 / 植物奶

營養師非常建議更年期女性要補充鈣質，宜每日喝兩杯。

奶 / 植物奶 |《嘉嘉醫療自助班》截圖

（2）山藥杞子粥

更年期會影響情緒、冒汗、潮熱，山藥及杞子可對以上症狀有纾緩功效。

有纾緩更年期不適的功效 |《嘉嘉醫療自助班》截圖

（3）南瓜炆栗子雞

中醫角度栗子可補腎，有助改善更年期腎虛問題。

改善更年期腎虛問題 |《嘉嘉醫療自助班》截圖

（4）豆腐

大豆含異黃酮素，有助調節女性荷爾蒙。

有助調節女性荷爾蒙 |《嘉嘉醫療自助班》截圖

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（全文完）

常見問題

問：《嘉嘉醫療自助班》在哪個台播出？

答：77台👉🏻詳情

問：每個女性都會有更年期？

答：是👉🏻詳情

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