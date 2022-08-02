中秋月餅優惠2022｜最平$248　嘉麟樓迷你奶皇／貓山王榴槤／雙黃白蓮蓉　10間酒店月餅優惠

中秋月餅優惠2022｜倒數一個多月就到中秋節！如果還未訂購中秋月餅禮盒，甚至錯過了早鳥優惠，就要把握最後機會了！《有線生活》編輯為大家精選出10間香港五星級酒店或餐廳出品的精品月餅，用料上盛包裝得體，送禮自用都一流。趁仍有優惠價格入手要快啊！

中秋月餅優惠2022｜1. 歷山酒店 金箔月餅$248入手

歷山酒店今年帶來兩款手工月餅，包括金箔白蓮蓉蛋黃月餅(6件裝)，以及金箔奶黃蛋黃月餅(6件裝)，另外還加推金箔月餅套裝，集結兩款口味月餅，每款各3件。金黃酥脆的外皮，配上柔軟的奶黃及濃郁甘沙的鹹蛋黃，令人唇齒留香。

在8月28日前預訂月餅，可享早鳥優惠價，折扣減免由$80至$100不等：

金箔奶黃蛋黃月餅(6件裝) $248，原價$328 【立即預訂】

金箔白蓮蓉蛋黃月餅(6件裝) $298，原價$398 【立即預訂】

金箔月餅套裝 (每款口味各3件，共6件) $278，原價$368 【立即預訂】

金箔奶黃蛋黃月餅 | 圖片來源：kkday

金箔白蓮蓉蛋黃月餅 | 圖片來源：kkday

秋月餅優惠2022｜2. 香港萬麗海景酒店「福滿樓」 限量貓山王月餅8折

滿福樓的精緻手工月餅有口皆碑。當中限量500盒的迷你貓山王榴槤月餅選用綿滑細膩的上乘馬來西亞貓山王榴槤，包上金黃鬆化的牛油皮，口味非常香口！

除了限量貓山王榴槤月餅，另外兩款蛋黃白蓮蓉月餅及迷你斑蘭蛋黃月餅，由即日起至2022年9月4日於萬麗網上商店都可享八折優惠！

蛋黃白蓮蓉月餅（$408/六件）

迷你斑蘭蛋黃月餅（$408/六件）

迷你貓山王榴槤月餅（$498/六件）

迷你貓山王榴槤月餅 | 圖片來源：滿福樓

迷你斑蘭蛋黃月餅 | 圖片來源：滿福樓

秋月餅優惠2022｜3.香港W酒店 低至66折

充滿時尚活力的W酒店，月餅禮盒包裝同樣跳脫！以型格銀色金屬鐵盒包裝，為傳統節慶增添時尚格調，送禮亦絕對見得人。最受歡迎的口味流心奶黃月餅 (六個)原價$498，折後只需$376，又型又抵！ 【 立即預訂 】

流心芝麻月餅 (六個) 折後$376 【 立即預訂 】

雙黃白蓮蓉月餅 (四個) 折後$399 【 立即預訂 】

流心奶黃月餅 (六個) + 流心芝麻月餅 (六個) 折後748 【 立即預訂 】

兌換地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店1樓

2022年8月1日至9月10日期間(週一至週日上午11時至晚上10時)蒞臨星宴中餐廳領取

包裝跳脫 | 圖片來源：香港W酒店

秋月餅優惠2022｜4. 香港JW萬豪酒店 86折

送月餅給長輩要夠傳統又要夠大體！香港JW萬豪酒店中菜廳萬豪金殿推出雙黃薑汁白蓮蓉月餅，以優質香滑白蓮蓉配上微辣的薑汁，別具特色，清香可口，滿足追求傳統口味的客人。

雙黃薑汁白蓮蓉月餅 (4件) 折後$398 【 立即預訂 】

迷你奶黃月餅 (6件)折後$398 【 立即預訂 】

兌換地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店

領取時段：2022年8月25日至9月8日 12:00至21:00

雙黃薑汁白蓮蓉月餅 | 圖片來源：港JW萬豪酒店

中秋月餅優惠2022｜5.九龍酒店 優惠價75折

獨創的酥皮奶黃月餅可說是九龍酒店的皇牌月餅！今年酒店更全新推出20年陳皮紅豆蓉月餅，味道細緻醇香！優惠價買一盒只需$328！

另外，九龍酒店亦特別設尊貴的精裝金箔奶黃月餅，酥皮奶黃月餅綴上金箔更添幾分奢華。現可以78折早購優惠，購買一盒12個精裝金箔奶黃月餅，不要錯過！

【KLOOK預訂】 | 【 KKDay預訂 】

20年陳皮紅豆蓉月餅 | 圖片來源：九龍酒店

酥皮奶黃月餅酥皮奶黃月餅禮盒 | 圖片來源：九龍酒店

全新黑芝麻單黃冬蓉月餅 | 圖片來源：香港四季酒店

秋月餅優惠2022｜6. 麗思卡爾頓酒店「悅 . 盈」、「天龍軒」 低至83折

今年 The Club 與香港麗思卡爾頓酒店聯乘推出「悅 . 盈」8件裝迷你奶黃月餅禮盒，及米芝蓮二星食府「天龍軒」皆有早鳥優惠，低至85折！

「天龍軒」月餅禮盒由星級主廚劉秉雷師傅親自主理，限量迷你奶黃月餅（八件裝）及茶葉（六包裝）禮盒，每盒原價港幣$768，早鳥優惠每盒港幣$653！

「悅 . 盈」奶黃月餅禮盒採用雙層精緻首飾盒為創作藍本。8件裝迷你奶黃月餅禮盒價錢為港幣418元。可享早鳥優惠售價368元一盒！

【立即預訂】

「悅 . 盈」迷你奶黃月餅禮盒 | 圖片來源：麗思卡爾頓酒店

「天龍軒」限量迷你奶黃月餅 | 圖片來源：麗思卡爾頓酒店

秋月餅優惠2022｜7. 如心酒店 低至8折

如心酒店帶來三款不同口味的月餅，以及四款禮盒或禮物籃，於人月兩團圓的中秋佳節帶來濃情滋味。而月餅禮盒更換上簡約設計，顯得時尚典雅。經典的雙黃白蓮蓉月餅；選用頂級湘蓮製作成細滑蓮蓉，配以上乘鹹蛋黃作餡料，清甜不膩。

雙黃白蓮蓉月餅4件，折後$268 【 立即預訂 】

迷你蛋黃奶黃月餅6件，折後$258 【 立即預訂 】

迷你陳皮豆沙月餅6件，折後$258 【 立即預訂 】

雙黃白蓮蓉月餅 | 圖片來源：如心酒店

選用頂級湘蓮製作成細滑蓮蓉| 圖片來源：如心酒店

秋月餅優惠2022｜8. 朗廷酒店 低至73折！

朗廷酒店的奶黃月餅一向深受大家歡迎，三星米芝蓮唐閣出品，皮薄夠香又不會過分甜腻。今年禮盒包裝用上高貴的粉綠色，打卡一流！在8月14日之前仍有早鳥優惠價，迷你奶黃月餅 (六件裝)原價$528/盒，早鳥價$396/盒，訂購20盒或以上可獲更高折扣，立即入手吧！

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奶黃月餅禮盒 | 圖片來源：朗廷酒店

秋月餅優惠2022｜9. 半島酒店「嘉麟樓」全新限量口味9折

香港半島酒店米芝蓮星級食府嘉麟樓，創作了新口味且限量的麻蓉麻糬月餅與經典奶黃月餅。兩款月餅均隨盒附上著名專欄作家李純恩先生創作之限量版書法心意卡，現於香港半島酒店網上商店預訂嘉麟樓迷你奶皇月餅，可享九折優惠。

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限量麻蓉麻糬月餅及經典奶黃月餅 | 圖片來源：嘉麟樓

秋月餅優惠2022｜10. 帝苑酒店 早鳥79 折

喜歡傳統口味月餅，可以選擇帝苑酒店出品的各款蓮蓉月餅！提供低糖口味適合關注健康飲食的人士。於 8 月 21 日前網上商店預訂，可享高達79折早鳥優惠！

三黃白蓮蓉月餅(4 個折實後 HK$408) 【立即預訂】

雙黃白蓮蓉月餅(4 個折實後 HK$358) 【立即預訂】

金腿伍仁月餅(4 個折實後 HK$408) 【立即預訂】

迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅(6 個折實後 HK$318) 【立即預訂】

迷你陳皮豆沙月餅(6 個折實後 HK$318) 【立即預訂】

迷你奶黃月餅(6 個折實後 HK$298) 【立即預訂】

六黃白蓮蓉月餅( 1 個折實後 HK$258) 【立即預訂】

迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅 | 圖片來源：帝苑酒店

六黃白蓮蓉月餅 | 圖片來源：帝苑酒店

（全文完）

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常見問題

問：香港有哪些酒店推出月餅優惠價？

答：有歷山酒店和半島酒店等等👉🏻詳情

問：2022年中秋節是何日？

答：9月10日👉🏻詳情

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