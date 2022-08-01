海洋公園成人門票$280　同場加映水上樂園＋富麗敦酒店套票｜附獨木舟／地質公園優惠

日日處於高溫，一於找些消暑活動降一降溫吧！最適合一家大細的香港海洋公園，近日推出了限時優惠，以53折超抵價就可購買入場門票一張，成人門票只需$280，新開的水上樂園及富麗敦海洋公園酒店套票，同時有優惠推出！大朋友想玩得刺激一點，《有線生活》編輯亦精選了獨木舟、直立板、浮潛等等水上活動，最平$180/位起感受藍天碧海。事不疑遲，即睇推介啦！

香港人暑期必到的地方之一 | 圖片來源：香港海洋公園

【1】海洋公園入場門票53折！加送購物金

近日有旅遊網站獨家推出海洋公園限定夏日熱辣辣優惠，成人購買一日入場門票只需HK$280（原價HK$528)，小童(3-11歲)只需HK$168 (原價HK$279)！可於星期一至五使用，有效期到2022年8月12日。

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而且，購買成人或兒童門票還可獲贈一張港幣30元商店購物電子現金券，適用於海洋公園「海濱禮品廊」、「深海藏寶洞」(位於海濱樂園)或「北極購物村」紀念品店(位於高峰樂園)，玩樂後可用優惠價將紀念品帶回家！

限定Mr. Men Little Miss相關活動 | 圖片來源：香港海洋公園

【2】海洋公園專車接送！包入場券+高級餐飲套票 $357/位！

想以最抵價錢到訪香港海洋公園，兼不想煩惱交通，可以考慮限定優惠！套餐包海洋公園一日任玩門票，確保入場，亦會包去程豪華旅遊巴士於尖沙咀或金鐘上車。另外，亦包海洋公園高級套餐美食券，於指定餐廳換取一份主菜，一杯軟飲及一份甜品，或是於添好運品嚐十款不同精美點心餐，十分划算。

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園內指定餐廳包括: 水都餅店 (海濱樂園)，熊貓薈 (海濱樂園)，灣景餐廳 (高峰樂園)，海洋冰室 (高峰樂園)。

高峰樂園 | 圖片來源：香港海洋公園

【4】富麗敦海洋公園酒店+餐飲+水上樂園套票 $1,500/位起

想豪華一點，可選擇海洋公園全新富麗敦海洋公園酒店（Fullerton Ocean Park Hotel）！它是一間可持續發展及臨海奢華度假酒店，並與香港海洋公園攜手合作打造專注於教育和保育的旅遊勝地。現時官網仍有推出住宿+連餐飲+包水上樂園入場門票的優惠套票，讓賓客享受食、住、玩的一站式體驗！

至臻度假體驗

二人入住海景客房一晚$2,950起，連服務費$3,245 (部份日子入住費$100起)

免費每日雙人早餐

於星耀廊享用迎賓飲品 (兩位用)

每次入住可享水上樂園雙人單日入場門票

尊享價值港幣300元餐飲消費額於酒店餐廳使用

優惠日期：2022年7月18日至9月30日

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富麗敦海洋公園酒店 | 圖片來源：香港海洋公園

【5】海洋公園水上樂園9折！

只想玩水都可以！現在於水上樂園網站購買指定門票，輸入優惠編碼「waterfun」可享9折優惠，暢玩5個各具歡樂體驗和刺激冒險嘅主題區域。網上接受消費券付款，各位把握機會了！



推廣期：即日起至2022年8月13日

門票有效期：2022年7月16日至9月30日

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水上樂園 | 圖片來源：香港海洋公園

【5】「香港沖繩島」獨木舟之旅 $680/位

想消暑活動多些新鮮感，可到有「香港沖繩島」之稱的綠蛋島來一趟獨木舟之旅！綠蛋島由於小島外貌像一隻綠色蛋黃的荷包蛋，因而得名。島上有個小沙灘，水質特別清澈、沙幼，所以吸引不少人划獨木舟前往。除了玩獨木舟，更有不少人特意前來浮潛，一日遊成人只需$680/位。

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獨木舟之旅 | 圖片來源：Klook

費用包括

如何穿著和使用救生／助浮衣

地質介紹

綠蛋島獨木舟浮潛活動詳情

體能要求：**（五星最難）

課程器材包括：獨木舟，槳，救生衣，(浮潛裝備需自帶)

學習基本划舟技術

哨子訊號的認識

活動地點：小坑口20號 >綠蛋島 —> 牛尾洲—＞回程（全程8公里）

活動時間：09:30-16:00

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綠蛋島 | 圖片來源：Klook

【6】世界地質公園＋划獨木舟 $680/位

「西貢獨木舟體驗」由一級獨木舟教練親身指導示範，進行基本的獨木舟學習之後，便能出發划舟。沿途風光明媚，還可踏足美麗紅樹林，在香港世界地質公園以及珍貴濕地，搭配浮潛課程在火山口探索。成人只需$680/位，就可體驗別一番風味的水上活動了！

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香港世界地質公園 | 圖片來源：Klook

行程簡介

半日獨木舟之旅

9:20am 西貢碼頭集合

鹽田仔渡輪費

鹽田仔生態文化之旅

乘獨木舟探索紅樹林

午餐（自備食物或在附近小吃店自行購買）

2:30pm 西貢碼頭解散

必須年滿4歲方可參與此活動

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半日獨木舟之旅 | 圖片來源：Klook

【7】划舟遊大澳 $200/位

中心位於東涌市中心旁，多項交通工具直達交通便利！參加者可選擇租借獨木舟或直立板在東涌一帶海域划行，甚或划到大澳體驗一次有深度的海上之旅！

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位於東涌市中心旁 | 圖片來源：Klook

中心設施：

4個獨立淋浴房，3個戶外淋浴，1個供兒童洗澡的熱水器

2 個廁所

4 個 12 格儲物櫃

1個6段式電子儲物櫃，由於全鎖，只能存放貴重物品

5間更衣室

1台冷熱水機供大家免費飲用

地址：東涌大圍坑村21-23號地舖(瑞逸樓對開)

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划到大澳體驗 | 圖片來源：Klook

（全文完）

常見問題：

問：如何得知海洋公園最新開放安排？

答：可致電3923 2323 查詢👉詳情

問：海洋公園的開放時間是？

答：平日：上午10:00至晚上18:00👉詳情

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