MIRROR演唱會｜Anson Lo、Edan執生能力超強　Jer、Frankie險跌機關靠「神隊友」救返

男團MIRROR紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》在7月28日晚第4場發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）在呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）演唱《Elevator》時，被一幅巨型屏幕墮下壓傷。不少網民事後責罵Edan及Anson Lo見死不救，認為兩人在發生意外後仍繼續跳唱，十分冷血。不過，日前有多名現場觀眾紛紛上載影片為兩人平反，更力指他們是「神隊友」。

阿Mo在Edan及Anson Lo演唱《Elevator》時受場。（網絡圖片）

【神隊友事跡1】Jer險跌機關橋 Anson Lo伸手拯救

從YouTube片段可見，在第1場12子演唱《Ignited》時，機關橋開始慢慢升起，同時像「搖搖板」般不停搖晃，雖然當時Anson Lo正與邱傲然（Tiger）互動，但亦意識到站在最外面的柳應廷（Jer）很大機會落台下，於是立即走過去伸手將Jer拉回橋中間，救Jer一命。

Anson Lo特意走到橋邊拉起Jer。（YouTube截圖）

Anson Lo特意走到橋邊拉起Jer。（YouTube截圖）

【神隊友事跡2】Frankie險跌2米機關 Anson Lo、Edan即托住

在第2場陳瑞輝（Frankie）演講時，他不慎跌到台下擦傷，但從另一角度的新片段可見，Frankie當時其實就快跌落2米深的機關，幸好有一對持咪高峰的手，合力在台下將他托起，才令Frankie僅只是擦傷。經網民細心研究，發現Frankie跌落的機關位置，正是Anson Lo和Edan準備升上台的位置，加上托起Frankie雙手的衣袖，與兩人的衣著吻合，所以可證實兩人拯救了Frankie。

Anson Lo、Edan伸手托起Frankie。（IG截圖）

【神隊友事跡3】Jer險跣倒地上 Anson Lo伸手扶實

在第3場Anson Lo及Jer同台演唱《蒙著嘴說愛你》時，Jer因為太大動作而幾乎跣倒地上，幸好Anson Lo見狀即伸手扶實Jer，才令Jer沒有受傷。隨後，Anson Lo見Jer無事才繼續唱歌。

Anson Lo伸手扶實Jer。（IG截圖）

Anson Lo伸手扶實Jer。（IG截圖）

【神隊友事跡4】為保Dancers安全 Anson Lo即改舞步

在第4場Anson Lo獨唱《KING KONG》時，舞台機關因為失靈而不能正常升降，在狹小平台上，所有Dancers都做好準備，撐起Anson Lo做腳部舞步，但最後Anson Lo決定放棄原定舞台效果，選擇只做手部動作，保護一眾Dancers。

Anson Lo臨時放棄原有舞步。（IG截圖）

23位舞蹈員、張繼聰發聲撐12子

有見網民對Anson Lo、Edan指控，23名舞蹈員於7月31日發表聯合聲明指：「MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共渡難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。」藝人張繼聰亦表示：「大眾唔會明我哋喺個台經歷緊啲乜嘢，普通市民睇到呢條片，係會知道5秒後發生咩事，但佢哋喺現場嘅時候，就算一個普通嘅觀眾，都未必即時反應到。」又說：「作為一個同行，我只係覺得佢哋好慘，呢一種執生係超越咗我哋平時可以執生嗰種，去到咁大件事，點會反應到？」

（全文完）

常見問題：

問：如何證明是Anson Lo、Edan救起Frankie？

答：經網民細心研究，發現Frankie跌落的機關位置… 詳情請睇

問：為什麼Anson Lo、Edan會被網民責罵？

答：網民認為兩人在發生意外後仍繼續跳唱… 詳情請睇

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